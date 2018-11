El Levante planta cara a la ministra por el recorte del Trasvase

Todos a una. Los Gobiernos de la Región de Murcia y de Valencia y los regantes levantinos, así como otros colectivos empresariales, tienen claro que no van a dejar pasar «el agravio» hacia el Levante por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, al dejar sin agua para riego este mes a los agricultores que dependen del Trasvase Tajo-Segura.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura elevó el pasado martes un informe a la ministra Teresa Ribera en el que los técnicos proponían un trasvase a la cuenca del Segura de solo 7,5 hm3 para beber. Ni una gota para el regadío, alegando que había que reparar los «graves» daños causados por las lluvias torrenciales en la infraestructura del canal a su paso por el Campo de Cartagena. Y que estos trabajos durarían dos meses.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, volvió a pedir ayer «a cualquier miembro» del Gobierno de España o del PSRM-PSOE que comunicase al Ejecutivo murciano y a la opinión pública «dónde está el punto exacto en el que se encuentra ese daño tan grave» como para dejar a la agricultura de la Región «sin agua dos meses».

En caso contrario, «estaremos hablando de una mentira y de un plan para atentar contra la Región» y el Gobierno regional tendrá que «exigir responsabilidades de quien ha intentado vulnerar la Ley del Tajo-Segura, mintiendo para que no llegue agua a la Región de Murcia». Y apuntó que «estarían perpetrando un plan para cerrar el Tajo-Segura».

No fue menos claro el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ratificó ayer en las Cortes Valencianas, que su Goierno tiene decidido plantear un recurso contra el Gobierno central, por la vía de lo Contencioso-Administrativo, si el Ministerio para la Transición Ecológica no da marcha atrás.

Puig aseguró que la Generalitat lo tiene claro, pero matizó que en estos momentos no se puede recurrir porque la recomendación de la Comisión de Explotación no es vinculante y la aprobación final depende de la ministra Teresa Ribera. «Si ésta no cede habrá recurso», subrayó Puig.

También desde Almería, la tercera 'pata' de los beneficiaros del acueducto, los colectivos que forman parte de la Mesa del Agua, exigieron ayer que la Comisión anule el acuerdo que suspendió la transferencia de los 20 hm3 previstos para noviembre (7,5 para beber y el resto para regar). Cantidad que permite trasvasar la legislación vigente este mes, debido a las existencias de los embalses de cabecera del Tajo, que a día 1 de este mes superaban en 166 hm3 la línea roja no trasvasable.

Una petición que ya hicieron el miércoles, e insistieron ayer, desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). «Queremos que la ministra resuelva este entuerto; es un error y al igual que ya ha hecho en otra ocasión, puede volver a reunir a la Comisión para que rectifique», apuntó su presidente, Lucas Jiménez.

Los regantes levantinos emprenderán acciones legales si no hay modificación en el informe, porque consideran que puede haber prevaricación por omisión.

El sindicato agrario Coag, al igual que ya lo hicieran Upa y Asaja, denunció «el grave desconocimiento de las realidades agrarias que sufre la ministra». Y lamentó que el Gobierno de España «aproveche cualquier circunstancia para posicionarse en contra y poner piedras en el camino, aunque luego rectifiquen, y consigan poco a poco adeptos a su causa para el cierre del trasvase».