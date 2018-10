La 'gota fría' deja con sabor agridulce a los agricultores

No se cumplieron las predicciones para la primera noche de este episodio de ´gota fría´ en la Región de Murcia, que se prolongará hasta el mediodía de este domingo, ya que apenas se registraron en la madrugada del sábado lluvias en todo el territorio regional. Las precipitaciones comenzaron tímidamente en la costa, pero el grueso de la tormenta apenas tocó la Región. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, la mayor acumulación de lluvia se ha dado en la zona de Águilas, donde se registraron 10,6 litros por metro cuadrado.

En la zona de Barinas, pedanía de Abanilla, se registraron 5 l/m2 durante la madrugada de ayer. En el resto de la Región los datos apenas han sido significativos. Con la llegada de la medianoche del sábado se activaba un plan de actuación puesto en marcha por los servicios de Emergencia de la Región, con un millar de efectivos movilizados y pendientes de las lluvias que finalmente tuvieron poco trabajo que acometer, salvo el acondicionamiento previo de ramblas, cunetas de carreteras o zonas urbanas con riesgo de inundaciones.



Sabor agridulce en el campo

Los agricultores miran al cielo con sensación agridulce, ya que por un lado la cosecha hortofrutícola no se ha visto afectada por las fuertes lluvias que se vaticinaron, pero por otro no habrá acumulación de aguas en los pantanos de la cuenca del Segura. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, la ´gota fría´ consistía en dos borrascas que concurrían durante este fin de semana, durante la madrugada del sábado y el domingo, y que estaba previsto que entraran a la península una por el Atlántico y otra por la zona Mediterráneo.

En este sentido el responsable de Frutos Secos de FECOAM, Pedro Guerrero, recordaba que «los agricultores del Sureste español tenemos claro que aquí llueve cuando entra la borrasca por el Golfo de Cádiz y sopla aire de Levante. En esta ocasión se daban tales circunstancias, pero las precipitaciones han sido mínimas», matizando que los agricultores han denunciado a todas las organizaciones agrarias que se han vuelto a escuchar aeronaves sobrevolar distintas zonas en la tarde del jueves y del viernes». En este sentido, Guerrero puntualizó que «nadie nos da una explicación de quién mueve las isobaras y la predicción meteorológica que daban para este fin de semana, ya que no hemos tenido las lluvias que estaban previstas».

Por su parte, el presidente de la organización agraria COAG, Miguel Padilla, afirma que el agua registrada en diferentes partes del municipio de Lorca y la comarca del Guadalentín hasta las 14.00 horas de ayer oscilaba entre los 8 y 10 l/m2. La lluvia ha sido buena en general tanto para el arbolado como para las hortalizas, beneficiándose de ello, fundamentalmente, los cultivos de lechuga, alcachofa y brócoli, cuya campaña está en marcha en estos momentos. Según Padilla, no hay que registrar daños en la agricultura como consecuencia de las últimas precipitaciones.



Sin consecuencias en Cartagena

Las consecuencias de la gota fría no alcanzaron a Cartagena tanto como se anunciaba. «Las precipitaciones de este episodio no han tenido prácticamente repercusión porque han oscilado entre tres y siete litros, dependiendo de la zona», explicaba el presidente de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, que recordaba que «lo que pasa es que se ha acumulado a lo que ha venido cayendo en la última semana y ha sido beneficioso, no ha perjudicado para nada». Carrión detallaba que gracias a las lluvias registradas «se ha ahorrado un riego y eso es una buena noticia».

Para concluir, aprovechó para enviar un mensaje a las administraciones: «Lo que hace falta es que por parte de las diferentes administraciones se acometan las infraestructuras hidráulicas que están previstas cuanto antes y así, si se dieran episodios de esas características, se podrían evitar esas entradas de agua en el mar».



Un par de centímetros en la tierra

Los agricultores de la Vega Alta se sienten «defraudados» tras las escasas precipitaciones que ayer se produjeron en la zona. Aseguran que esperaban algo más tras las expectativas de lluvias que se habían difundido a través de los medios de comunicación. Manuel Martínez, vicepresidente de FECOAM, dijo ayer que en la zona de Cieza se han registrado solo entre 3 y 5 l/m2. «Estimábamos que por lo menos iban a caer del orden de unos 50 litros, que es un riego completo, y con eso aguantaríamos unas semanas hasta que llegara el frío, que hace falta menos agua».

Sin embargo, hemos visto que el agua apenas ha recalado un par de centímetros en la tierra, y eso ni llega a las raíces. «Esto solo ha sido un ´mata polvos´», sentencia Martínez, quien espera que en próximos episodios se pueda recoger mayor cantidad de lluvia.