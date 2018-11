Miras vuelve a apostar por devolver las competencias de Educación al Estado: "No puede haber 17 historias diferentes"

Fernando López Miras fue uno de los invitados que debatió sobre el estado de España en el programa de ayer de Salvados. Los presidentes de Murcia, Extremadura, Cantabria, Baleares y Madrid, estuvieron juntos por primera vez en televisión.



Jordi Évole contó en su programa de La Sexta con los presidentes autonómicos Miguel Ángel Revilla (PRC), Ángel Garrido (PP), Francina Armengol l (PSIB-PSOE), Guillermo Fernández Vara (PSOE) y Fernando López Miras (PP) para hablar de la situación de España y, sobre todo, tratar las desigualdades entre comunidades autónomas.



Antes de abordar el sistema de financiación, los presidentes fueron preguntados por Jordi Évole sobre si hicieron caso a Pablo Casado y colgaron la bandera española en el balcón el 12 de octubre. López Miras afirmó que lo hizo, como lleva haciendo "desde hace años".



Del resto de presidentes invitados, solo el de Madrid también exhibió la bandera nacional. "Eso no nos hace mas españoles, sino no tener ningún tipo de complejo. Es un problema de la sociedad que de aquí solo los dos del PP sacaran la bandera, que se asocie al Partido Popular. Algo hemos hecho mal", resaltó López Miras.



Durante el programa, el presidente murciano definió España como "un proyecto en común" y volvió a apostar por devolver las competencias de Educación al Estado. "Si somos un proyecto en común no podemos contar 17 historias distintas", apuntó.



Al igual que el resto de presidentes autonómicos, el murciano destacó la desigualdad en la financiación de las comunidades: "Tenemos que tener las mismas oportunidades".



Sobre esto, Miguel Ángel Revilla puso como ejemplo el, "más precario en las comunidades que no son Madrid".. Eso es de la España de hace 40 años", se quejó López Miras, que añadió que esas comunidades "no han avanzado al mismo ritmo porque no han tenido la misma financiación".Ante sus declaraciones, el presentador, Jordi Évole, le contestó que el PP, partido al que el murciano pertenece, ha gobernado muchos años. ", incluso más porque tenía más confianza", contrarrestó el líder del Ejecutivo murciano.Évole continuó preguntándole si le parecía normal que parar ir a Barcelona desde Murcia vaya a ser más rápido hacerlo pasando por Madrid . "Hay que ver cómo evoluciona el Corredor Mediterráneo ", contestó.Sobre, el presidente de la Región de Murcia aseguró que. "Los gobernantes no han sido honestos con ellos, les han alentado de algo que no se puede conseguir".