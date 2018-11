La lluvia se queda el fin de semana en la Región y cogerá más fuerza el lunes

Este fin de semana estará marcado en la Región por cielos muy nubosos y lluvias intermitentes. Sin embargo, será este lunes cuando llegue a Murcia una borrasca que hará caer las máximas a temperaturas propias del invierno y las precipitaciones serán generalizadas.

Así lo ha avanzado el portavoz de la delegación territorial de Aemet en Murcia, Luis Bañón, quien ha advertido que a partir del lunes las máximas caerán cuatro grados y no sobrepasarán los 16º, por lo que la sensación térmica será de frío, ya que al haber tanta nubosidad no entrará radiación y el sol no conseguirá calentar.

Para este viernes por la tarde se esperan chubascos de cierta intensidad en prácticamente toda la Región, a excepción del Campo de Cartagena, aunque se podría escapar alguna gota también. En general, las precipitaciones se moverán y se desplazarán de este a oeste.

No obstante, no serán generalizados, aunque sí vendrán cargados de bastante cantidad de vapor de agua. Una situación que se prolongará desde esta tarde hasta entrada la madrugada.

Mientras que este sábado, la mañana será un poco más tranquila y por la tarde podrían volver a regresar los chubascos. Será un día, en general, con bastante nubosidad y nubes bajas. Al día siguiente se podrían también escapar algún chubasco, aunque ya será en la madrugada del lunes cuando se aproxime una dana que se desgajará de 'Carlos', una borrasca de grandes dimensiones que afecta a Portugal.

Esta dana llegará a la Región de Murcia y volverá a activar las precipitaciones, que serán generalizadas, este lunes, un día marcado también por cielos encapotados que no dejarán que el sol entre por ningún resquicio, de forma que hará caer las máximas y la sensación térmica será de frío.

El resto de la semana estará protagonizado por temperaturas frescas y hacia la segunda mitad de la semana podría de nuevo otra vez cambiar el tiempo.