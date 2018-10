Rivera destaca la "normalidad" como lo más reseñable del episodio de gota fría

Indicó que, para la jornada de hoy, "se cuenta con cerca de un millar de personas preparadas por si fuera necesario"

El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, ha destacado la "normalidad" con la que han transcurrido las primeras horas del episodio de gota fría que atraviesa la Región de Murcia. Rivera ha señalado que, hasta las 10 de esta mañana, el teléfono de emergencias 1-1-2 "no ha recibido ninguna llamada ni gestionado ninguna emergencia relacionada directamente con las lluvias".



La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado el aviso por fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por lluvias y mantiene aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado que se prolongará hasta la media noche, así como los avisos de nivel amarillo por tormentas y fenómenos costeros.



El consejero de Presidencia se desplazó esta mañana al Centro de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia, donde comprobó 'in situ' la atención de emergencias y el dispositivo preparado para atenderlas. Rivera indicó que, para la jornada de hoy, "se cuenta con cerca de un millar de personas, entre bomberos, personal de mantenimiento de carreteras, de la Dirección General del Medio Natural voluntarios de Protección Civil y miembros de los cuerpos y fuerza de seguridad, perfectamente preparadas por si fuera necesario".



El consejero señaló que los responsables de Emergencias de guardia hoy en el Centro 1-1-2 "siguen de cerca la evolución de la gota fría" y reiteró los consejos de autoprotección para los ciudadanos: "evitar los desplazamientos que no sean necesarios, extremar la precaución al volante si no hay más remedio que viajar en coche; en casa, comprobar que bajantes y desagües funcionan y no se atascan y, en la calle, evitar las zonas que se inundan y no atravesar nunca corrientes de agua ni zonas con agua embalsada".