"En Murcia se encuentran los olores, sabores y sensaciones que me cautivan"

Esta fanática de la gastronomía tradicional y la escritura recibió una llamada de la editorial Sargantana que desembocó en la creación y publicación de su primer gran libro, un recetario de comidas típicas de la Región de Murcia que se titula ´Cocina murciana. 101 recetas´

Mary Luz Piñeiro (Sangenjo, Pontevedra, 1967) desprende un particular entusiasmo por sus dos grandes pasiones, la cocina y la escritura. De ideas claras e hiperactiva creatividad, no le ha bastado con seguir desde hace ocho años al frente de su blog culinario, www.cuchillitoytenendor.com. El pasado 2 de octubre presentó en El Corte Inglés de Murcia su primer recetario, Cocina murciana. 101 recetas, con el que pretende defender la gastronomía tradicional de la Región.

Para los que aún no le conocen, ¿quién es Mary Luz Piñeiro?

Soy una mujer muy tenaz que trata de cumplir sus sueños. Desde hace ocho años edito un blog de recetas y gastronomía llamado Cuchillito y Tenedor en el que publico una receta diferente de lunes a viernes tratando de que estas sean variadas, sencillas de elaborar, con una buena presentación y de resultado magnífico. Trato de superarme constantemente en la calidad de cocina, fotografía y edición de las recetas, para lograr estar a la altura de lo que mis lectores demandan y esperan encontrar en esta pequeña comunidad gastronómica.

Murciana de corazón y gallega de nacimiento. ¿Cómo acabó cruzando España de punta a punta?

Aterricé en Murcia con 21 años y he de decir que Murcia me robó el corazón. Aquí he vivido los mejores momentos de mi vida, aquí han nacido dos de mis hijas y aquí están mis amigos, los olores, sabores y sensaciones que me cautivan. En Murcia quiero vivir y de Murcia no me mueven ni con grúa.

Ha despertado en usted un entusiasmo por la escritura. ¿Se considera más escritora o cocinera?

La pasión por la escritura y la lectura nacen en mi infancia. Desde pequeña escribo cuentos, historias y relatos cortos en libretitas que guardo como tesoros. Cuando me propusieron desde la editorial la posibilidad de recopilar las mejores recetas tradicionales de la Región de Murcia, me sentí la mujer más afortunada y feliz del mundo, ya que la cocina tradicional me apasiona y merece ese trabajo y dedicación.

Su pasión por la escritura se equipara al amor que siente por la cocina. ¿Qué supuso para usted la creación de su blog www.cuchillitoytenedor.com?

Mi blog nació casi por casualidad, como recopilación casera de esas recetas que cocinaba hace años, me salían bien y mis amigos me pedían estas para cocinarlas en sus casas. Poco a poco fueron creciendo los lectores y seguidores de todo el mundo que visitaban el recetario. Nunca imaginaría que personas de Canadá, China, Alemania... visitarían con asiduidad mi blog y mi canal de Youtube para consultar mis recetas.

Acaba de presentar su primer recetario. ¿Qué podemos encontrar en su interior?

Cocina Murciana. 101 Recetas es una recopilación de las mejores recetas de la gastronomía tradicional murciana. La cocina murciana recoge, además, la tradición de todos los pueblos que han pasado por estas tierras: cartagineses, romanos, árabes, moriscos... Y la influencia de las tierras vecinas: La Mancha, Andalucía y Valencia. Todo esto se ve reflejado en este libro, que recoge las mejores recetas con sabor a tradición de esta región.

Entre la extensa variedad de platos tradicionales del recetario, ¿cuál consideras que posee la verdadera y auténtica esencia murciana? ¿Cuál o cuáles son los ingredientes que no pueden faltar nunca en la dieta de esta Región?

Todas las recetas que recoge este primer volumen son a mi entender maravillosas y cuesta mucho decantarse por una como portadora de la verdadera esencia murciana. Están las más conocida como el zarangollo, la morcilla de verano... y también otras que cuesta encontrar cada vez más, como los guisos de trigo o los gurullos. También podemos encontrar recetas de localidades concretas, como las empanadas de patata de Yecla, los borrachos de Ojós, el pulpo a la aguileña.

Personalmente y entiendo que puede resultar difícil, pero ¿qué plato de la comarca recomendaría sin titubear? ¿Qué plato sería el más representativo dentro de la gastronomía española?

Por preferencia personal, recomendaría el guiso de gurullos con conejo y caracoles, muy tradicional en la zona de Lorca. Como plato murciano más representativo en la cocina española, creo que elegiría el pulpo a la murciana, plato por el que somos muy conocidos fuera de estas tierras.

La falta de tiempo de los jóvenes siempre desemboca en una mala alimentación. ¿Creen que con sencillas recetas se puede modificar esta costumbre?

Rotundamente sí, sé muy bien lo que es disponer de poco tiempo para meterse en la cocina, pero estoy convencida de que las nuevas generaciones son cada día más conscientes de la importancia de una buena alimentación, de comer casero controlando los ingredientes que utilizamos, como los azúcares, el sodio... La clave de todo es organizarse bien.

Cada vez vemos más programas televisivos relacionados con la gastronomía. ¿Qué opina al respecto?

Los cocineros han pasado de ser una profesión apenas valorada a grandes gurús y creadores de estilo. A ello contribuyen los medios de comunicación y, por supuesto, los reality televisivos. No me gusta nada este tipo de programas, sean del tipo que sean, porque creo que prima más el enfrentamiento, el show en definitiva, que la cocina. Pero me quedo con el interés que suscita en todo tipo de públicos meterse entre fogones y disfrutar de la magia de la cocina.

Para finalizar y comprendiendo que puede resultar complicado pensar en planes de futuro, ¿qué objetivos tiene a corto y largo plazo?

Ahora mismo estoy disfrutando de la llegada al mundo de este libro recién nacido, del contacto con los lectores. De la maravillosa experiencia que para mí ha sido este recorrido gastronómico por las distintas localidades murcianas recopilando sus mejores recetas de cocina tradicional. Me siento muy afortunada por haber sido elegida para vivir esta experiencia gastronómica.



Las recetas

Paella de verduras

50 g de judías verdes, 50 g de guisantes, dos zanahorias pequeñas, coliflor, dos alcachofas, una berenjena, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, dos ñoras, dos dientes de ajo, un tomate maduro, azafrán en hebras, 1200 ml de caldo de verduras y 400 g de arroz bomba.

Este arroz es considerado como el más murciano de todos los arroces de la Región. Gracias a la unión de varios de los ingredientes característicos de esta comarca que lo componen, como las mejores hortalizas y verduras de la huerta murciana conjuntamente con un buen caldo, un buen arroz bomba de Calasparra y unos boquerones que permiten que este arroz obtenga ese toque tan sabroso y sustancioso que lo caracteriza. Podemos considerar que este es el plato idóneo para consumir en cualquier época del año, pero sobre todo ideal para compartirlo con los amigos y la familia al borde del mar, acompañado de uno de los tres vinos con denominación de origen característicos de las pedanías de Yecla, Bullas y Jumilla.

Paparajotes

Varias hojas de limonero, dos huevos, medio litro de leche, ralladura de limón, un sobre de levadura Royal, 100 gramos de azúcar, medio kilo de harina, aceite de oliva, una pizca de sal, un poco de canela en polvo y azúcar para espolvorear.Los paparajotes son una auténtica exquisitez de la gastronomía tradicional murciana, con la hoja de limonero como el principal ingrediente, pueden comerse durante todo el año, aunque especialmente suelen ser los grandes protagonistas en las barracas del Bando de la Huerta cuando llegan las fiestas de la primavera.

La preparación de este plato es sencilla, mezclamos la leche con agua y yemas de huevo mientras se va añadiendo harina para realizar una masa homogénea, a esta se le añaden las claras montadas a punto de nieve. Una vez obtenida la masa solo tendremos que empapar con ella las hojas de limonero y hundirlas en abundante aceite caliente, cuando estas cojan un color tostado solo tendremos que sacarlas para rociar por encima azúcar y canela.



Torta murciana

Bizcocho: 250 g de harina para repostería, un sobre de levadura en polvo, cuatro huevos grandes, 75 g de maizena y 150 g de ázucar.Almíbar: 200 ml de agua, 300 g de ázucar y 50 ml de un buen brandy.Crema: Medio litro de leche, 45 g de maizena, cuatro yemas de huevo, 150 g de azúcar, un bote de cabello de ángel, almendra en granillo y guindas de color rojo para culminar la torta con una excelente decoración.Merengue italiano: 5 claras de huevo, 300 g de azúcar y 90 ml de agua.

Tarta emblemática desde tiempos inmemorables en la Región, suele reservarse para las celebraciones y banquetes más importantes, como bautizos, bodas, comuniones, cumpleaños... Como parte principal de este elaborado postre encontramos una base de abundante bizcocho bañado en un apetitoso almíbar, este fondo se rellena normalmente de crema y cabello de ángel y se cubre con un delicioso merengue italiano. Como punto final a esta elaboración se suele emplear una decoración característica, compuestas de un polvo de almendras en granillo y un surtido de guindas de color rojo, aunque este tipo de tarta se presta normalmente a diferentes y curiosas decoraciones, para adaptarla a los gustos de los diferentes amantes del merengue murciano.