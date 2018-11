Los murcianos pagarán casi once euros más al año por su hipoteca

En octubre también cerró al alza, quedándose en el -0,154%.

Los murcianos que tienen suscrita una hipoteca pagarán 10,7 euros más al año de media por el alza del euríbor en septiembre. En el conjunto de España, los madrileños, los vascos y catalanes son los españoles a los que más afectará la nueva subida del euríbor desde febrero de 2012, ya que el importe anual de las hipotecas se elevará en 23 euros para los primeros, y 20 euros para los segundos y terceros.

Por el contrario, a los riojanos y a los extremeños será a los que menos les afecte esta subida, ya que el coste anual del crédito hipotecario se elevará en 9,29 euros y 10,67 euros, respectivamente.

El euríbor a 12 meses, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas en España, encareció estos créditos en septiembre por primera vez desde febrero de 2012, al situarse en el -0,167 %. En octubre, el indicador ha cerrado al alza, en el -0,154 %.

Y es que, pese a marcar 33 meses consecutivos en negativo, desde que en febrero de 2016 se situara por primera vez por debajo de cero, el euríbor de octubre es menos negativo, y por lo tanto, superior al registrado en septiembre. Igualmente, es menos negativo que el -0,180% que marcó en octubre de 2017.

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística (INE), el importe medio de una hipoteca para la compra de una vivienda era de 120.628 euros en octubre de 2017. De esta manera, una vez aplicado el euríbor de entonces más un diferencial de un punto, la cuota de un préstamo por esa cantidad a 25 años era de 444,85 euros.

Si ahora esa misma hipoteca se revisa con el dato del euríbor de octubre de 2018 (-0,154 %), la cuota subirá a 446,25 euros, lo que supone 1,40 euros al mes o 16,80 al año. No obstante, la rebaja de las hipotecas depende del importe del crédito solicitado, que varía dependiendo de la comunidad autónoma española en la que se compre la vivienda. Así, por comunidades autónomas, el importe medio de las hipotecas oscila desde los 166.310 euros en Madrid, que es el más alto, y los 66.670 euros de La Rioja, el más bajo.

Los riojanos que tengan una hipoteca serán los menos perjudicados por el nuevo alza que ha registrado el euríbor, ya que la cuota mensual del crédito pasará de los 254,86 euros al mes, a 246,64 euros, lo que supone 9,29 euros más al año.

A su vez, en Extremadura, la subida anual será de 10,67 euros; en Murcia, de 10,70 euros; en Castilla La Mancha, de 11,72 euros; en La Comunidad Valenciana, de 11,79 euros; en Castilla y León, de 12,49 euros; en Asturias, de 12,52 euros; y en Canarias, de 12,80 euros.

Por su parte, en Galicia, el aumento anual será de 13 euros; en Aragón, de 13,08 euros; en Andalucía, de 14,14 euros; en Navarra, de 15,08 euros; en Cantabria, de 16,39 euros; y en Baleares, de 18,23 euros.



