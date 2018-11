Fomento quiere que la AP-7 solo sea gratuita para catalanes y valencianos

La gratuidad de la AP-7 puede quedar limitada a los vecinos de los municipios que se ven obligados a utilizar esta autopista de peaje para desplazarse. Esta es la intención que ha mostrado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, después de que el Congreso aprobara una moción presentada por Compromís a favor de levantar el peaje en toda la Comunidad Valenciana, lo que permitiría a los murcianos utilizar gratuitamente los 474 kilómetros de pago entre Alicante y Tarragona. Además, unos 80.000 camiones que viajan desde la Región hacia la frontera francesa están obligados a utilizar exclusivamente la AP-7 desde principios de septiembre. PSOE y Podemos pretenden constituir una subcomisión en el Congreso para diseñar un plan conjunto para las autopistas con concesiones a punto de caducar y las rescatadas por el Estado, entre las cuales se encuentra la de Cartagena-Vera.

El propio titular de Fomento había creado las expectativas de que la autopista que discurre por el Corredor Mediterráneo desde Alicante hasta la frontera francesa pasaría a ser gratuita a medida que vencieran las concesiones en vigor que caducan en los próximos años: la de la AP-7 entre Alicante y Tarragona expira a finales de 2019, mientras que en el tramo de Tarragona hasta La Junquera expira en 2021.

El acuerdo aprobado el martes en el Congreso a propuesta de Compromís, que consiguió el apoyo del PP, Podemos, Cs y ERC, insta al Gobierno a que la AP-7 sea gratuita a partir del 1 de enero de 2021. El Grupo Socialista se abstuvo en la votación de la polémica iniciativa, que finalmente salió adelante, aunque con las reservas de partidos como PP y Podemos, que no consiguieron introducir enmiendas con sus propias precisiones.

Por otra parte, José Luis Ábalos se mostró este jueves a favor de establecer bonificaciones para los vecinos de los municipios de Castellón que deben utilizar la autopista para moverse necesariamente, tal y como se ha aprobado en Tarragona.

La alternativa del PSOE es crear una subcomisión en el Congreso para estudiar el modelo de financiación de toda la Red de Carreteras del Estado y afrontar soluciones a todas las autopistas que en 2020 finalizan las concesiones, una propuesta que contaría con el apoyo de Podemos, según indicó el diputado del Congreso por Murcia de esta formación Javier Sánchez Serna. «Por supuesto, nuestro modelo pasa por la gestión pública de las mismas, pero hay que cerrar la financiación con cargo a los presupuestos, con ayudas europeas..etc», precisaba Sánchez Serna. El parlamentario de Podemos aclaró que «a priori, no estamos a favor de la gratuidad. Pero esa es una posición muy de partida. Luego hay que traducirla al lenguaje de cada territorio y allí donde los peajes suponen un agravio para las poblaciones afectadas frente a los que no tienen peajes hay que ofrecerles una solución inmediata». Aunque el martes apoyó la moción de Compromís para evitar este tipo de agravios, Podemos apuesta por una bonificación para los vecinos, mientras se diseña un plan para la financiación de las autopistas que se vayan quedando sin concesión, además de las que han sido rescatadas por el Estado. No obstante, para crear la subcomisión de estudio PSOE y Podemos necesitarán el apoyo de otros grupos.

Por su parte, la diputada del PP por Murcia Isabel Borrego anunció que el Grupo Popular va a presentar una iniciativa para ampliar el contenido de la moción de Compromís, en la que se incluirían también las bonificaciones a los transportistas, que desde el pasado 2 de septiembre solo pueden ir por la autopista.

Por otra parte, los senadores de Compromís han manifestado su «estupefacción» por «los cambios de opinión» del PSOE y del ministro de Fomento respecto al «futuro rescate de la AP-7» y han considerado que en «los virajes» de Ábalos con la AP-7 están los intereses «de quien parece que mande en España. Tras estos matices y anuncios de que no habrá nada gratis y que ahora solo se podrán beneficiar los vecinos de la AP-7 están las intenciones de dejar atada la implantación de una euroviñeta o tasa de pago por circulación en el vial, sin lugar a dudas», indicó el portavoz en el Senado, Carles Mulet, según informó Europa Press.Tras estos matices y anuncios que no habrá nada gratis y que ahora solo se podrán beneficiar los vecinos de la AP-7 están las intenciones de dejar atada la implantación de una euroviñeta o tasa de pago por circulación en el vial, sin lugar a dudas", ha indicado el portavoz en el Senado, Carles Mulet, mediante un comunicado.

El Congreso de los Diputados aprobaba el pasado martes una moción de Compromís en la que se insta al Gobierno a que la autopista de peaje Ap-7 que conecta Alicante con Cataluña sea gratuita a partir del final de la concesión el 31 de diciembre de 2019. La propuesta de los nacionalistas, que suscito una gran polémica en la Cámara Baja, recibió el respaldo, entre otros de Podemos, ERC y también del PP, aunque la diputada por Murcia Isabel Borrego ha anunciado una iniciativa popular para que se amplíe.

El acuerdo fue adoptado en un ambiente precedido de una gran tensión, ya que durante el debate previo la diputada Marta Sorlí (Compromís), se ha había quedado prácticamente sola en la petición de que la autopista sea gratis. En el fondo, el problema es quién asumirá el mantenimiento de la vía, doce mil euros por kilómetro al año.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció el pasado mes de junio que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía intención de

El debate no estuvo exento de polémica y bronca, ya que horas antes de la votación, al filo de las once de la noche de este martes, la moción de Compromís había sido rechazada a la espera de que se pronuncie la Subcomisión de Fomento, tras la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto debatida en este sentido.

La comisión creada evaluará la gratuidad de la AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana y la construcción de tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes.

La diputada de Compromís Marta Sorlí defendió la liberación de la Autopista del Mediterráneo tras el término de la concesión a finales de 2019 y destacó que es la única vía de comunicación que recorre la región de norte a sur de forma segura.En concreto, en la moción se insta al Gobierno a no realizar nuevos trámites que permitan una nueva prórroga de la gestión de la AP-7 y a que no se aplique ningún canon o peaje blando, además de bonificar el 50% del importe de peaje a los vehículos pesados y eximir del pago de peaje a los vehículos ligeros en la Comunidad, como ya ocurre en Cataluña desde agosto.

Misterio en torno a los planes del Ministerio

El acuerdo aprobado el martes en el Congreso a propuesta de Compromís, que consiguió el apoyo del PP, Podemos, ERC y Cs, se presentó como una interpleación en la que se insta al Gobierno a levantar el peaje de la AP-7 a partir del 1 de enero de 2020, ya que la concesión expira el 31 de diciembre de 2019. También incluye otras propuestas, como «la construcción de nuevos tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes». Mientras tanto, Fomento guarda silencio sobre los planes que tiene para las autopistas. Ni el ministro, José Luis Ábalos, ni el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, han aclarado las intenciones de Fomento.