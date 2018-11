Emprendedores murcianos para sacar pecho

Emprender. ¿Es un riesgo o una oportunidad? Algunos de los emprendedores que han experimentado el reto lo tienen claro: «La locura no es emprender, sino no hacerlo». Es decir, si hay una idea, hay que seguir adelante. El camino no es fácil, ni está exento de obstáculos, pero también cuentan con ayudas. El Instituto de Fomento dispone de servicios y asesoramiento para los potenciales empresarios. Los talleres del Info aconsejan cuáles son los primeros pasos que pueden dar y también proporcionan formación para mejorar la gestión de las nueva empresas.

La Región, tal y como lleva haciendo desde el año 2006, conmemora el próximo viernes, 30 de noviembre, el Día de la Persona Emprendedora (DIAPE). Cada día son más numerosos los murcianos que optan por esta vía para ganarse la vida. De hecho, la tasa de actividad emprendedora (TAE) se incrementó entre las murcianas un 45%, según apuntan fuentes regionales. La Comunidad se sitúa en niveles similares de emprendimiento de países como Italia, Francia y Japón.

Hay además un cambio de tendencia. Los razones para emprender han variado en los últimos años. Ya no se hace por una necesidad económica. O al menos no es el principal motivo. Así lo atestigua el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), elaborado por investigadores de la Universidad de Murcia (UMU). Este estudio recoge que la principal causa para emprender es aprovechar una oportunidad de negocio. Esta situación se da en el 65% de los nuevos autónomos, mientras que el resto lo hace por autoempleo.

Muchos de los emprendedores coinciden en que los comienzos son duros. Se requieren dosis de paciencia y mucho trabajo. El esfuerzo es innegociable. Un factor clave es lograr la financiación, tan necesaria para la viabilidad del proyecto. Pero si se dan los pasos adecuados los frutos acaban llegando, aseguran también los emprendedores que han relatado sus experiencias a esta Redacción. Su testimonio es un ejemplo: cuentan cómo decidieron probarse, cómo fueron sus inicios y, sobre todo, cómo les va. Todos están de acuerdo: merece la pena.

SUPERLUMEN | Los amigos que convirtieron su pasión en un negocio

Juan Cassinello, Miguel Ángel Coca, Chema Coca, Gonzalo Aix y, abajo, Urska Blagojevic. L. O.

La pasión por las nuevas tecnologías empujó a cinco amigos murcianos, que se conocen desde la infancia, a convertir su afición en un negocio empresarial. Así surgió Superlumen, un estudio audiovisual especializado en la realidad virtual. «Nos dedicamos a las experiencias inmersivas en realidad virtual», explica uno de sus socios fundadores, Juan Cassinello (36 años), quien detalla que abarcan varios ámbitos: desde profesionales de la arquitectura hasta las productoras cinematográficas para hacer películas interactivas y los estudios de 3D, e incluso el sector del turismo. De hecho, han sido contratados para participar en Fitur 2019.

«En 2015 la realidad virtual estaba muy verde, todavía lo está actualmente», relata Cassinello. «Un año antes, vimos en Estados Unidos que se apostaba mucho por esa tecnología y decimos lanzarnos». Los cinco amigos decidieron invertir parte de sus ahorros y crearon una sociedad en Murcia.

Poner en marcha la idea resultó sencillo gracias a la ayuda del Instituto de Fomento. «No teníamos experiencia. El Info nos guiaba los pasos que había que dar para convertir nuestra idea en un negocio. Nos apuntábamos a sus talleres». Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles. «Los primeros meses son bastantes duros en un mundo empresarial en el que hay facturar para poder vivir. Tienes que invertir sin poder generar beneficios». Pero el proyecto creció, la empresa consiguió la financiación y un viaje a Suecia marcó un punto de inflexión. «Gracias a un programa europeo de startup pasamos un mes en Suecia, donde competimos contra Google. Y apostaron por nosotros». Aquel éxito fue un espaldarazo para Superlumen. «Nos dimos cuenta de la que calidad no tenía nada que envidiar al resto. El producto tenía calidad».

Forman un equipo multidisciplinar, en el que hay ingenieros informáticos, comunicadores de Audiovisual, publicistas y licenciados en ADE. Asentados en el Parque Científico de Murcia, el proyecto sigue creciendo y aumentan su clientela. Superlumen ha colocado uno de sus productos, el videojuego Sanatorium, en la final de un concurso sobre el mejor juego de realidad virtual en España. Y esto es sólo el principio.



STAYMYWAY | Las puertas de los hoteles se abren con su móvil

Faustino Fernández, en la sede de Staymyway. JUAN CABALLERO

El nombre de Staymyway ejemplifica lo que hace la compañía», asegura el fundador de esta startup murciana, Faustino Fernández (39 años). «Ayudamos al huésped a que tenga una estancia a su manera, más libre e independiente de recepciones». Esta empresa, que trabaja con hoteles y apartamentos turísticos, desarrolla cerraduras inteligentes que permiten a los huéspedes que puedan reservar a través de su móvil. Y no sólo eso, dice Faustino. El cliente recibe la llave de su habitación y realiza un proceso de checking, como haría en una recepción del hotel, sólo que a través de una fotografía de su pasaporte y con un selfie. Un proceso de inteligencia artificial comprueba que el cheking es correcto, activa la llave y el huésped puede llegar directamente a la habitación esquivando la recepción, subiendo directamente y accediendo con su teléfono móvil.

La idea fue del propio Faustino Fernández, que es ingeniero industrial. El proyecto, que se puso en marcha en 2014, abarcaba varios sectores al principo, como los gimnasios, las viviendas y los aparcamientos. Pero al final, revela Fernández, «decidimos centrarnos en el sector turístico, porque España es una potencia mundial y porque en un hotel puedes encontrar entre 100 y 200 habitaciones donde instalar nuestras cerraduras».

En 2016 recibió la inversión de un capital americano y se lanzó a dar el sato a Estados Unidos. La marca, que entonces se llamaba Lock Up, se renombró como Staymyway. Aunque la plantilla –12 trabajadores– está centralizada en Murcia, tienen una oficina en Miami y operan con hoteles en Los Ángeles, Florida, El Caribe, Colombia, así como en Portugal, Italia, Grecia y Francia.

«Estas cosas se sacan adelante a base de mucho trabajo y de creer en lo que haces; por eso dedicar tiempo y trabajo a algo que te apasiona no supone tanto esfuerzo, pero requiere mucha persistencia al principio», admite. Contó con ayuda del Instituto de Fomento, del CEEI de Murcia y del Cloud Incubator de la UPCT. Tiene claro que mereció la pena y así se lo transmite a quienes se preguntan si hay que optar por el emprendimiento: «Que no lo duden, la locura no es hacerlo, es no hacerlo».



SON OF A BIT ENTERTAINMENT | Videojuegos y aplicaciones para el día a día

Desarrollo de videojuegos desde las oficinas del CEEIM del campus de Espinardo. Juan Caballero

Sons of a Bit es una empresa desarrolladora de videojuegos fundada por los hermanos Alberto y Eduardo Saldaña y que tiene actualmente su sede en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), en el campus de Espinardo. El estudio nació hace 5 años con la idea de cumplir el sueño de dos hermanos: «Crear videojuegos tan entretenidos como los que hemos jugado siempre y poder vivir de ello», comenta Eduardo, director creativo.

«Creemos que el contenido digital interactivo es ya una potentísima herramienta capaz de mejorar el modo en el que nos acercamos a la tecnología, y las posibles aplicaciones, tanto en los dispositivos de hoy como en los del mañana, son ilimitadas», afirma Alberto, CEO de la empresa.

El inmenso abanico de posibles usos de esta tecnología queda de manifiesto en la variada naturaleza tanto de los proyectos propios de Sons of a Bit como de los que la empresa ha desarrollado también para terceros. Ejemplos de esto último son AARLens: una app móvil orientada a facilitar las tareas diarias de personas con trastorno del espectro autista y sus tutores (desarrollada en colaboración con Astrade, Fundación Integra e Iona Lab); LookReal: un software diseñado para los fabricantes de las míticas muñecas Mariquita Pérez, capaz de convertirnos a partir de dos fotos en muñecos fabricados con la última tecnología en impresión 3D; o Humexe: focalizada en el diseño y fabricación de exoesqueletos humanoides, además de diversas aplicaciones de Realidad Aumentada y Virtual orientadas a distintos sectores.

«Con los desarrollos para terceros conseguimos financiación para acometer nuestros proyectos, pero también nos están proporcionando mucha experiencia», expone Alberto. De hecho entre los desarrollos propios del estudio, destacan Kluest e Islabomba.

El primero es una app para dispositivos móviles que hace uso de la realidad aumentada (AR) y la geolocalización para crear aventuras en el mundo real. Algunos ejemplos del contenido que pueden crear los usuarios usando esta herramienta van desde pequeños juegos de pistas para llevar a un amigo hasta una fiesta sorpresa o búsquedas del tesoro.

Por su parte, Islabomba, galardonado en octubre con el Premio RTVE al videojuego más innovador, es un juego cooperativo de puzzles y plataformas en el que los jugadores deberán combinar las habilidades de los 3 animales protagonistas (un conejo, una tortuga y un pingüino) para lograr apagar bombas a lo largo de más de 100 niveles.



ARTIFICIAL INTELLIGENCE TALENTUM | Dedicados a crear un software que tome decisiones 'humanas'

Antonio Vicente (d.) y Sergio Navarro, en las instalaciones de la empresa. L. O.

Artificial Intelligence Talentum es una empresa murciana de base tecnológica especializada en la Ciencia de Datos. Fue creada en 2014 por Sergio Navarro, químico físico, y Antonio Vicente, consultor de desarrollo de software, con el objetivo de unir el conocimiento científico con la aplicación tecnológica en el ámbito empresarial.

En palabras de Antonio Vicente, CEO de la startup, «vimos que no se estaba aprovechando el conocimiento científico disponible relativo al uso de técnicas de inteligencia artificial, como machine learning y redes neuronales, incluso modelos de otras disciplinas como la biotecnología, para su aplicación a diferentes procesos de negocio que estaban generando una gran cantidad de datos». Con esta visión, AI Talentum comenzó a desarrollar algoritmos de detección de patrones y predicción para la mejora del proceso de toma de decisiones, que se han aplicado en áreas tan diversas como finanzas, energía, biotecnología, logística e industria. «Gracias a la transversalidad de esta tecnología, hemos ido construyendo alianzas que nos permiten abordar proyectos de sectores muy diversos», comenta Antonio, como es el caso de su participación en el consorcio europeo EIT Food, del que son miembros desde que se fundó en 2016 y que pretende innovar en la cadena de valor del sector de la alimentación.

Actualmente, en su rol de Habilitadores 4.0, están trabajando en la automatización y control de procesos de fabricación industrial, consiguiendo una conexión integral de todo el flujo de trabajo. El acceso a la información generada permite un seguimiento en tiempo real y adelantarse a las necesidades de producción. De este modo, la toma de decisiones se vuelve más rápida y flexible. Además, su modelo de eficiencia energética orientado a Internet de las Cosas (IoT), combina un sistema predictivo de variables del mercado eléctrico con la integración en dispositivos IoT, dotándolos de la capacidad de detectar cuándo es el mejor momento de consumo eléctrico. «Queremos que las empresas empiecen a aprovechar la información que los datos pueden aportar, y que sean considerados como un activo adicional», concluye Antonio.



EUPHORIA STUDIOS | Tecnología al servicio de generar cambios sociales positivos

Euphoria Studios colabora de forma estrecha con ASTRADE. Israel Sánchez

Euphoria Studios nace en el verano de 2018, fundada por Helena Flores Álvarez, José Victor Ródenas Belmar y Maria José Candel Romero, tres profesionales con amplia experiencia en el sector TIC/Digital, como un proyecto dedicado a la innovación social con la misión de diseñar, desarrollar y hacer crecer productos tecnológicos novedosos que tienen como objetivo lograr cambios sociales transformadores positivos.

Uno de esos productos es BlueUnicorn, que tiene como objetivo la mejora de la intervención y calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a través de la tecnología. Y es que, actualmente se estima que el 1% de la población mundial tiene TEA y que 26 millones de niños viven con un trastorno del espectro autista. La prevalencia se ha incrementado entre 6-15% cada año desde 2002. El autismo no es una enfermedad, por lo tanto, no es curable, pero con la estimulación e intervención adecuadas pueden mejorar mucho en las áreas en las que presentan dificultad, sostienen desde la empresa.

«Las personas con TEA responden muy bien a los programas educativos altamente estructurados y repetitivos y muestran predilección por el material visual», afirma Flores. «Aunque tienen dificultad para comprender el lenguaje hablado, tienen un fuerte procesamiento visual en comparación con el procesamiento auditivo», destaca.

La primera fase de BlueUnicorn es un videojuego serio con realidad aumentada, para entrenar las habilidades sociales y de juego de niños con TEA. Enseñará las reglas de los juegos tradicionales y a interactuar con otros en un entorno seguro y guiado. Este aprendizaje puede ser posteriormente generalizado a un entorno normalizado de juego con iguales, favoreciendo así la inclusión social.

Para el proyecto, la empresa está asesorada por profesionales de la cátedra de Autismo de la Universidad de Murcia y el equipo técnico de ASTRADE, asociación para la atención de personas con TEA de la Región de Murcia, que están participando en el diseño y validación del producto.

«Esperamos que BlueUnicorn esté disponible en el primer semestre de 2019», concluye Flores.



FYNECO | Productos tecnológicos, 'amigos' del medio ambiente

César Mota, Elvira López (Administradora de Fyneco) y Laura González (d.). L. O.

Fabricante de productos agrícolas residuo cero y ecológicos, la empresa murciana Fertilizantes y Nutrientes Ecológicos (Fenyco) está especializada en la formulación y envasado de nutrientes, biofertilizantes, fitofortificantes y agentes de biocontrol para agricultura.

Dispone de un equipo de profesionales técnicos, doctores y licenciados de diferentes disciplinas, entre los que se encuentran fisiólogos vegetales, biólogos, microbiólogos, químicos, ingenieros agrónomos y expertos en suelos, con una experiencia mínima de nueve años en el sector.

Reconocida desde sus inicios como empresa innovadora de base tecnológica (EiBT), Fyneco surgió de la idea de tres investigadores que vieron la oportunidad de introducirse en un sector tan consolidado en la Región, como es el agrario, con un punto de vista innovador y basado en formular productos tecnológicos novedosos que fueran residuo cero y ecológicos, respetuosos con el medio ambiente.

Por ello deciden emprender por su cuenta y fundar una empresa agroquímica en la que poder controlar todos los procesos desde la idea inicial hasta el producto final. Para poder llevar a cabo la idea fue necesario buscar inversores interesados en el proyecto. Esta alianza se consiguió con un gran grupo de olivareros que ha respetado y apoyado desde el principio la gestión por parte del equipo técnico de Fyneco.

Una vez comprobado el éxito de los nuevos productos en los cultivos del grupo inversor, se apostó por expandir la empresa apostando fuertemente por la I+D+i y realizando formulados y productos para todo tipo de cultivos con valor comercial. Con esta decisión, se ha potenciado la labor investigadora de la empresa para generar productos novedosos con tecnología propia. De esta forma, Fyneco ha crecido en poco tiempo, estableciéndose en la mayor parte de España y exportando a Francia, Portugal, Marruecos, Bolivia y México.

Gracias a los buenos resultados de Fyneco, se ha desarrollado una gran sinergia con diversos centros estatales de investigación y de universidades públicas, con la puesta en marcha de proyectos de investigación a nivel europeo. Un ejemplo es la reciente concesión del proyecto europeo LIFE, de gran prestigio en materia de I+D, para generar nuevas tecnologías orientadas a la preservación del medio ambiente.

La bióloga Elvira López Avilés es una de las científicas fundadoras y administradora de Fyneco.



LEVERADE | Competiciones deportivas gestionadas con un clic

Antonio Romero (d), junto a su equipo en la sede de Leverade. Israel Sánchez

No todavía», bromea Antonio Romero (39 años) cuando le preguntan si la Federación Española de Fútbol es una de sus clientes. La lista de federaciones deportivas que esta startup murciana maneja en su cartera es alargada. Leverade ofrece herramientas para que las federaciones –o cualquier usuario– pueda gestionar una competición deportiva. A través de un software, las entidades deportivas pueden coordinar todos los detalles de un torneo o una liga, como son las clasificaciones y los calendarios, las estadísticas, las sanciones, la gestión del arbitraje, los pagos, entre otros aspectos. Todo está conectado en una misma herramienta, materializada en un página web o una App móvil.

La idea de Leverade surgió casi de improviso, como parte de una actividad de ocio. «Hacíamos deporte y necesitábamos hacer un seguimiento de los partidos que jugábamos», cuenta Antonio Romero, uno de los tres fundadores. Después comprobaron que era una necesidad real, que tenía una demanda de mercado, y en 2014 pusieron en marcha el proyecto. «Empezó como una aplicación móvil para deportistas; luego pasó a ser una herramienta para gestionar competiciones a nivel local y ayuntamientos; y a día de hoy trabajamos con federaciones internacionales, nacionales y autonómicas».

Los tres socios cuentan con un equipo de trece personas, con sede en Murcia. El 80% de los clientes procede de fuera de España, aunque el principal volumen de negocio se encuentra en nuestro país. «Trabajamos para posicionarnos como líderes del software en gestión deportiva». Por sus manos han pasado las federación nacionales de natación, tenis y voleibol; así como las autonómicas de balonmano, rugby, voleibol, natación, patinaje... «De todo tipo», zanja Romero. «Tenemos mucho deporte, sí».

El inicio resultó la etapa más difícil. Contaron con ayuda, como la que les proporcionó el Instituto de Fomento. Al comienzo «es cuando más tienes que trabajar. Y es incierto saber cuánto vas a crecer», afirma Romero, quien opina que el esfuerzo «tiene su satisfacción». Al final, «es tu trabajo y tu empresa, y le dedicas todo el tiempo necesario».



WEGUEST | Los vigilantes de su apartamento alquilado

José Francisco García y Mariano Guerrero, en la sede de Weguest. L. O.

Si usted quiere alquilar una propiedad a un turista y no sabe cómo o simplemente no puede llevar a cabo la gestión, puede acudir a Weguest. Ellos se encargarán de todo. Así se expresa José Francisco García (32 años), quien fundó la startup junto con el también murciano Mariano Guerrero. «Nos ocupamos de hacerlo en su nombre», describe. «Nos ocupamos de ofrecerles todos los servicios del alquiler turístico, como son la subida de la propiedad a las plataformas, la comunicación con los huéspedes durante 24 horas y siete días a la semana, la utilización de los precios en función de la demanda y de la competencia. El checking del turista cuando llega a la propiedad y el checkout, la limpieza, la lavandería...».

Ningún detalle queda fuera de su atención. «Gestionamos cualquier incidencia que se pueda producir en los apartamentos, como alguna rotura o si el huésped necesita comprar algo adicional. Eso es lo que hacemos», explica, haciendo hincapié en una idea irrenunciable para ellos: «Lo hacemos de forma transparente. Es una característica muy importante para nosotros», recalca. «El propietario puede ver en tiempo real qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, incluso podría si quiera contestar mensajes al huésped».

Los dos socios se conocieron durante su etapa de estudiantes en Madrid. Se hicieron amigos y en un viaje comprobaron las dificultades a la hora de gestionar la plataforma Airbnb. «Yo estaba en España en agosto y me llamaban mis huéspedes de Estados Unidos a las cuatro de mañana diciendo que se había roto la calefacción; no tenía esa necesidad de esta sufriendo. Ahí se nos ocurrió la idea, hicimos un estudio de mercado, y desarrollamos el proyecto».

Weguest, que nació en 2016 y su sede de I+D+i está en Murcia, gestionan más de 400 apartamentos, con un servicio en 2.500 camas, equivalentes a 25 hoteles, con presencia en más de 85 localidades españolas. «Somos la única empresa que está en todo el territorio nacional». En este tiempo han pasado de ser dos socios a contar con una plantilla de 40 personas. «El crecimiento ha sido muy potente», admite José Francisco. El siguiente objetivo es la expansión internacional mientras continúan consolidándose en España.



CONNECTIF | Los asesores de las compras del 'e–commerce'

Andrea di Palma junto con su equipo, en la sede de Connectif en Murcia. L. O.

Ser emprendedor es «adictivo», confiesa Andrea di Palma. Este italiano experto en finanzas e informática que se considera murciano de adopción –vive en la Región desde hace quince años– asegura que le encanta su trabajo y por eso sostiene que «es la cosa más excitante del mundo». Pero el estilo de vida del emprendedor «no es fácil», matiza. «Se vive 24 horas al día y siete días a la semana. Y también hay que asumir altos y bajos. Muchas veces es una montaña rusa», comenta.

Hace tres años que está volcado en Connectif, el proyecto de marketing digital que fundó con un socio murciano y que vio la luz el pasado mes de julio. Andrea di Palma es el CEO de esta plataforma, formada por un equipo de diez personas y que se dedica a la personalización de la experiencia de compra de los clientes de e-commerce (comercio electrónico). ¿Qué significa eso? «Reconocemos el comportamiento tanto actual como anterior de los contactos y le proporcionamos información y recomendaciones», explica Andrea di Palma. «Las recomendaciones se hacen a medida según las características de lo que haya hecho anteriormente y lo que pensamos que podría interesarle».

El proyecto surgió para aumentar las posibilidades del comercio electrónico. «El 80% de los carritos de compra de los e–commerce se abandonan en España», describe el emprendedor. Se trata de clientes que añaden un producto a la cesta, pero luego se van sin hacer la compra. «Hay escenarios en los que podemos actuar para recuperar esos carritos. De hecho, recuperamos el 25% de esos productos abandonados», revela. También ofrecen consejos específicos. «Cuando alguien pregunta por el detalle de un producto, se le puede recomendar productos relacionados con su comportamiento de compra anterior y con el tipo de producto que está mirando».

El negocio de Connectif «va muy bien», con un «rápido» crecimiento, a pesar de su juventud, agrega Di Palma. La adquisición de clientes crece al 20%. «Damos servicio a varias empresas, algunas están en el top 10 de las que más venden en España en e-commerce». Su público se centra en España, pero tienen previsto dar el salto al mercado internacional en los próximos seis meses.



LEGALIBOO | La asistencia legal también se sube al tren digital

Juan Martínez, Andrés Romero y Bartolomé Muñoz, en Legaliboo. L. O.

Hace tres años había una necesidad de cambio en el sector legal», explica el otrora abogado y ahora emprendedor Andrés Romero (44 años). «La digitalización llegaba a muchos sectores, pero en los servicios legales no terminaba de arrancar a pesar de la tendencia mundial por automatizar la asistencia legal», recuerda. «Por eso decidimos crear una tecnología que permitiera que una persona con su ordenador o su móvil pudiera generar un contrato sencillo sin necesidad de acudir a un abogado». Así fue cómo se creó Legaliboo, el servicio web que permite la redacción de documentos jurídicos, como puede ser un contrato de compraventa o de arrendamiento.

El uso es fácil. A través de un chat, el cliente responde a una serie de preguntas y en cinco minutos tiene a su disposición el documento demandado. Cualquier usuario puede solicitar estos servicios. Aunque hoy en día quienes acuden a Legaliboo son profesionales del mundo jurídico, como son los despachos de abogados, las consultoras y las aseguradoras. «Tras nuestros inicios, vimos que en realidad los abogados son nuestros aliados. Esta tecnología les facilita la vida, de manera que se pueden subir al tren digital. Pues no se trata de sustituir al abogado: es muy importante el asesoramiento personalizado», señala Andrés Romero, que es el CEO de Legaliboo. Una de las ventajas de operar en el mundo digital es que su cobertura está deslocalizada. «Atendemos a toda España a través del sitio web». El equipo de Legaliboo está formado por ocho personas, con perfiles muy variados, en los que el marketing y el diseño también desempeñan un papel importante. El siguiente paso de la startup es dar el salto al mercado internacional. «Estamos teniendo contactos con varios interesados en Argentina, Uruguay y Colombia». Aunque mantienen la cautela. «Esas cosas van despacio».

Emprender «es una montaña rusa», afirma Andrés Romero. «Un día estás arriba, eufórico, y otro día llega la bajada», comenta, mientras advierte de que el emprendimiento requiere responsabilidad y dedicación. «Muchas veces caemos en la tentación de frivolizar lo que es el emprendimiento, no es un juego: es una empresa, tiene sus riesgos. Levantar un proyecto cuesta mucho, hay que tener la mente preparada porque hay altibajos», asevera. Por fortuna, Legaliboo continúa creciendo: «Estamos muy contentos».