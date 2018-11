Polémica por el recorte de clases para que los docentes voten a sus representantes

Los padres critican que no hayan alternativas de conciliación.

Las elecciones sindicales del próximo martes, 4 de diciembre, ya empiezan a ser polémicas. Y no por parte de las centrales sindicales, ni de los docentes, sino por parte de los padres, que se quejan de que las clases acabarán dos horas antes y la Consejería de Educación no ha dado alternativas para conciliar.

Veinte mil docentes están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en la Junta de Personal durante los próximos cuatro años. Un proceso que ha regulado la Consejería de Educación a través de una circular en la que se dictan las instrucciones sobre los permisos a los docentes para el ejercicio del voto.

En Primaria, los profesores con jornada intensiva saldrán de clase a las 12 horas, en lugar de a las 14. Y en los centros con jornada partida tendrán la tarde libre. En ambos casos se garantizarán los servicios de comedor (que han adelantado 1 hora) y transporte.

En Secundaria, los docentes con jornada diurna dispondrán de las dos últimas horas de su horario. Si es nocturna y vespertina tendrán las dos primeras horas del horario de su turno.

Los profesores pueden votar de 10 de la mañana a 7 de la tarde.

Esta situación ha creado en más de un colegio serios problemas para buscar soluciones al cambio de horario. El balón ha caído en el tejado de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPA) que han 'campeado' el temporal como han podido.

En unos casos, han pedido padres voluntarios para hacerse cargo de aquellos escolares que no puedan ser recogidos y en otros han contratado a monitores, que tendrán que pagar los progenitores. «¿Por qué los profesores no pueden votar por turnos para no afectar al desarrollo normal de la jornada lectiva?», se pregunta Irene una de las madres afectadas. Otra, Ana, querría saber «¿dónde está la conciliación que tanto defiende la Consejería?».

Paqui López, presidenta de la FAPA 'Juan González' destacó que habían recibido quejas de algunas AMPA porque «se ha creado un problema».

Dejando claro que nadie ponía en duda el derecho de los docentes a ejercer su derecho al voto, Hernández defendió la necesidad de que se compatibilice éste y el derecho de los alumnos a la Educación, a no perder ninguna clase. «En otras comunidades autónomas no ha habido este problema, y puesto que en el calendario escolar es un día lectivo, la Consejería tendría que haber garantizado ambos derechos», concluyó. Unos «deberes que ya tenemos para la próxima ocasión».



Apoyado en sentencias

La Consejería de Educación ha respondido que sólo cumple la normativa vigente: «La normativa reguladora, publicada por Hacienda en 2002, prevé la interrupción de las dos últimas sesiones del horario de centro para asegurar que todos los trabajadores pueden ejercer el voto».

Además, recuerda que cuando la Administración ha querido aplicar esta norma sin interrupción del horario escolar los tribunales de Justicia han considerado que se «vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical» y que «?las elecciones son cada cuatro años y tal fracción horaria (dos horas) en nada empeora la impartición de las clases».