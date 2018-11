La Comunidad saca a concurso 1.300 plazas para las oposiciones a maestro

Anpe, CC OO y Csif apoyan la convocatoria y la rechazan Sidi, UGT y Sterm

Ya está cerrada. La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, ha logrado sacar adelante la Oferta Pública de Empleo (OPE) para la docencia pública al Cuerpo de Maestros, con votos a favor de tres de los seis sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación.

Finalmente, la oferta se ha fijado en 1.300 plazas, frente a las 950 que puso sobre la mesa inicialmente la Consejería. El reparto de plazas por especialidades se concreta en 117 para Audición y Lenguaje; 76 plazas para Educación Física; 249 para Educación Infantil; 46 para Francés; 334 para Inglés; 65 en Música; 195 en Primaria y 218 en Pedagogía Terapéutica.

Es una apuesta por la atención a la diversidad y por el bilingüismo, destacan fuentes de la Comunidad Autónoma.

Las pruebas se realizarán en junio de 2019 y la convocatoria se completa con la oferta de siete plazas para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, destacó que era la mayor convocatoria que se hacía en una década, «por lo que es una oferta histórica que nos va a permitir reducir la tasa de interinidad en Primaria para colocarnos entre las más bajas de España».

Miras indicó que la oferta de plazas es una de las más altas del país, superando a la de la mayoría de comunidades, y contribuirá a la estabilización de las plantillas y a la calidad educativa de los centros de Infantil y Primaria.

La propuesta ha dividido a los sindicatos. Mientras que Anpe, Comisiones Obreras y Csif la han apoyado, Sidi, UGT y Sterm han votado en contra.

Anpe indicó que la oferta se acerca a su propuesta (que era de 1.252) y que «rompe la tendencia de los años de crisis, recuperando los acuerdos de amplias ofertas de empleo público que siempre hemos demandado para fomentar la estabilidad de las plantillas e interinos y para mejorar la calidad del trabajo docente».

En CC OO también apuntaron que ha mejorado respecto a la propuesta inicial y que está más cercana a la que ellos reclamaban (1.435). «Es una gran oferta tras años de sequía, aunque nos hubiera gustado más plazas en Audición y Lenguaje y Pedagogía».

En el Csif destacan que es la cifra por ellos ofertada, aunque cambia la distribución de las plazas, y que está en concordancia con el Plan de Estabilidad, que permitirá reducir la tasa de interinidad.



En contra

UGT no comparte este análisis. El sindicato no entra a valorar la cantidad de las plazas pero sí rechaza el sistema de exámenes. «Tal como está, no ayuda a reducir la tasa de interinidad, por lo que hemos pedido que las pruebas no sean eliminatorias, que la primera sea la práctica y que se dé más peso a la experiencia».

También Sterm Intersindical rechaza la oferta de empleo público porque «consolida los recortes, no ofrece estabilidad» y «cronifica la interinidad».

En la misma línea se pronunció el sindicato Sidi, que tampoco apoyó la convocatoria de la Consejería «por no estar vinculada con la estabilidad laboral».

«No garantiza el empleo y la estabilidad del personal interino; ni su acceso a los puestos de trabajo convocados», concluyó.