El Gobierno y Ciudadanos firman el Pacto contra la Violencia de Género con 69 medidas y 8 millones de dotación

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, han rubricado esta mañana el Pacto Regional contra la Violencia de Género, una acuerdo en el que han trabajado durante dos años los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea Regional, pero que solo han firmado Gobierno regional y la formación 'naranja'.

La firma, que se ha producido en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, contempla un total de 69 medidas y una dotación de 8 millones de euros para llevarlas a cabo.

Tras la rúbica, el presidente del Ejecutivo regional ha querido que esa firma "sea en memoria de las 28 mujeres fallecida desde 2003" y en homenaje de las más de 1.000 mujeres que actualmente están acogidas a alguna medida de protección. "Me acuerdo de todas las 55.235 mujeres valientes que decidieron presentar una denuncia", porque "por todas ellas estamos aquí", ha subrayado.

Asimismo, López Miras ha señalado que el documento "es fruto de la rabia y el asco hacia los que atentan contra la mujer", aunque también "fruto del compromiso y la colaboración de todos, porque todos tenemos algo que decir y hacer para erradicar la violencia de género".

Por otro lado, el presidente regional, que es consciente de que ha habido avances, afirma que "no es suficiente, tenemos que hacer más", y ha subrayado que mientras sea presidente "no cejaré en el empeño de proteger a las víctimas, porque siempre hay una salida, y si no la hubiera es nuestra responsabilidad que la haya".

También ha destacado que la mayoría de las medidas que contempla, que el año que viene tendrán una dotación de 8 millones de euros, están centradas en la formación y la educación como forma de prevención."El Pacto está abierto a toda la sociedad murciana, todo el mundo puede trasladar opiniones o sugerencias", ha apuntado López Miras, que ha añadido que las medidas "tienen que ser perceptibles desde el minuto uno", deseando que "que nunca más un discurso tenga que empezar como este, citando al número de víctimas de violencia de género".



PSOE Y PODEMOS "DINAMITAN" EL PACTO

Miguel Sánchez, que ha comenzado recordando a las 28 mujeres fallecidas en los últimos 15 años y las más de 1.000 que necesitan protección, ha afirmado que es "una obligación dar un paso adelante". "Llevamos dos años trabajando en este documento, con aportaciones de los 4 grupos, que hoy deberíamos haber firmado todos. Estoy apenado de que PSOE y Podemos, después de que lo hubieran firmado y de que se hayan incluido sus propuestas lo hayan dinamitado".

El líder regional de Ciudadanos ha señalado que, antes de estar política, ha sido abogado del turno general de Violencia de Genero. "He conocido cientos de casos de este auténtico drama, y ahora domo político es un orgullo poder rubricar este acuerdo para que estas medidas sean una realidad". Sánchez entiende que PSOE y Podemos se han apeado del pacto por un motivo político, "por la proximidad de las elecciones", lo que le "apena profundamente".