Opositores de Enfermería se echarán a la calle para exigir sus notas definitivas

Un grupo de opositores de Enfermería ha convocado una concentración para protestar por el retraso del Servicio Murciano de Salud en la publicación de las calificaciones definitivas del examen de la Oferta Pública de Empleo (OPE), que tuvo lugar el pasado 24 de junio. La protesta está prevista para el próximo 24 de octubre (10.30 horas) en la sede del SMS, en Murcia.

Los enfermeros, que culpan al SMS de esta situación de retrasos, reclaman la publicación de las puntuaciones definitivas y también demandan que se amplíe el plazo para presentar méritos en la bolsa de trabajo, que concluye el último día de octubre.

El SMS publicó el 11 julio las notas provisionales de los 7.594 aspirantes que realizaron la prueba para obtener una de las 286 plazas ofertadas en la Sanidad murciana. Tras el examen se abrió un periodo de dos meses para hacer públicas las notas. Sin embargo, desde aquella fecha los opositores han estado esperando sin éxito cuál era el resultado de sus calificaciones.

Estos aspirantes a una plaza de Enfermería también critican que no han recibido «ningún tipo de información» por parte del SMS hasta que la pasada semana, con el plazo «concluido dos meses», les comunicaron que la presentación de «demasiadas» reclamaciones impedía publicar las puntuaciones definitivas. El SMS recibió más de 5.000 reclamaciones formuladas por 713 opositores, a una media de siete por persona, según confirman fuentes regionales a este diario.

Esta demora supone un perjuicio para los opositores, ya que, según aseguran, el plazo para presentar los méritos en la bolsa termina el 31 de octubre. «Aunque se publicaran las notas en los próximos días o semanas, no podríamos presentar los méritos a 31 de octubre ya que habría que dejar un plazo de un mes para posibles quejas o reclamaciones», como así lamentaba a este periódico uno de los enfermeros afectados. Este opositor opina además que el «SMS debería haber previsto esta situación», por lo que tendría que haber puesto «medios y personal para solventarlo con agilidad».



Temen que se alargue hasta 2020

Los opositores temen que la situación, si no se resuelve, se podría postergar hasta 2020. «Si no podemos presentar los méritos de la oposición a final de este mes –indican–, los puntos no se podrán sumar en mayo, que es cuando se actualizan las puntuaciones en la bolsa y habría que esperar hasta mayo de 2020 para poder ver esos puntos en nuestro expediente».

Este grupo de opositores, que se ha movilizado a través de WhatsApp y Facebook, tiene previsto reunir a más de 150 personas en la protesta ante la sede del SMS.