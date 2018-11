El Gobierno regional mantiene que "el aborto es un fracaso de la sociedad"

El Gobierno regional no prevé modificar el artículo 74 de la futura Ley de Protección Integral de la Familia, que contempla que el aborto "es un fracaso y no un derecho de la mujer". La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, ha señalado este miércoles que el "término es adecuado", si bien ha admitido: "Es verdad que si nos circunscribimos al ámbito jurídico, el aborto es un derecho", pero, ha añadido, "nosotros creemos que es un fracaso de la sociedad en cuanto a que hay mujeres que no quieren abortar y que se ven abocadas a dar ese paso porque no tienen ayudas para poder continuar con el embarazo".

La también consejera de Participación y Transparencia ha defendido que la ley presentada "es buena" porque "ofrece los recursos económicos y el apoyo necesario para que toda mujer que no quiera abortar no se vea abocado a ello por motivos como son los económicos".

"Quien quiera abortar por otros motivos podrá hacerlo: es un derecho", ha reconocido la portavoz antes de insistir: "Pero nosotros creemos que es un fracaso como sociedad". El objetivo de la ley, ha afirmado, es que una mujer "que no quiera abortar y no se encuentre en una situación favorable pueda seguir adelante con el embarazo". Por ello, la norma recoge "muchas medidas con recursos económicos y el apoyo de la Administración".

La norma, cuyo anteproyecto fue validado por el Consejo de Gobierno a finales de octubre, está ahora pendiente de pasar por los consejos Jurídico y Económico y Social de la Región antes de su aprobación definitiva.

Arroyo también ha respondido a la petición de Podemos, que se este martes anunciaba que no apoyarán el pacto regional contra la violencia de género porque, entre otras razones, "pretende saltarse la Ley 2/2010 de la interrupción voluntaria del embarazo". "Creemos que son excusas", ha manifestado la portavoz, quien ha señalado que están trabajando para sacar delante el pacto "para seguir apoyando a las víctimas con recursos económicos, centros de atención, servicios de emergencias, puntos de encuentro familiar y políticas de inserción laboral".

La consejera ha mencionado además que la Comunidad mantiene este año su campaña institucional 'No seas emoticono', cuyo propósito es que se denuncien las situaciones de violencia de género. "La finalidad es que una persona que sea vea en el entorno de la violencia de género o que detecta que la familia pueda ser víctima de una agresión lo ponga en conocimiento", ha indicado Arroyo, subrayando "la importancia de denunciarlo".