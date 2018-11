Miras: "Han hecho historia al no enviar agua pese a haber reservas suficientes"

Piden a la ministra que rectifique

Un día después seguían coleando las reacciones al trasvase cero para los agricultores. «Es el ataque más virulento a esta magna y benefactora infraestructura para el conjunto del país que se haya hecho nunca». Son palabras del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, Lucas Jiménez, en la mañana de ayer al referirse a la decisión del martes de la Comisión de Explotación del Trasvase de autorizar solo un envío de agua para beber en noviembre. Alegaron que las fuertes lluvias habían dejado impracticable el canal del acueducto por lo que no se podría enviar el agua.

En la misma línea se expresó el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, quien consideró un error «muy grave» esta decisión: «Por primera vez en la historia, y habiendo reservas suficientes en la cabecera del Tajo, un Gobierno ha negado un trasvase» para regar.

Miras apuntó que ayer miércoles había sido un día más triste que el anterior porque «hemos comprobado que nos han engañado; hemos recorrido los 30 kilómetros del canal donde decían que había sufrido graves daños y no hay ninguno, solo acumulaciones de barro y poco más».

El presidente, que lo vio como «una nueva excusa para dejarnos sin agua», dejó claro que ante esta postura «nos tendrá enfrente no solo al Gobierno de la Región sino al millón y medio de murcianos con este presidente al frente».



Ni movilizaciones ni dimisiones

Los regantes del Trasvase decidieron ayer por la tarde, tras la reunión de la Junta de Gobierno, no pedir la dimisión de la ministra Teresa Ribera, ni, por ahora, convocar movilizaciones. Aun así dejaron abierta la puerta a lo que pueda decidir el Círculo por el Agua levantino que se reunirá en Murcia el próximo lunes.

«Sí vamos a solicitar una entrevista con ella para explicarle nuestra situación porque hay un desconocimiento absoluto en Madrid del funcionamiento» del regadío que depende del Trasvase, indicó su presidente Lucas Jiménez.

La Junta también acordó que llevarán a la reunión del Círculo, para que decidan sus integrantes, una propuesta en la que pedirían a la ministra que rectifique en la orden que firme del trasvase y envíe 20 hm3, en lugar de los 7,5 propuestos, o que pida una nueva reunión de la Comisión de Explotación para que se ratifique en sus informes.

Asimismo, pedirán oficialmente a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) una explicación de dónde están los desperfectos en el canal del Campo de Cartagena en los que se escudó la Comisión de Explotación para negar un envío de agua para regar. «Insistimos en que es falso que haya tales problemas, pero si es cierto, no pueden dejar a las otras 79 comunidades de regantes sin los recursos», añadió Lucas.

Los regantes indicaron que «si el Ministerio quiere acabar con el trasvase que lo haga sin más, pero no se escude en razones que son falsas». Y se preguntaron si era posible que estuvieran ganando las tesis del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page, «quien puede que haya descubierto la gallina de los huevos de oro; es decir, logra que no envíen agua, tiene contento a su electorado, y a la vez cobra 375.000 euros cada mes del millón que el Estado cobra al Levante», llegue o no agua del Trasvase del Tajo.