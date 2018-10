Paloma Jáudenes González-Adalid resultó ganadora de los premios eWoman en la categoría Negocio Online. La galardonada fue una niña muy activa, la mediana de tres hermanos. «Como buena Sagitario, siempre estaba soñando e imaginándome mil cosas». Tuvo una infancia muy feliz con un padre marino y una madre que compaginaba su trabajo con la crianza. «Soñaba con que llegase el verano para sumergirme en el mar, algo que me apasiona y, quizás por eso, nuestro logo es una raspa». Las cuatro espinas simbolizan a sus 4 hijos y la estrella en el ojo «es por el espíritu soñador que tenemos, mientras que la cola en forma de corazón es todo el amor que le hemos puesto a este proyecto», señala.

Afirma que este premio le ha hecho mucha ilusión, «pues nuestra web www.pequeñamoma.com es la que más trabajo y esfuerzo nos está costando. Los cambios son continuos, el mundo de la digitalización avanza tan rápido que debes ir a la par, y a veces ese ritmo y esos cambios cuestan».

Señala que hace cinco años pasó por uno de los momentos más duros de su vida: su primera aventura empresarial. Era una franquicia que montó con el apoyo de su suegra y socia Ana. «La franquicia no iba bien y tuvimos que cerrar. En ese momento se fue un poquito de mí, pero no sé de dónde saqué las fuerzas y la capacidad de reinventarme. Al final decidí que no me iba a conformar con el final de un sueño, sino que iba a emprender otro mejor, aunque significara empezar de cero otra vez». Así nace Pequeña Moma, fruto de la ilusión y del empuje de una mujer sin antecedentes empresariales en su entorno familiar. «No es fácil emprender siendo madre, yo en concreto tengo 4 hijos. Es muy difícil compaginar la vida familiar con la profesional, pero mi familia me lo ha puesto fácil, han creído en mí y en mis sueños».

En 2013, Pequeña Moma dió sus primeros pasos en Cartagena como una tienda pequeñita de complementos infantiles. Poco a poco, fueron añadiendo referencias hasta convertirla en una marca, la marca de moda que es ahora. Cinco años después tienen una tienda online, un almacén logístico, 7 tiendas físicas en la Región, una en Albacete y tres en Andalucía, dos en Madrid y en breve se integrarán en la web de El Corte Inglés como marca.

Para este proyecto empresarial, Jáudenes se ha rodeado de un gran equipo, «el mejor que se podía tener». «Yo no sería nada sin ellas, y digo ellas porque el 95% del equipo está formado por mujeres». Pequeña Moma comenzó con tan solo una persona y hoy ya son 45, con una gran diversidad generacional, pues para trabajar en pequeña Moma no hay edad. En el ADN de Pequeña Moma está implícito el compromiso con la sociedad. «Queremos devolverle un poquito de lo que ella nos da». Trabajan con la asociación de discapacidad intelectual Prolam y cuentan con una persona con discapacidad en la plantilla. Asimismo, han colaborado con la Asociación contra el Cáncer a través de la venta de pulseras.

«No me olvido de mi tierra, pues es la que me ha permitido ser lo que soy, estar donde estoy. «Soy una cartagenera a la que le encanta difundir el ´Made in Región de Murcia´. Todos nuestros diseños están hechos en la Región y aunque el 50% de nuestras prendas se fabrican en el sur de Italia, el otro 50% puedo presumir y decir con orgullo que están confeccionadas aquí».