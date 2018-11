Teodoro García se saca un dron de la manga para pedir que España despegue

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado este sábado que el gobierno andaluz del PSOE "es un legado de promesas incumplidas y de engaños reiterados" y ha destacado que el PP nunca ha participado de esa "farsa" que ha supuesto el mandato de Susana Díaz.

"Los Gobiernos se parecen a los partidos que le dan soporte, por eso aquí, la provincia de Málaga se parece a la forma que tiene Elías de Gobernar con ímpetu una provincia; por eso la Xunta de Galicia se parece a Alberto, calmado, sensato, pero con firmeza en los valores y en los principios", ha subrayado García Egea durante la clausura de la 24 Unión Intermunicipal Popular en Málaga.

En este sentido ha afirmado que "ese es el PP en toda España, que hace que los Gobiernos se parezcan a la gente, no como ocurre en Andalucía, donde el Gobierno de Andalucía no se parece a su gente"

A esto ha añadido que es "lo contrario a lo que queremos en Andalucía, no se parece ni a la excelente agricultura que tenemos en Almería y en Huelva, no se parece a la Costa del Sol, no se parece a Sierra Nevada, no se parece a Jaén, no se parece a la monumental de Sevilla, no se parece a nuestras tradiciones y nuestras costumbres".

Por estos motivos ha afirmado que "Andalucía no merece 40 años más de socialismo", a lo que ha apuntado que ve al candidato a la presidencia Juan Manuel Moreno "dentro de poco" en el gobierno andaluz. "Porque necesitamos abrir las puertas y las ventanas para que entre la gente normal como Juanma", ha añadido.

También ha recordado su visita este viernes a Cádiz, sobre lo que ha señalado que le preocupa que Díaz no está preocupada por el puerto de Motril o la bahía de Cádiz, donde han transmitido trabajadores y empresarios a García Egea que pierden competitividad frente a Marruecos.

"Qué pena que a Susana Díaz no le importe todo eso, que no se preocupe del AVE a Almería o del AVE a Granada", ha lamentado. También ha recordado la autovía Arcos-Antequera, una promesa que hizo Chávez hace 15 años, que la vuelven a hacer ahora".

Asimismo ha apuntado que en el PP "nunca hemos participado de la farsa de las promesas incumplidas que supuesto el gobierno de Susana Díaz", por lo que "no es exactamente cierto" que nunca hayan gobernado en la región, puesto que lo han hecho en Cádiz y Granada --que García Egea ha asegurado que recuperarán-- y continúan en Jaén, Almería y Málaga.

En este sentido ha criticado la "reflexión de la necesidad del cambio" realizada este viernes por el candidato de Ciudadanos a la presidencia de Andalucía, Juan Marín, ya que para García Egea "Cs ha sido la respiración asistida del cambio en Andalucía", a lo que ha añadido que "¿Quién sabe qué trayectoria le espera a Marín al ir saltando de partido en partido", ya que antes de Ciudadanos estuvo en el PSOE.

Por todo esto ha afirmado que el PP "es el voto útil, primero porque el voto inútil son otros, y segundo porque el PP es útil a los autónomos y pequeños comercios, sin que Susana Díaz venga a meter la mano en el bolsillo".

Durante su intervención se ha ayudado de un dron, del que colgaba una bandera de España, para pedir a los ciudadanos y militantes del PP "que me ayudéis a que España despegue del letargo al que nos tiene sumidos Sánchez".