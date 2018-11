Las malas compañías de La Diosa

La recuperación de la fábrica de La Diosa se ve empañada por la estela de algunas compañías vinculadas con la operación que ha permitido salvar a la conservera de Calasparra. Un grupo de antiguos trabajadores de Conservas Fernández se ha adjudicado la factoría en una subasta pública a través de una sociedad adquirida en una notaría de Valencia, cuya fundadora tuvo vinculaciones con otras empresas y directivos investigados en los juzgado andaluces por casos de fraude tan sonados como el de los ERE.

También se relaciona al empresario que ha avalado los 132.000 euros aportados para pujar por la adjudicación de La Diosa, José Piñero, con investigaciones judiciales en Andalucía en las que estaba implicada su empresa de construcción, aunque el representante de los trabajadores que está actuando como administrador de los nuevos propietarios, Antonio Huertas, precisó que el aval está firmado por un yerno de éste.

Antonio Huertas, que procede de CC OO y ahora trabaja por su cuenta, es el secretario general del PSOE de Librilla desde el pasado verano. El alcalde de Calasparra, José Vélez, que también es del PSOE, defiende al empresario avalista y asegura que «no es un constructor, es un calasparreño que vive en Madrid desde hace mucho tiempo» al que él le «pidió el favor» y que accedió a colaborar para salvar Conservas Fernández. «Tenía una lista de personas a las que podía acudir y otros me dijeron que no. Estuve intentando sacar yo los préstamos a mi nombre, pero no pude», aclaró.

Ambos defienden la limpieza de la operación destinada a recuperar la fábrica cerrada desde 2009, después de entrar a formar parte de la sociedad Mediterra, perteneciente a la empresa de Mula Cofrusa.

Según explicó Antonio Huertas, el objetivo ahora es buscar inversores dispuestos a arrendar la factoría o a comprarla que garanticen una carga de trabajo suficiente para una plantilla que llegó a alcanzar los 700 trabajadores en los momentos álgidos de las campañas de producción de alcachofa.

La empresa adquirida en Valencia por los trabajadores a los que representa Antonio Huertas para acudir a la subasta, denominada Great Market Excellence, S. L., fue creada por una empresaria dedicada a ´fabricar´ sociedades mercantiles que aparecen vinculadas a numerosas investigaciones judiciales en Andalucía. Se trata de Vanessa Durán Mesas, que llegó a figurar como administradora única, entre otras muchas- de la compañía Free Continental Advisors, incluida en una lista remitida a la Agencia Tributaria para pedir el auxilio de la Inspección de Hacienda en el caso de los ERE de Andalucía.

A Vanessa Durán se le relaciona también con otro empresario dedicado a crear sociedades que posteriormente han aparecido en tramas como Gürtel o Noos, Ramón Cerdá.

El alcalde de Calasparra desvincula totalmente la compra de la empresa que se ha adjudicado Conservas Fernández de su anterior administradora y afirma que la sociedad «no ha llegado a tener ningún movimiento». Vélez explicó que se optó por comprar una sociedad ya constituida para ahorrar tiempo, dado que los trámites de creación requieren tiempo. «Así es más rápido», indicó.