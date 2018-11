Cerca de la mitad de los murcianos tiene dificultad para llegar al orgasmo

"Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, rejuvenece la piel, es bueno para el corazón€" y no, no estamos hablando de yoga. Si te ha costado relacionar todos estos beneficios para tu organismo con el orgasmo, es que probablemente te encuentres entre el 42.7% de murcianos que tiene dificultades para llegar al clímax durante sus relaciones sexuales. Al menos, así se desprende del 7º Barómetro 'Los jóvenes españoles y el sexo' elaborado por CONTROL, marca especializada en bienestar y diversión sexual.

¿Qué hacer cuando el orgasmo no llega? La gran mayoría de los jóvenes de esta región parece tenerlo claro, aunque sea más para el beneficio de la pareja sexual que para el propio. De este modo, un 22.7% afirma haber fingido alguna vez el orgasmo, siendo el principal motivo entre los encuestados "no hacer sentir mal a la otra persona" (52.9%) aunque también son muchos los que, ante la ausencia de clímax, recurren a esta técnica para cortar por lo sano y buscar placer en otro sitio: el 47.1% confiesa fingirlo "porque tiene ganas de acabar".



Los preliminares, claves para alcanzar un buen orgasmo

Viendo lo caro que se cotizan los orgasmos en nuestro país, no es de extrañar que los jóvenes den tanto peso a los preliminares en sus relaciones sexuales. Así, el 81.3% de los encuestados confiesa considerarlos muy importantes, como una fase de excitación previa necesaria para avivar la pasión y prepararse para culminar el acto sexual.

A la hora de entrar en materia, la masturbación se impone como el preliminar preferido para un 78%, seguido del 74.7% que opta por los masajes y las caricias o por los besos, indistintamente. Lo que no parece excitar mucho a los murcianos es el lenguaje erótico, escogido solo por el 30.7%, mientras que la típica frase "me gusta que me hagan reír" también parece que se queda fuera del dormitorio: menos de la mitad (40%) da importancia a reírse durante la sesión de juegos preliminares.



Lubricantes, el aliado por excelencia en las relaciones sexuales

Ya sea besándose como si no hubiera un mañana, haciendo reír o hablando con tu pareja como si fueseis los protagonistas de una novela erótica, los datos del barómetro dejan en evidencia que, al final, alcanzar un buen orgasmo es una carrera de fondo. Por eso, no es de extrañar que los jóvenes recurran a productos y elementos que les ayuden en esa tarea y añadan un extra de placer y diversión.

En ese sentido, los lubricantes se han convertido en el aliado por excelencia en las relaciones sexuales en Murcia, siendo utilizado por el 74.7% de encuestados, seguido del 58.7% que recurre a geles de masaje. Por su parte, un 56% confiesa haber probado juguetes eróticos, principalmente porque "tenían curiosidad".



El preservativo masculino, el método de prevención más utilizado

Lo que está claro es que, independientemente de cuál sea el aliado o técnica escogida para alcanzar el orgasmo, el acto sexual debe realizarse siempre de manera segura y responsable. Algo que, poco a poco, parece ir calando entre los jóvenes murcianos, que vuelven a decantarse mayoritariamente por el preservativo masculino como método contraconceptivo en sus relaciones con un porcentaje del 64%.

Pese a esta cifra de uso del preservativo, el Barómetro sigue arrojando datos alarmantes en lo que respecta a los métodos para protegerse ante infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Así, hasta un 50% de los encuestados afirma usar preservativo, pero solo 'ocasionalmente', mientras que hasta un 21.3% confiesa continuar empleando la 'marcha atrás' como método de prevención. Esto es especialmente relevante si consideramos que el 76% de los encuestados afirma no conocer el estado de salud sexual de sus parejas sexuales.

*MUESTRA: El estudio se ha llevado a cabo a nivel nacional desglosándose por Comunidad Autónoma y provincia, sobre una muestra de 2.000 hombres y mujeres de entre 18 y 35 años.