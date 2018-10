La sombra de la sospecha cae sobre la trama 'Umbra'

Las filtraciones del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo sobre investigaciones de posibles casos de corrupción en comunidades en las que gobernaba el Partido Popular han llegado a Murcia con el caso 'Umbra', de presuntas irregularidades urbanísticas en el norte del municipio.

Según el portal digital Moncloca.com, el excomisario avisó al marido de la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, de que se estaba preparando «una hostia gorda» en la Comunidad de Murcia, y de que se iba a comenzar con registros en el Ayuntamiento capitalino. Al parecer, el marido de la dirigente Popular estaba sonsacando información al expolicía en nombre de su mujer.

Fuentes de la investigación consultadas por esta Redacción confirmaron que en el registro que se realizó en el Ayuntamiento en los meses posteriores a estas conversaciones no se encontraron documentos «significativos», y que desde el primer momento, el que habría podido haber filtraciones sobre la operación que estaba en marcha, formaba parte de la «rumorología» en torno al caso, ya en octubre de 2010.

Sí se encontró documentación «sensible» al caso en los domicilios registrados de los que luego fueron inculpados.

La operación acabó con la detención de quien fuera concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y con varias imputaciones de responsables de la concejalía de Urbanismo y del alcalde, Miguel Ángel Cámara, que ya ha quedado libre de todos los cargos.

Las investigaciones se produjeron finalmente en octubre de 2010 pero, al parecer, las conversaciones entre ambos tuvieron lugar entre los meses de junio y noviembre de 2009. Es decir, que no se inició la operación hasta varios meses después del encuentro entre Villarejo y Del Hierro.

La conversación

Eso es lo que se recoge en las transcripciones de intervenciones telefónicas de noviembre de ese año y que ha publicado el portal digital Moncloa.com:

Villarejo: «Antes de nada, el martes o miércoles esta gente va a preparar una hostia gorda en la Comunidad (autónoma) de Murcia».

Ignacio López del Hierro: «¿En la de Murcia?»

Villarejo: «En la de Murcia. Entonces, vamos a ver cómo lo manejamos porque lo sabemos muy poca gente. Que no se filtre a ningún medio, nada, macho, que no se lo digan. Van a empezar por el Ayuntamiento. No me acaba de encajar una cosa rara y es que al alcalde lo van a dejar suelto. No sé si es que el alcalde está pasteleando».

(Recibe una llamada)

Villarejo: «Entonces, van a trincar el martes o miércoles a un 'pavo' que es el (concejal) de Urbanismo, como siempre».

Del Hierro: «El que cae siempre».

Villarejo: «El de Urbanismo tiene un bigotito según me han dicho, un poco bajito, no sé cómo se llama el 'pavo', Barberana o Barbarena, y (detendrán también) al núcleo. El alcalde (Miguel Ángel Cámara)...»

Del Hierro: «Lo dejan suelto, lo dejan suelto».

Villarejo: «¿Sabes? Entonces, por lo visto, dicen ... están ahí pasteleando que cuenta cosas de la Comunidad. Sabes que la Comunidad está muy fuerte allí, muy tal... Así que macho, te digo lo que te dije la otra vez: dadle al tarro a ver qué se os ocurre».

Del Hierro: «...todos esos..., aprovechando el puente».

Villarejo: «Je, je, je. Bromas aparte, no seas maricón, a ver qué hay en el Ayuntamiento delicado, a ver que yo sé... el hijoputa... que averigüen lo que hay pero que lo hagan con todo y a ver si dicen. Hostia, es que ya te digo, lo sabemos cuatro o cinco (personas). No quiero que me pillen. Están ya un poquito moscas y tal».

Cospedal responde

La exsecretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, emitió ayer un comunicado sobre las grabaciones, en el que destacaba que los hechos ocurrieron hace nueve años, cuando el PP estaba en la oposición (en el Gobierno central) y que «los temas de los que se habla están todos judicializados y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió» después.

La exdirigente Popular apuntó que sacarlas ahora a la opinión pública es «tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto».

Y manifestó que son conversaciones en la que el excomisario cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo «con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP. Como es lógico y por la relación que tiene conmigo, esa persona recibe la información y pregunta acerca de ella pues puede ser un tema importante como luego se conoció».