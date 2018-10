Corominas entrega las llaves y cuentas del Colegio de Enfermería a un notario

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, con su presidenta, Amelia Corominas, a la cabeza, no ha podido entregar las llaves y las cuentas a la Junta de Edad nombrada por el Consejo General de Enfermería por no presentarse esta tarde, tal y como les habían pedido desde Murcia.

La entrega del Colegio se ha realizado a un notario, quien ha recibido tanto las llaves como todos los bienes materiales e informáticos y la documentación sobre el estado de las cuentas desde 2012, fecha en la que Corominas y su equipo accedieron al gobierno del colegio profesional.

La Junta de Gobierno ha sido recibida entre aplausos por la veintena de colegiados y colegiadas que se han acercado a la sede del organismo en Murcia para ser testigos del traspaso de documentación. Colegiados que les han agradecido su trabajo, porque desde que llegaron al Colegio "se nos ha conocido más" como profesionales.

Corominas ha explicado que era imposible realizar la entrega de todo el material que solicitaba la Junta de Edad a una notaría que habían elegido ellos porque "necesitaríamos un camión y tampoco estamos seguros de que llegara con todas las garantías de seguridad necesarias".

El abogado del Colegio ha redactado una nota notarial con toda la documentación que hay en las oficinas para que puedan ser recibidas por la Junta de Edad.

Esta mañana, en un comunicado, la Junta rechazaba acudir al acto por considerar que era un acto de propaganda y exaltación personal de Corominas, a la vez que anunciaba que denunciaba a la presidenta y a su equipo ante el TSJ de Madrid por delitos de usurpación de funciones y desobediencia a la Justicia.

"No me hace falta ningún acto de propaganda", ha respondido Corominas, quien ha destacado que lo de esta tarde era "un acto de transparencia y de seguridad para nosotros", de que se ha hecho entrega de toda la documentación.

Y ha explicado que si no se hizo antes fue porque quedaba por cerrar la contabilidad, lo que se hizo el viernes pasado. "Y eso es lo que les dijimos a la Junta de Edad en su última visita", ha comentado. "Han venido dos veces a destiempo, y como son nueve personas hoy se podría haber acercado alguno", ha puntalizado, añadiendo que tampoco el Consejo ha cumplido las sentencias, "que no son firmes", pues no ha nombrado una nueva Junta de Edad, acorde con el listado de colegiados de la Región.

La presidenta, por último, no cierra la puerta a presentarse, ella y su equipo, a las elecciones que debería convocar "lo antes posible" la Junta de Edad, si bien teme que lo dilaten lo máximo en el tiempo. "No nos fiamos" ha comentado e indicado que no descarta que la apertura de expedientes disciplinarios les impida presentarse.

De hecho, ha apuntado que no sería la primera vez que ocurra, pues en otros Colegios ya ha ocurrido, e incluso la Junta de Edad ha llegado a estar hasta ocho años. "Ahora les corresponde a los colegiados estar vigilantes", ha concluido, deseando que acabe ya "este culebrón".