Lo exótico pasa de moda

El Mercado de Flores y Plantas de Mercamurcia ha detectado una «cierta reducción» en las preferencias de variedades de rosas con coloración exótica en las ventas de cara al Día de Todos los Santos a favor de los colores tradicionales como rojo, blanco, rosa y amarillo. En este sentido, fuentes de Mercamurcia destacan que la campaña de venta de flores este año está siendo muy similar a la de 2017 en cuanto a volumen de ventas.

No obstante, en Mercamurcia notan cada vez más que los consumidores «demandan las flores en periodos más largos, no solamente centrando las compras en el día 1 de noviembre, sino que éstas se alargan hasta el fin de semana posterior o anterior, depende de cuando caiga ese día». Asimismo, ha detectado un aumento de los consumidores que prefieren flores de producción nacional, con precios más asequibles, frente a la compra de flor exótica de importación (cymbidium, dendrobium, proteas, variedades fuera de temporada, etc.), con precios elevados.

De hecho, la flor más vendida volverá a ser el clavel, que ronda los 7 euros el paquete de 20 unidades. En la cooperativa de Canaraflor en Cehegín se han vendido más 1,4 millones de claveles (70.000 paquetes), además de 500.000 tallos de crisantemo, 600.0000 de gladiolo o 20.000 paquetes de Liatris. Esos son los adornos florales más vendidos para estos días, además de las populares rosas. Este año el producto nacional de rosas será de menos calidad, ya que la producción se ha visto mermada por el exceso de calor, por lo que los floristeros están optando por Rosa extra de Ecuador que se vende a 40 euros la docena.