Bernabé y Garaulet pidieron permiso al Parlamento para viajar a Tailandia a un congreso 'scout'

El senador del PP Francisco Bernabé y el diputado de Cs Miguel Garaulet solicitaron en la Mesa del Congreso y del Senado viajar a Bangkok (Tailandia) tras recibir una invitación de la Asociación Parlamentaria Scout de España (ASPE) –de la que Bernabé y Garaulet son presidente y secretario general, respectivamente– para participar en la Asamblea General de la Unión Parlamentaria Scout Mundial. Ninguno de los dos parlamentarios cursará este viaje, que, según la información adelantada por la Cadena Ser, tenía un coste estimado de 6.000 euros.

«Cuando me envían la invitación –expuso Bernabé a este periódico–, la traslado a la Mesa del Senado para que me diga si puedo ir o no, porque esto no es un viaje de placer sino una invitación a un congreso oficial de parlamentarios a nivel mundial. Pero renuncio al viaje y retiro la tramitación porque no tengo tiempo, tras ser nombrado coordinador de la campaña electoral del PP». Garaulet explicó a este diario que recibió la invitación «sin conocer ningún tipo de gastos» y cursó la tramitación a la Mesa del Congreso para que «estudiara si era o no conveniente participar en el congreso». La autorización fue denegada.