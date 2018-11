"Nuestro deseo es que el SIDI sea un sindicato profesional fuerte y exclusivo de la enseñanza pública"

Las elecciones sindicales en Educación se celebran el próximo 4 de diciembre, y para abordar este tema de candente actualidad entrevistamos hoy al cabeza de lista del Sindicato Independiente de Docentes (SIDI), Luis Alberto Prieto, único sindicato que en los últimos comicios sindicales aumentó el número de representantes.

¿Cuando todos los sindicatos parecen iguales, qué señas de identidad diferentes tiene el que usted representa?

Hay muchísimas. Somos los únicos en cobrar una afiliación simbólica de un euro al mes . Estamos en contra de las subvenciones públicas a los sindicatos y hemos renunciado a ellas. Todos nuestros servicios, ya sean cursos de formación, defensa jurídica ante los tribunales, etcétera, son totalmente gratuitos. Para nosotros lo importante son las personas a las que representamos, por eso vemos inaceptable que recientemente el resto de sindicatos pacten el aumento de liberados sindicales mientras subsisten los recortes como el no cobrar el 100% del salario en las bajas por enfermedad, mientras seguimos con más alumnos por aula e impartiendo más horas de docencia la primera reivindicación conseguida sea el aumento de liberados con los cientos de miles de euros que eso supone para las arcas públicas y eso se puede comprobar en el BORM de 13/05/2017, o haya centros educativos con escasez de medios materiales o humanos.

Hemos sido los pioneros en la mayoría de éxitos judiciales. Y además somos el único sindicato dedicado exclusivamente a la Educación Pública. Es decir un sindicato profesional exclusivo por y para la Educación Publica y sus docentes.

¿Con un euro al mes y sin subvenciones, cómo pueden ofrecer todos esos servicios gratuitos?

Muy fácil, en nuestro sindicato los cafés, las comidas, las copas, los viajes o los cruceros se los paga cada uno de su bolsillo€

¿Cuál es la principal propuesta del SIDI para los interinos?

El SIDI consiguió judicialmente en 2010 igualar los salarios de los interinos con el resto de funcionarios y, ahora, nuestra principal reivindicación es dotarles de estabilidad laboral.

No olvidemos que el interino ha obtenido su destino en base a los principios de igualdad méritos y capacidad y que si no es funcionario de carrera es porque en el momento en que salió su oposición no se ofertaron las plazas realmente existentes. Y lo que no se puede exigir años después es que un interino que trabaja, y en muchos casos tiene cargas familiares, oposite en condiciones de igualdad con un opositor recién titulado que dispone de las 24 horas del día para estudiar.

Los sindicatos CCOO, UGT Y CSIF firmaron un acuerdo con el gobierno estatal para que salieran a oposición la totalidad de plazas existentes sin acordar previamente un sistema de consolidación real de empleo de los interinos y este acuerdo va a mandar a muchos interinos al paro. Consolidar el empleo no es echar a unos para que entren otros sino conseguir que los que están no se vayan. El sistema se gasta mucho dinero en formar a estos interinos para echarlos y cambiarlos cada dos años. Y en educación son tan importantes los conocimientos como la experiencia para saber trasmitirlos.

Pero eso ¿puede perjudicar al opositor no interino?

En el sistema educativo hay plazas para todos, para los interinos actuales y para los buenos opositores. Reduciendo las ratios de las aulas, reduciendo la jornada lectiva de los docentes, aumentando los apoyos, es decir, adoptando mejoras de la calidad de la enseñanza habrá plazas para todos.

Usted habla de todas estas medidas pero, ¿son posibles?

Claro que lo son. De hecho, con los recortes se hizo justo lo contrario y ahora hay que revertir esos recortes.

Permítaseme otro ejemplo, UGT y CCOO firman con el gobierno, tras una cena en la Moncloa, el aumento de la edad de jubilación y que se aumente el periodo de cotizaciones para fijar la pensión de jubilación, es decir trabajar más años para cobrar menos y esto afecta también a todos los docentes. Y después de firmar eso ahora dicen que quieren un aumento de las pensiones igual que el IPC. Es decir, primero rebajamos las pensiones por ejemplo a una persona un 15% y ahora queremos que suban un 2% cada año, es decir que necesitamos más 7 años para estar igual que antes. En cambio una reivindicación primordial del SIDI es que se mantenga la jubilación anticipada a los 60 años para los docentes con el 100% de la pensión garantizada, algo que no he oído pedir al resto.

¿Cuál es el ADN de su sindicato?

Nuestro sindicato se ha caracterizado por la defensa de la escuela pública, y de hecho somos el único de toda la Región que se dedica exclusivamente a la enseñanza pública. Y defendemos los interés de nuestros afiliados y de todo el colectivo docente y por eso tenemos afiliados inspectores de Educación, directores, catedráticos, jefes de departamento y por supuesto interinos.

Somos apolíticos ya que no estamos vinculados ideológicamente de manera directa o indirecta con ningún partido político y eso nos hace ser totalmente independientes. Nosotros nos hemos manifestado contra gobiernos del PP o del PSOE, en cambio otros según quien gobierne actúan de una u otra forma. Les recuerdo que en la última bajada de pensiones de Zapatero se hicieron con la firma de CCOO y UGT. A algunos se les olvida que desde 2010 estamos sufriendo recortes de gobiernos de unos y de otros.

¿Qué puede ofrecer a quien decida votarle?

En las últimas elecciones sindicales fuimos el único sindicato de educación que aumentó el número de representantes elegidos y ese reconocimiento es nuestra gasolina para seguir trabajando con honradez. Nuestro deseo es seguir creciendo para que haya un sindicato profesional fuerte y exclusivo de la enseñanza pública y que ese sindicato sea el SIDI, porque los colectivos con sindicatos profesionales fuertes son los que consiguen las cosas y ahí tiene el SEPLA con los pilotos o el CESM con los médicos etc. Y quizás por eso aunque un profesor es del mismo nivel a efectos administrativos que un médico puede ganar menos de la mitad que el médico. Y respeto y valoro mucho a los médicos pero sin profesores y maestros no habría médicos.

¿Qué pedirían para mejorar las condiciones laborales de los docentes?

Permítame que en vez de contestarle a eso, le conteste a lo que pediríamos para mejorar la calidad de la enseñanza de la Región porque ambas cosas van unidas.

Mayor autonomía docente, porque nadie mejor que cada profesor para saber cómo tiene que actuar en el ejercicio de su docencia en atención a las características de su alumnado. Reducción de ratios, y de horas lectivas que permita un trato más personalizado a cada alumno. Garantizar la autoridad docente y el reconocimiento profesional de este colectivo ya que en los últimos años para la Consejería cuenta más la opinión de un padre que la del docente. Un sistema de Inspección Educativa que sirva más de apoyo y de asistencia técnica a los docentes que de control de las instrucciones de los políticos. Menos burocracia y papeleo. Que se empleen políticas de motivación y apoyo constante a los docentes, entre las que sin duda están la recuperación de su poder adquisitivo, ya que desde el 2011 se ha perdido un 20% de poder adquisitivo por los continuos recortes de unos y otros.

Estas medidas de mejora de calidad de la enseñanza incidirán positivamente en la mejora de condiciones laborales de los docentes porque afortunadamente ambas van unidas.