El SMS creará un 'anillo de radiólogos' voluntarios para diagnosticar desde casa

Reducirán el número de consultas de la ´peonadas´ de tarde para dar una mejor atención.

La escasez de radiólogos y dermatólogos en la Sanidad murciana, llegando a quedarse plazas vacantes sin cubrir en varios hospitales, ha agudizado el ingenio del Servicio Murciano de Salud (SMS), que quiere que la teleradiología y la teledermatología comiencen a funcionar antes de que acabe el año. Para ello hoy lleva a la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad una propuesta para modificar la tabla de retribuciones del personal estatutario del SMS para el ejercicio 2018, una actualización en la que han incluido por primera vez los conceptos que percibirán los especialistas de estas dos áreas que se sumen a los proyectos de teleradiología y teledermatología.

El gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López, explica a LA OPINIÓN que el objetivo es crear una ´red de radiólogos´ voluntarios que fuera de su jornada laboral puedan hacer desde casa diagnósticos a los pacientes que se han sometido a determinadas pruebas, que les serán enviadas para valoración. Los especialistas podrán ofrecerse tanto en horario de tarde como en fin de semana para así reducir la lista de espera, un programa que «también hará que muchos de los actos que se derivan a clínicas concertadas se hagan en el sistema público», indica López.

Según el texto de retribuciones que va hoy a Mesa Sectorial, los radiólogos cobrarán entre 17 y 32 euros por los informes que realicen de TAC, resonancias y mamografías. Este proyecto también incluye a los dermatólogos, mediante la teledermatología, quienes también podrán valorar desde casa las imágenes y pruebas que se hagan en los centros de salud. En este caso, las valoraciones se pagarán a algo más de 10 euros por prueba revisada.

«Tenemos pocos radiólogos y dermatólogos, por lo que esta es una forma de poner en valor el tiempo que dedican a los pacientes», señala el gerente del SMS.

Otro de los asuntos que se abordará en la reunión de hoy será el descenso en el número de consultas que se exigen a los especialistas que realizan ´peonadas´ y trabajan en horario de tarde para aligerar la lista de espera. Hasta ahora se había establecido que debían ver a 13 pacientes en las cuatro horas de la consulta de tarde, pero esta cifra se reducirá hasta los 11. Desde el SMS indican que este descenso se debe a que muchos de ellos han mostrado su malestar por que no les daba tiempo a ver a todos los pacientes asignados en este horario, «de ahí que hayamos querido reducirlo para dar una mejor atención y que alcancen los estándares establecidos». Esta reducción también se producirá en las pruebas complementarias.



CCOO pide reconversión de plazas

El secretario de la Federación de Sanidad de CCOO, Javier Lanza, ha mostrado su malestar por que no se haya tenido en cuenta la petición del sindicato para reconvertir las plazas de auxiliar administrativo en administrativo convocando al menos cien de promoción. Además, solicitan que se equiparen los complementos que se cobran para que sean iguales en Atención Primaria y especializada. Critica que no se haya destinado una partida para incentivar los puestos de difícil cobertura y que no se cree el coordinador de enfermería en SUAP y UMES.



Los médicos interinos se organizan contra las bases de la OPE

Cerca de 200 médicos interinos que optarán a una plaza en el SMS en la próxima OPE de estabilización están organizándose contra las bases de la oposición que se aprobaron en la última Mesa. El malestar parte de que las bases han cambiado, reduciéndose el peso que tiene la antiguedad en los méritos, perjudicando a quienes llevan años en Sanidad sin plaza. El vicesecretario de Cesm, Clemente Casado, reconoció ayer tras la reunión que tuvieron en el Colegio de Médicos «el descontento que existe, ya que creen que el SMS les maltrata». Las bases salieron adelante con el voto de Satse, CCOO, UGT y Csif y en contra de Cesm y SPS.