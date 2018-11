La lluvia no cesa

Tras una madrugada relativamente tranquila, algunas pedanías de Murcia 'amanecían' (entre comillas porque no salía el sol) con una tromba de agua que golpeaba de forma más sosegada en la ciudad.

Los municipios del sureste también comenzaban el día con precipitaciones intensas, como la que ha recibido Lorca, que ha provocado inundaciones sin mayor incidencia en la Rambla de la Santa, al igual que los situados al sur como Totana o Librilla, en los que también llueve con intensidad.

En el Campo de Cartagena también se han registrado intensas lluvias, que han provocado un incidente menor al tener que intervenir la Policía Local de Torre Pacheco en Balsicas para rescatar a una joven que se ha tenido que subir al techo de su vehículo al quedar atrapada en plena inundación en el polígono industrial de la localidad.

El Noroeste por su parte, amanecía despejado.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los chubascos serán más probables e intensos a primeras horas en el litoral y disminuirán por la tarde. Las temperaturas permanecerán sin cambios y los vientos soplarán de componente este.



Previsión

Este fin de semana estará marcado en la Región por cielos muy nubosos y lluvias intermitentes. Sin embargo, será este lunes cuando llegue a Murcia una borrasca que hará caer las máximas a temperaturas propias del invierno y las precipitaciones serán generalizadas.

Así lo ha avanzado a Europa Press el portavoz de la delegación territorial de Aemet en Murcia, Luis Bañón, quien ha advertido que a partir del lunes las máximas caerán cuatro grados y no sobrepasarán los 16º, por lo que la sensación térmica será de frío, ya que al haber tanta nubosidad no entrará radiación y el sol no conseguirá calentar.

Para este sábado, la mañana será un poco más tranquila y por la tarde podrían volver a regresar los chubascos. Será un día, en general, con bastante nubosidad y nubes bajas. Al día siguiente se podrían también escapar algún chubasco, aunque ya será en la madrugada del lunes cuando se aproxime una dana que se desgajará de 'Carlos', una borrasca de grandes dimensiones que afecta a Portugal.

Esta dana llegará a la Región de Murcia y volverá a activar las precipitaciones, que serán generalizadas, este lunes, un día marcado también por cielos encapotados que no dejarán que el sol entre por ningún resquicio, de forma que hará caer las máximas y la sensación térmica será de frío.

El resto de la semana estará protagonizado por temperaturas frescas y hacia la segunda mitad de la semana podría de nuevo otra vez cambiar el tiempo.