Bernabé reprocha a Ábalos que convirtiera un viaje oficial a Perú en un "viaje privado"

El senador del Grupo Parlamentario Popular por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha pedido al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la sesión de control al Gobierno, que explique "por qué en su reciente viaje a Perú dio plantón a la colonia española en la recepción organizada con motivo de los actos de la Hispanidad".

Además, le ha reclamado explicaciones sobre "quién asumió el coste del viaje a Perú, en el que viajó con su mujer, hijos y otro familiar", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En su intervención, el senador del PP ha explicado que la agenda oficial del viaje se desarrolló entre los días 15 y 17 de octubre pero el ministro de Fomento viajó a Perú, cuatro días antes con su mujer, hijos y otro familiar. "Convirtió un viaje oficial en unas vacaciones privadas y más de la mitad que duró el viaje se dedicó a hacer turismo", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que "más de la mitad de los miembros de la expedición oficial eran miembros de su familia y exigimos que nos explique las razones de la presencia de estas cuatro personas en la expedición oficial y quién asumió todos los costes de sus respectivos viajes".

Por otro lado, Bernabé ha emplazado a José Luis Ábalos a dar explicaciones sobre su plantón a la colonia española en Lima, donde había una recepción organizada por el embajador español en Perú con ocasión de la celebración de los actos de la Hispanidad y donde había confirmado su asistencia, "se llevaron una gran decepción porque usted prefirió dedicarse a otros menesteres más de su agrado personal".

Así, le ha reprochado que "el Día de la Hispanidad, nuestra fiesta nacional, su obligación como ministro de España y número dos del PSOE era estar aquí, especialmente ante la grave situación que estamos viviendo ante el desafío secesionista del separatismo catalán".

Bernabé ha puesto de manifiesto que el ministro de Fomento podía haber estado en la fiesta de la Hispanidad porque el viaje oficial no empezó hasta el día 15 "pero no estuvo porque no le dio la gana, ni en España ni en Perú."