La subida del salario mínimo en 2019 tendrá una escasa repercusión en la Región

José Ruiz recuerda que no cambiarán la cotización de los autónomos.

La subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros en 2019 apenas tendrá incidencia en la Región. El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia, José Ruiz, avanzó ayer que el incremento pactado por el Gobierno con Podemos dentro de los acuerdos que serán recogidos en los Presupuestos del Estado para 2019, que supone un incremento del 22,3%, va a tener «muy poca» repercusión, ya que solo afectaría a las actividades que no tienen convenio colectivo y a los escasos trabajadores que actualmente perciben el salario mínimo.

José García ha reconocido que, efectivamente, esta subida del salario mínimo puede tener repercusión en aquellas actividades que no tienen convenio, que son «las menos» en la Región. En este caso, la repercusión no se limita a los salarios, sino también al consiguiente aumento en la cotización a la Seguridad Social.

«Ahora mismo hay muy poquitas actividades sin convenio en la Región, y también son muy pocos los trabajadores que están cobrando el salario mínimo interprofesional», apuntaba José Ruiz.

Añadió que aquellas actividades en las que no hay convenio están en «una especie de limbo». El hecho de que no cuenten con convenio se debe a que el mismo ha decaído y no se ha negociado por las partes (debido a que no hay representación sindical o de la patronal). Todo ello, «sin perjuicio de que siga el convenio anterior vigente» en cuanto a las cláusulas normativas, pero no en cuanto a los salarios.

A estos trabajadores sí que les va a afectar la subida , pero insiste en que la repercusión será «muy escasa» porque son «muy pocas» las actividades en las que solo se percibe el salario mínimo.

«De hecho, si hubiera algún convenio o actividad con el salario mínimo, normalmente, como son salarios muy ajustados, el trabajador suele tener un complemento para alcanzar una cantidad mayor» en función de la actividad y de los rendimientos que genera, según explicaba Ruiz. Añadió que, igualmente, el empresario va a notar «muy poquito» la subida.

Respecto a la cuota del Régimen de Autónomos, recordó que el Gobierno ya ha dicho que en 2019 no va a afectar, por lo pronto, a las bases mínimas de cotización de los autónomos. «El objetivo es llegar a que los autónomos coticen en función de su beneficio neto», explicó, aunque habrá que determinar «cuál es la línea en la que se fijan los beneficios netos, ya que no sabemos si se establecerá en 10.000, 15.000 o 20.000 euros. Todo esto está ahora mismo en el aire», aclaró José Ruiz, quien señaló que hay una proposición del Gobierno, pero se desconoce si se mantendrá en enero de 2019.