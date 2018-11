Equipararán las ayudas de las familias monoparentales a las de las numerosas en la Región

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Familia. Esta ley de apoyo a las familias, que existe en cuatro comunidades, será la primera que se pondrá en marcha la Región, como así indicó la portavoz del Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, quien destacó que la norma tiene como prioridad la atención a las familias de especial protección, a las más necesitadas, a las numerosas y a las monoparentales, así como a aquellas que tienen personas mayores o con discapacidad a su cargo y a aquellas en situación de vulnerabilidad.

La ley, detalló Arroyo, establece prestaciones y ayudas económicas por hijo a cargo, por adopción o acogimiento remunerado, por parto múltiple, por bebés nacidos con daños que requieren atenciones especiales y también por personas en situación de dependencia a cargo de sus familias.

La norma preparará bonificaciones para familias numerosas y medidas sectoriales en materias como educación, vivienda y empleo. También equipará las ayudas de las familias monoparentales con las de las familias numerosas. Y establecerá medidas de conciliación, «haciendo especial atención a las mujeres embarazadas y a las familias monoparentales con hijos de corta edad», apuntó la portavoz.

También se incluyen recursos de apoyo a las familias con intervención y orientación en puntos de encuentro familiar, así como en el fomento de la paternidad y de la maternidad, además de un servicio de mediación. También contempla la creación de un carné familiar. Igualmente, contiene el compromiso de la Administración regional de promover una red de puntos de lactancia materna de acceso libre, agregan fuentes regionales en una nota.

El objetivo «es apoyar un pilar básico de la sociedad, como es la familia», declaró Arroyo. Esta norma también motivó críticas de grupos políticos y colectivos feministas cuando el presidente regional, Fernando López Miras, comentó en un tuit –publicado el pasado 21 de octubre– que la ley recogía como una de las medidas que «el aborto [se adopta] no como un derecho sino como un fracaso». De hecho, la norma, según precisa la Agencia Efe, no contempla específicamente el aborto, sino que establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada, de manera que cualquier mujer que no quiera interrumpir su embarazo pero tenga problemas económico o de otra índole para seguir adelante con la gestación pueda recibir las ayudas correspondientes para hacerlo

El anteproyecto de esta ley deberá pasar por los consejos Jurídico y Económico y Social de la Región antes de su aprobación definitiva.