Alberto Garre dirigirá Somos Región para "dar batalla"

El Paraninfo de la Universidad de Murcia acogió ayer la puesta de largo de la formación liderada por Alberto Garre. Somos Región comenzó su andadura política con la aclamación de Garre como presidente del partido, en un acto que llenó el auditorio de la UMU del color amarillo de la formación (pincha aquí para ver las imágenes).

Garre subió al escenario tras las ponencias (Vive, Crece y Regenera) que sentaron la base ideológica del partido y remarcó que la jornada de ayer era "un punto de inflexión" en la democracia de la Región. Llegó al estrado decidido, igual que ha sido su paso al frente para plantar cara al PP y al PSOE en los comicios de 2019. "Vamos a dar batalla", dijo. Y es que, de su discurso se desprende que no depender de un partido a nivel nacional les hace ganar en autonomía para decidir con el único objetivo de mejorar la vida de los murcianos, sin presiones de niveles superiores.

Esto lo hará, dice, desde el consenso y la tolerancia. "Si vamos todos cogidos de la mano y con el mismo interés, que es el de todos los murcianos, los distintos grupos parlamentarios que obtengan representación, entre los que espero estar en la próxima legislatura, podemos hacer mucho", aseguró ante los medios de comunicación. Eso sí, tiene claro que la formación no va a ser "la muletilla de nadie". Así, aseguró que "estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de negociación para hablar de la Región de Murcia y de España", pero "nos sentaremos con el presidente nacional de la formación que quiera, en una mesa de Murcia y con los medios de comunicación de Murcia presentes".

Durante su intervención se centró en algunos de los "problemas que ha padecido la Región" en los últimos años, como la financiación autonómica, el agua y la corrupción. Sobre este último asunto, recordó que "durante dos años, hemos sido portada en todos los periódicos nacionales, y creo que los habitantes de esta Región no se merecen eso". Fue especialmente crítico con el Gobierno del Partido Popular, formación en la que militó y con la que llegó a ser presidente de la Comunidad Autónoma, pero lamentó que tanto PP como PSOE "nos ningunean". A su vez, reprochó que "nos dicen que la economía está subiendo en términos generales, pero cada vez hay más pobres". Y es que, lamentó, "los restaurantes están llenos, pero los contenedores de basura también", por lo que "no podemos dormir tranquilos mientras vemos estas situaciones en la calle".

Sobre el actual modelo de financiación autonómica, remarcó que "no es suficiente", con "un déficit anual de entre 600 y 700 millones de euros para mantener los servicio básicos de educación, sanidad y sociales". Para conseguir un mejor sistema, "solo se puede conseguir si el Gobierno nacional "apuesta por la Región de Murcia y si no lo hace, los diputados y senadores que nos representan interpongan las correspondientes iniciativas para que eso se corrija y que se traiga el dinero que necesita la Comunidad Autónoma". Lamentó, además, que "los grupos políticos no nos representan".

Así, resumió, "tenemos que conseguir, con voz propia, que todo esto se invierta, que las infraestructuras lleguen, que el Trasvase Tajo-Segura se mantenga y que la financiación autonómica consiga atender a las necesidades de la población".

No teme a los que serán sus rivales en las urnas, Diego Conesa y Fernando López Miras. Sobre el presidente de la Comunidad Autónoma, dijo que es "un pimpollo político" y, aunque reconoció que "las presidencias de los Gobiernos son cursos acelerados de aprendizaje y López Miras ha aprendido", no lo considera "un peso pesado político".

Un equipo «magnífico»

Sobre su ejecutiva, dijo que es un equipo "magnífico", con responsables que "están distribuidos por todo el territorio regional y que conocen a sus pueblos, su comarca, su región y toda España". Destacó que "son profesionales que tienen su trabajo y no necesitan vivir de la política", al tiempo que remarcó que "los hemos encardinado justo en los equipos relacionados aquellas ramas en las que son profesionales".

Asimismo, hizo hincapié en que "nadie confunda estas designaciones con posibles candidaturas electorales; puede ser que los candidados estén aquí, o no".

El proceso Constituyente ha estado dirigido por Almudena Martínez, Mónica Galdana y Pilar García Santos y de él salió ayer la siguiente composición:



Secretario General: José Gabriel Ruiz López

Tesorero: Francisco Alcaraz Martínez

Portavoz: Antonio Tomás

Secretarios Ejecutivos

De Programas y Formación: Miguel Díaz

De Acción Electoral: Trinidad Otalora

De Coordinación Institucional: David Parra

De Acción Territorial: Jesús López Molina

De Comunicaciones y Redes: María José Alarcón

De Acción Joven: Miguel Cobacho

Composición de los 11 Distritos

Lorca: Rosario Segura

Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aledo y Mazarrón: José Gómez

Cartagena: Ana Belén Nicolás

La Unión, Fuente Álamo, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro y Los Alcázares: Juan Ignacio Salmerón

Murcia: María Amor García

Alcantarilla y Las Torres de Cotillas: Antonio García

Molina de Segura, Alguazas, Ceutí y Lorquí: Alfonso Vidal

Cieza, Abarán, Blanca, Archena, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura: Emilio Laorden

Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calasparra, Moratalla, Bullas, Pliego, Albudeite, Campos del Río y Mula: Iván Hernández

Yecla y Jumilla: Antonio Azorín