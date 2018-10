Leonardo Pérez: "En Redpiso ofrecemos un servicio exclusivo en el que cada asesor inmobiliario no puede tener más de tres pisos a la venta"

Entre sus planes está abrir un cuarto punto de venta antes del próximo verano

Redpiso, empresa líder en servicios de intermediación inmobiliaria y financiera, continúa con su expansión en Murcia. Hace apenas unos días inauguró una nueva oficina, la tercera, en la calle San Antón de la ciudad. El responsable del desarrollo de negocio de la inmobiliaria en Murcia, Leonardo Pérez, destaca la «muy buena acogida» que ha tenido este punto de venta y los planes de futuro que se encuentran encima de la mesa.

¿Cuál es la clave del éxito alcanzado por Redpiso?

El secreto de Redpiso es que el crecimiento está dado desde dentro, porque la franquicia no se vende hacia fuera. El crecimiento es con la propia gente que está dentro de la empresa, se comienza desde el principio. Solamente buscamos que tengan dotes comerciales, y los vamos formando con excelentes profesionales en una escuela de formación que tenemos en nuestra sede central de Madrid; y con el tiempo y experiencia terminan siendo franquiciados, ya sea de la parte inmobiliaria (Redpiso) o financiera (Dcredit). Otro punto importante es que nacimos en 2006 en el momento que empezaba la crisis y nos supimos adaptar al mercado y crecer en el mismo.

Hablamos de una empresa que pone a disposición del público casi 200 oficinas repartidas por más de 10 provincias españolas. ¿Cuántos clientes se benefician de la labor que realizan sus profesionales?

Para ser más exactos, son 235 oficinas a día de hoy y cada una de ellas trabaja cada 10.000 contactos. ¿Qué quiere decir esto? Cada una trabaja 10.000 propiedades a la redonda, que se reparte para 5 o 6 profesionales que trabajan en cada punto de venta más un asesor financiero, y vamos puerta a puerta buscando ofrecer un servicio de compra, de venta y financiera, llevando nuestra revista que la entregamos en mano a cada vecino del barrio.

¿Qué tipo de servicios ofrecen y en qué consiste cada uno de ellos?

Ofrecemos un servicio exclusivo en el que cada asesor de un punto de venta no puede tener más de 3 pisos a la venta a la vez para que así se pueda gestionar bien esa venta, porque con más inmuebles sería imposible gestionar; eso es para el vendedor, y para el comprador contamos con un departamento financiero, que asesora a cada cliente para que a la hora de ver una vivienda sepa qué capacidad de endeudamiento tiene que tener para no pasear por las distintas viviendas sin saber qué es lo que puede comprar. Si juntamos estas dos cosas es como hacer un traje a medida, por eso somos tan resolutivos y efectivos. También contamos con un departamento jurídico que soluciona todo tipo de trámites, ya sea desde herencias, compraventas, descalificaciones, etc. Damos un servicio integral a nivel inmobiliario.

El crecimiento de Repiso no solo se aprecia en toda España sino también a nivel particular, en lugares como Murcia.

¿Qué acogida ha tenido la tercera oficina, recientemente inaugurada en la calle San Antón?

La acogida que hemos tenido en el barrio de San Antón ha sido muy buena ya que tenemos una buena cartera de pisos y unas cuantas ventas a punto de cierre, y eso que solo llevamos 10 días desde su inauguración. Hemos visto que, al igual que en las otras dos oficinas, nos encontramos con un cliente, el murciano, muy receptivo, amable y dispuesto a colaborar en todo lo que implica la venta de su casa, y aunque uno es el profesional del sector ellos son los dueños de la vivienda y tienen que saber lo que pasa a cada momento, o sea que durante el tiempo de venta hacemos una especie de sociedad ya que es mucha responsabilidad porque la vivienda es uno de los bienes más preciados por el ser humano, en la cual el cliente está valorando el esfuerzo del trabajo de toda una vida, el nacimiento de sus hijos, el fallecimiento de un ser querido, etc. Por esa razón es que hay que ser un gran profesional y estar a la altura de lo que estamos haciendo.

La capital del Segura cuenta, además, con otras dos oficinas. ¿Qué perspectivas tiene la empresa en esta ciudad?

Contamos, como dijimos, con otras 2 oficinas, una en el Barrio del Carmen (en Torre de Romo, esquina Mozart desde diciembre del 2016), y la otra al lado de la Plaza de Toros, en la calle Ronda de Garay. Tratamos siempre de tener locales bien situados que sean referentes en cada barrio, por lo cual llevamos en año y medio más de 50 ventas en estas dos zonas. En la ciudad de Murcia tenemos una perspectiva de tener alrededor de 7 puntos de ventas de acuerdo a la cantidad de población que contamos en la capital.

Entre los planes de Redpiso también está la apertura de una cuarta oficina en Murcia. ¿Por qué? ¿Hay una fecha estimada?

En los planes que tengo como director de la provincia de Murcia está la apertura de un cuarto punto de venta, antes del verano que viene (2019), en la zona de Juan Carlos I y Vista Alegre porque, como dijimos, ya que cada oficina tiene una zona muy reducida y las que están abiertas nos quedan más retiradas. Queremos llegar al vecino en el día a día y dar un servicio más exclusivo en esa zona, para cercar lo que es el centro de Murcia y tratar, en un futuro no muy lejano, de tener un punto de venta en la Gran Vía murciana con el objetivo de tener más presencia en el centro de la ciudad y hacer un local de referencia.

¿Cuáles son los planes de la compañía con vistas a un futuro a corto-medio plazo?

El plan de acción de Redpiso para la provincia de Murcia, primero, es cubrir toda la ciudad de Murcia y pedanías, luego llegar a Cartagena y Lorca, y predecimos un crecimiento de 15 puntos de ventas para el año 2025, pero esto se va ir dando en el día a día y el propio murciano es el que nos va a exigir el crecimiento natural. Por eso estamos encantados y agradecidos con la provincia y con la aceptación de la ciudad a nuestro método operativo.