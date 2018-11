Patricia López Verdes: "En la Región existe aún mucho potencial por descubrir"

La sorpresa tras la renuncia al título de 'Miss Grand Spain 2018' por parte de Mariola Partida, candidata de Sevilla, se convirtió en una esperanza para Patricia López Verdes, que obtuvo el privilegio de representar a España en la ciudad de Myanmar el pasado mes de octubre.

Nacida y criada en el Puerto de Mazarrón, esta modelo y estudiante de Filología Inglesa comenzó a desfilar en las pasarelas a los 14 años, sin tenerlo previsto. La iniciativa tomada por sus padres la impulsó a ponerse delante de las cámaras y actualmente, con solo unos años en el mundo de la moda, ha protagonizado más de 25 desfiles, varios vídeos promocionales e innumerables sesiones fotográficas. Con motivo de su reciente nombramiento como Miss Grand Spain 2018, hemos querido conocerla un poco mejor.

Para los que aún no le conocen. ¿Quién es Patricia López?

Soy una chica a la que siempre le han gustado seguir los concursos de belleza. Me defino como una persona espontánea y sencilla, suelo ser exigente conmigo misma y cuando me pongo una meta o un objetivo lucho por alcanzarlo.

Los comienzos en el mundo de la moda son duros... ¿Cómo fueron sus inicios?

Recuerdo que todo comenzó cuando tenía 14 años. Una Navidad mis padres me preguntaron si me gustaría realizar un curso relacionado con la moda y le contesté que si, por lo que se pusieron en contacto con la Agencia Kara de Murcia, de la que actualmente sigo formando parte.

Estudiante de Filología inglesa en la UMU, ¿Cómo se compaginan los estudios con esta profesión?

La verdad es que no es nada fácil compaginarlo, ya que no puedo llevarlo todo perfecto, como me gustaría. Muchas veces se me juntan exámenes, prácticas y exposiciones con los trabajos, por lo que paso muchas noches en vela para ponerme al día. Además, este trabajo implica viajar mucho y no puedo asistir siempre a las clases.

Miss Grand Spain 2018 y con pase directo para representar a España en Miss Grand International 2018. ¿Qué sintió cuándo logró este objetivo?

Tengo que admitir que sentí mucha satisfacción porque era el reconocimiento a todo el trabajo realizado durante tanto tiempo. Estuve preparándome para ello y cuando conseguí ser coronada como Miss Grand España estaba completamente feliz y orgullosa de tener la oportunidad de representar a mi país en un certamen internacional, así que continué con la preparación con mucho entusiasmo.

Tras su coronación en Sevilla tocó prepararse para representar a España en Miss Grand International 2018 ¿Cómo es el proceso de formación antes de viajar a este importante festival?

Se trata de una preparación dura, tanto física como psicológica ya que ambas partes son muy importantes para un certamen de este tipo. En él hay que trabajar todo, tanto el cuerpo como la mente. Recibí clases de maquillaje, peluquería, expresión, inglés ? Además, tuvimos que escoger todo el vestuario para el certamen, lo cual no es nada fácil, ya que hay que preparar el estilismo adecuado a cada ocasión, incluyendo complementos, maquillajes y peinados.

Acaba de regresar de la ciudad de Myanmar (Birmania). ¿Cómo es el momento en el que toca desfilar por primera vez en este festival?

Al principio solía ponerme nerviosa, aunque al final logré sentirme más cómoda y segura en la pasarela. Pero la primera vez siempre sientes algo más de nervios e incertidumbre.

¿Crees que Murcia puede llegar a convertirse en un referente de moda a nivel nacional?

Realmente creo que sí, la gran pregunta es ¿por qué no? Tenemos muy buenos diseñadores, personas con mucho nivel capaces de crear cosas inimaginables. Sinceramente, pienso que en la Región existe aún mucho potencial por descubrir.

Para finalizar, ¿Qué objetivos tiene a corto y largo plazo? ¿Ve su futuro en el mundo de las grandes pasarelas?

Mis planes a corto plazo son los de seguir compaginando la carrera con el trabajo. Quiero terminar mis estudios, pero en un futuro pretendo dedicarme en exclusiva a la moda profesionalmente, aunque está muy complicado y hay mucha competencia, o me veo haciendo algo diferente.