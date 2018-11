Podemos no firmará el pacto regional contra la violencia de género

"El pacto no cuenta con un presupuesto que responsa a la urgencia del momento", señalan

Podemos ha anunciado que, "por responsabilidad", no firmará el pacto regional contra la violencia de género que el Ejecutivo regional tenía previsto firmar el próximo día 24 de noviembre. Según han argumentado desde la formación morada, "no vamos a legitimar propuestas de un Gobierno machista, el lavado de imagen de un gobierno que no cree en los derechos de las mujeres; un gobierno que considera a las mujeres unas fracasadas cuando ejercen sus derechos".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la diputada regional de Podemos M. Ángeles García Navarro y la secretaria de Feminismos e Igualdad LGTBI de Podemos Región de Murcia, Concha García, que han advertido que el pacto "no cuenta con presupuesto, ni con un calendario, que responda a la urgencia del momento", aunque han recordado: "No es la primera vez que vemos cómo recorta en presupuesto en materia de igualdad o para atender a víctimas de violencia machista". En concreto, ha puntualizado García Navarro, en el presupuesto regional desde 2010 a 2017 "hay un recorte de más del 65 por ciento en los presupuestos y alrededor de un 11 por ciento el recorte en los temas de violencia machista; en total, el presupuesto para atender las políticas de igualdad y de violencia machista no llega ni al 0,1 por ciento del total del presupuesto de la Comunidad".

Apenas, ha criticado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades "incorpora 500.000 euros para atender a las víctimas de violencia machista y con este presupuesto difícilmente se llevará a cabo un pacto en el que se incorporan muchas medidas, algunas de Podemos, pero que quedan en papel mojado".

En esta misma línea, ha reprobado que el pacto se vaya a firmar el día 24, cuando al día siguiente se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya que "atenta contra las mujeres que sufren este tipo de violencia, es violencia institucional, es burlarse de estas mujeres".

Así, han lamentado que el Gobierno murciano "no ha puesto en marcha ni una sola medida respecto a leyes fundamentales que combaten la desigualdad y la violencias machistas, como son la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres de la Región de Murcia, ni tampoco la Ley 8/2016 de Igualdad LGTBI, en la que se reconoce la diversidad de las familias".

Por su parte, Concha García ha criticado que el PP "pretende saltarse la Ley 2/2010 de la interrupción voluntaria del embarazo y en el proyecto de Ley de Apoyo a las Familias, en el artículo 74 de medidas de apoyo a la maternidad, considera que el aborto es un fracaso y no un derecho de las mujeres". De este modo, la secretaria de Feminismos de Podemos Región de Murcia ha remarcado que el PP regional, con Fernando López Miras a la cabeza, "muestra su verdadera posición política y sus nulas intenciones respecto a la consecución de la igualdad real y efectiva".

"Desde Podemos Región de Murcia, por responsabilidad política y por nuestro compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres, no vamos a formar parte de un pacto diseñado por los mismos que consideran fracasadas a las mujeres cuando ejercen sus derechos y que hasta el momento no han puesto en marcha medidas para la igualdad", ha aseverado. García ha afirmado que el borrador del pacto regional contra la violencia de género que el PP pretende sacar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios "no cuenta con la aportación presupuestaria suficiente por parte del Gobierno murciano para poner en marcha medidas recogidas en dicho borrador".

Se trata de medidas que Podemos considera "fundamentales, tanto para poder atender a las víctimas de la violencia machista como para llevar a cabo medidas de prevención como, por ejemplo, la puesta en marcha de las Unidades de Igualdad en la administración pública, las soluciones habitacionales para mujeres víctimas de malos tratos o medidas en el ámbito laboral, que no se ha presupuestado ninguna".

Además, en el ámbito educativo considera necesario que se creen los agentes de igualdad en todos los centros educativos "como una de las medidas de prevención para acabar con la violencia y la desigualdad, disponiendo para ello de profesorado con disponibilidad horaria, pero la consejera del ramo, Adela Martínez-Cachá, ha reconocido que no se ampliará la plantilla para el próximo curso escolar".

Ha remarcado que la mejora y ampliación de los servicios de atención a las víctimas, los CAVI, "se realizará con el presupuesto recibido por la puesta en marcha del Pacto de Estado". Un Pacto de Estado, añade, que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy "no dotó presupuestariamente tras un año desde su aprobación, y que tras el cambio de gobierno, se ha aprobado la distribución presupuestaria para las distintas comunidades". "SOLO SI ES SI"



Ley de Protección de la Libertad Sexual

Por otro lado, Podemos Región de Murcia ha presentado la Ley de Protección Integral de la Libertad sexual y de erradicación de las violencias machistas con la presencia la responsable de la Secretaria Estatal de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos y diputada por Asturias en el Congreso por Podemos, Sofía Castañón; la miembro de la Comisión de Igualdad en el Congreso, Ángela Rodríguez-Pam; la diputada Regional M. Ángeles García Navarro y la secretaria de Igualdad de Podemos Región de Murcia, Concha García Altares.

Rodríguez-Pam, diputada de en Marea, ha indicado que la aprobación de esta Ley llevará consigo "que no haya víctimas de primera ni de segunda en nuestro país, ya que estamos en un Estado de Derecho donde cualquier mujer que sufra una agresión sexual, tenga las garantías legales de seguridad, independientemente de quién haya sido el agresor".

En esta Ley, ha apuntado, "no sólo queremos reparar el daño que se hace a la víctima, sino incidir en las estructuras, y dejar claro que 'sólo sí es si' y que las mujeres son sujetos de derecho que pueden elegir como disfrutar de su sexualidad sin miedo, ni temores y con todas las garantías".

Por su parte, Castañón ha explicado que con esta Ley "se amplían los marcos legislativos y las garantías para las mujeres todas las violencias machistas, ya no sólo dentro del ámbito de la pareja o ex pareja".

Por otro lado, García Altares ha recordado que, "tras hacerse pública la sentencia del caso de la Manada, el movimiento feminista ha encabezo una respuesta de toda la sociedad en todo el Estado que donde salimos a la calle a decir que nos encontramos ante una clara vulneración de derechos, que ahora la Ley de libertad sexual y contra las violencias machistas hará que estos derechos sean una realidad".

Finalmente, García Navarro ha afirmado: "Estamos hablando de una Ley que protege los derechos humanos que consolida la igualdad y la libertad sexual de las mujeres, que amplía el marco legislativo en la Región de Murcia, donde el gobierno no ha puesto en marcha las modificaciones llevadas a cabo desde Podemos en la Ley de Igualdad Regional".