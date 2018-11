Críticas a Conesa por utilizar la Delegación como "sede de los socialistas"

"Seguridad y garantía de suministro, ese es el principal objetivo en materia de agua de los socialistas de la Región de Murcia, Gobierno de España y también mío como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma". Así comienza el vídeo que Diego Conesa, delegado del Gobierno y candidato por el PSOE PSRM a la presidencia de la Comunidad Autónoma ha grabado en la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia y por el que ha recibido fuertes críticas de dirigentes del Partido Popular por utilizar dicha institución como "sede del PSRM".



En un día en el que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reúne con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para debatir las cuestiones medioambientales que afectan a la Región, este encuentro coincide con una de las últimas polémicas en torno al Trasvase del Tajo- Segura, ya que la comisión de explotación del acueducto no autoriza un envío de agua para regar, solo para beber, este mes de noviembre.



El candidato del PSOE PSRM, Diego Conesa, no ha perdido la oportunidad de mostrar la posición del partido en Murcia con respecto al 'trasvase cero' para regadío que se ha dado este mes, pero la polémica se ha creado por mostrarla en la sede de la Delegación del Gobierno, utilizándola de una forma "partidista", como han denunciado desde el PP murciano.



En un primer momento, las críticas de los populares se dirigían hacia un primer vídeo publicado en la cuenta personal de Diego Conesa en las redes sociales en la que utilizaba un rótulo en el que se podía leer el nombre del delegado y como cargo el de 'candidato a la presidencia de la comunidad', así como, además, empleaban como 'mosca' el logo del partido socialista.



Este primer vídeo con el rótulo de 'candidato' y la mosca del PSOE ha sido retirado por el equipo de comunicación de Conesa, que han catalogado la polémica como "un error" al emplear un "modelo-base" para la edición del vídeo donde siempre aparece como "candidato".



Sin embargo, tras la eliminación del vídeo han vuelto a publicar el mismo contenido audiovisual, ya nombrado como 'delegado del Gobierno', pero donde sigue empleando un discurso partidista, ya que se refiere así mismo como "candidato a la presidencia de la Comunidad" o utiliza expresiones como la de "el partido socialista no va a engañar".





????El trasvase Tajo-Segura es irrenunciable. Garantizamos el agua que necesita la Región para vivir y beber. pic.twitter.com/hhPDix7Zu1 — Diego Conesa (@diegoconesa) 28 de noviembre de 2018

Hay que tener cuajo, por no decir otra cosa, para hacer un vídeo del PSOE desde la Delegación del Gobierno. Siguen confundiendo y mezclando las instituciones con el partido, los recursos públicos con sus intereses partidistas. Tela https://t.co/xDh2xIiON9 — Paco Abril (@PacoAbrilR) 28 de noviembre de 2018

Vergonzoso que utilices la institución del Gobierno de España ???? que es de todos, bajo tus siglas políticas #AlaCalle https://t.co/aJ8115wt4h — ?FRAN SÁNCHEZ? (@fran__san) 28 de noviembre de 2018

Esto es un grito a la desesperación del PSOE de Conesa. Utilizar las instituciones públicas al servicio del partido, se equivocan, son para servir a los ciudadadanos que luego deciden libremente en las urnas. La encuesta del cemop parece que no les ha gustado a los socialistas?? https://t.co/LW0LbwlOcA — Yolanda Muñoz Gómez (@yolandafomento) 28 de noviembre de 2018

No me sorprende esta actitud ... muy de socialista! Utilizar medios públicos para hacer propaganda personal o para desprestigiar al contrario! — Sofia Manrubia Perez (@ManrubiaPerez) 28 de noviembre de 2018

¡Qué vamos a decir nosotros! Nada nos sorprende. Ya utilizó la alcaldía de Alhama como lanzadera política, dejando tirados a nuestros vecinos. Por lo que vemos, la utilización con fines personales de las instituciones públicas se le da muy bien. https://t.co/CYXeCZdCDO — PP Alhama De Murcia (@PPAlhama) 28 de noviembre de 2018

Lamentable utilizar así la delegación del gobierno de España en lugar de hacerlo desde la sede del PSOE . Mezcla las siglas de su partido con las de la institución — José Miguel Luengo (@jmluengogallego) 28 de noviembre de 2018

@diegoconesa te puedo recomendar algunas apps gratuitas de edición de vídeo, van realmente bien! — Pablo Robles Fernández (@pabloroblesfern) 28 de noviembre de 2018

Esta misma publicación con el mismo contenido ha sido fuertemente criticado en las redes sociales por dirigentes del Partido Popular y del Gobierno regional, que han catalogado el vídeo grabado en la Delegación como estrategia electoralista.