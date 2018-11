El recorte del trasvase para riego irá al Contencioso

El Ministerio para la Transición Ecológica va a tener tres frentes abiertos en los tribunales tras firmar Teresa Ribera la orden que recorta el trasvase de agua de noviembre, que deja sin recursos a los regadíos y solo envía 7,5 hm3 para beber.

Los presidentes de las comunidades autónomas de la Región de Murcia y de Valencia, Fernando López Miras y Ximo Puig, respectivamente, anunciaron ayer que llevarán esta decisión ante el tribunal Contencioso-Administrativo. También la Mesa del Agua habló actuaciones legales.

Desde la Región de Murcia defienden que los motivos en los que se basa la ministra para no trasvasar hasta los 20 hm3 posibles, son «una mentira» y que se está aplicando un criterio «meramente ideológico», con el que se ha cometido un «robo claro a los regantes levantinos».

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, convocó ayer a una reunión de urgencia a la Mesa del Agua de la Región, para informarles sobre la reunión que mantuvo el miércoles con la ministra y para tomar decisiones ante la firma de la orden del trasvase de este mes.

La Mesa Regional del Agua está integrada por todas las organizaciones agrarias; cooperativas; empresas agroalimentarias, productoras y exportadoras; así como por los sindicatos de regantes y la patronal CROEM.

Después de la reunión, que duró dos horas, el López Miras explicó lo acordado, acompañado del presidente de la Mesa del Agua y de la CROEM, José María Albarracín, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.

El presidente no cambió el discurso que ofreció tras el encuentro con Ribera en Madrid, e insistió en que el Gobierno de España «tiene un plan claro, que es el de cerrar el trasvase Tajo-Segura», ya que «primero no nos dan agua porque había sequía, y ahora no nos la dan porque ha llovido».

En su opinión, el Ministerio «busca cualquier excusa para que no llegue el agua a la Región, incluso una rotura falsa en el canal del Trasvase».

López Miras garantizó que el Gobierno regional va a «intentar» recurrir la orden de Ribera, aunque reconoció que va a ser «muy difícil» porque la Ley otorga la decisión a la ministra de forma «discrecional» cuando la situación de los pantanos de la cabecera del Tajo está en nivel 3.

En cualquier caso, dijo, recurrirá la «justificación» porque el Ministerio «miente» en los motivos esgrimidos. «No nos vamos a quedar quietos ante este tablacho que quieren poner al futuro de la Región, ante este ataque frontal del Gobierno de España a la esencia y al corazón de la Región», aseguró.



«Un auténtico robo»

Los regantes del Trasvase se manifestaron en la misma línea. Lucas Jiménez mostró su «repulsa» a una decisión que considera una «tomadura de pelo» al Levante, al que se le ha «hurtado» un trasvase en tiempo y forma debido a un criterio «meramente ideológico». En su opinión, «se ha cometido un robo claro a los regantes levantinos».

Jiménez indicó que va a consultar con los servicios jurídicos si la decisión de la ministra «es recurrible como tal», pero que lo que sí van a estudiar detenidamente son los informes técnicos en los que se basa «un error manifiesto al que la ministra ha dado pábulo». De momento están a la espera de que la Comisión Central de Explotación del Trasvase les facilite el acta.

En opinión del presidente del del Scrats por primera vez en la historia se está haciendo un uso político de esta Comisión. Y tachó de «torticeras» las curvas de demanda en las que se basa la orden, porque «obvian los modernos sistemas de riego».

Y es que, según el Ministerio, el riego se debe hacer «por el sistema tradicional, es decir, por inundación», algo que ha considerado «paradójico» tratándose de un Ministerio para la Transición Ecológica.

En cuanto a la postura del Delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, Jiménez reconoció que «no es lo que esperaba», porque los regantes «necesitamos apoyo firme, sin fisuras».

Ante el hecho de que ya ayer los pantanos de la cabecera del Tajo hubieran alcanzado el nivel 2 (al almacenar 610 hm3, cinco por encima de la línea), Jiménez subrayó que «Ribera no tiene otra posibilidad que aprobar automáticamente el trasvase de 38 hectómetros cúbicos», para beber (7,5 hm3) y para regar.

El presidente de la Mesa del Agua y de la CROEM, José María Albarracín, mostró también su «rechazo frontal» a la decisión del Ministerio. La Mesa del Agua, dijo, quiere «saber quién está detrás de estos informes en los que se basa la ministra», con el fin de poder «contrarrestarlo».