La abogada cartagenera Rosa Manrubia deja Somos Región

La abogada cartagenera Rosa Manrubia comunicó a Somos Región su renuncia como afiliada de la formación regionalista. Se trata de la segunda renuncia de un miembro destacado del partido en menos de tres días tras la salida del profesor de la UMU José Belmonte. Rosa Manrubia era una de las militantes más activas del partido y se involucró desde los inicios en el proyecto encabezado por Alberto Garre, ya que fue secretaria de la Plataforma Cívica Región de Murcia, germen de Somos Región.

Manrubia, que fue portavoz del partido, indicó a este periódico que ha pedido la baja por «coherencia personal» y también por «discrepancias con la forma de enfocar el partido». Asegura que tomó esta decisión tras la Convención Constituyente que Somos Región celebró el pasado domingo, en la que fue elegido presidente Alberto Garre y se estableció la primera ejecutiva. La cartagenera, que fue propuesta como secretaria de la Comisión de Ética y Transparencia, descartó «rotundamente» que su renuncia estuviera motivada por no formar parte de la nueva dirección.

Otro factor que ha pesado, afirma Manrubia, es la marcha de José Belmonte, quien el pasado fin de semana daba un paso al lado. Estas dos salidas se unen a la del escritor Jerónimo Tristante, quien hace meses se desligó de la formación tras haber sido uno de los apoyos más mediáticos de Somos Región.

«He decidido que no es mi sitio», sostiene Manrubia. «Yo no soy político profesional, no vivo de la política ni es mi estilo de vida. Y por libertad personal, por coherencia personal, he decidido abandonar Somos Región», asevera Manrubia, quien agradece la oportunidad que le dio Garre y desea suerte a sus ya excompañeros.

Garre dijo ayer a este diario que no se sentía preocupado por las recientes salidas y negó que se hubiera generado inquietud en el partido. «En octubre hemos tenido 78 nuevos afiliados por sólo dos bajas», señaló Garre. «Me hubiese gustado contar con Rosa Manrubia, por supuesto; por eso la propuse como secretaria del Comité de Ética y Transparencia. Pero no ha podido ser», expresó. En cuanto a José Belmonte, indicó: «Hablé con él, le dije que respetaba su decisión y me dijo: Estoy a tu entera disposición».