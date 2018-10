Carmelo Muñoz Vivancos: "La hostelería murciana tiene un nivel de cinco estrellas"

El director del Hotel Nelva ha sido distinguido con el galardón a la Trayectoria Profesional.

¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Es un honor extraordinario porque llega de mis propios compañeros, empresarios que saben de las grandes dificultades que sorteamos día a día. Hago partícipes de este premio a todos los compañeros que he tenido en los dos hoteles en los que he trabajado en estos últimos 41 años. Sin ellos, esta trayectoria no hubiera sido posible.

¿Cómo fueron sus inicios?

Hice un curso de Recepcionista de Hotel en la Escuela de Hostelería de Murcia, con el que tuve la suerte de hacer unas prácticas en el antiguo Meliá 7 Coronas, donde me contrataron. No es que el sector me atrajera, pero me ´enganchó´ el magnífico ambiente laboral, la gran familia que se formó en ese joven hotel,unido al entusiasmo y la pasión de todos, hizo que se creara algo imposible de abandonar. Tuve ofertas para marcharme, pero las rechacé. Más tarde, llegaron la madurez y la sensatez y se me dio la oportunidad de compaginar mi trabajo y cursar estudios universitarios, algo que siempre agradeceré a mi primer director Fernando Molina. Éramos una familia, eso fue lo que me retuvo.

¿Qué criterios y directrices sigue para gestionar el Hotel Nelva?

Mi mayor inquietud sigue siendo trasmitir a todo mi equipo que el cliente es el centro de todo nuestro trabajo. La finalidad de todo el equipo es empatizar con los clientes, es ser los perfectos anfitriones, intentando superar todas las expectativas. Después de nuestros clientes, está, por supuesto, el empleado: sin un buen clima laboral no se consigue transmitir todo lo anterior, y para ello tengo el apoyo de Hoteles Santos. Por último, es indispensable, buscar y encontrar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos para conseguir los objetivos de rentabilidad.

¿Qué nivel tiene la hostelería murciana?

Voy a ser corto y claro: cinco estrellas.

¿Qué retos debe asumir el sector?

Creernos lo que somos, ni más, ni menos; tecnología,vivimos en un mundo hiperconectado y generador de experiencias hoteleras, gastronómicas y de ocio. Teniendo en cuenta que debe estar siempre y ante todo desarrollado por personas para personas. Ese es el reto que tenemos.

¿Cuáles son las claves para triunfar en el sector?

Ser feliz y trasmitirlo: La hostelería es la industria de la felicidad.