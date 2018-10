Carmen Pastor: "Los oncólogos hacen milagros, las terapias mágicas son basura"

Carmen Pastor es una cartagenera residente en Murcia que actualmente está recibiendo quimio para tratarse un cáncer de mama. Es el segundo que le detectan, ambos de forma precoz. El primero se lo diagnosticaron en 2014. Ya lo superó. Del segundo se intervino hace unos meses.

«Obviamente, la palabra ´cáncer´ siempre es bastante amedrentadora», admite la joven, responsable de comunicación y marketing de una empresa. Sin embargo, «conforme te vas familiarizando, vas viendo que tienes muchos recursos. Y hay que saber a quiénes acudir para no dramatizar tanto la enfermedad», dice.

Una dolencia que, reconoce Pastor, «te trastoca todo el plan de vida. Y no sólo el tuyo: el de tu familia, el de tu entorno». Trastorna la vida y le da un plus de optimismo, asegura la cartagenera. Por ejemplo, «con cosas que antes me preocupaban, ahora hay una relajación». «Cambian tus prioridades, te relajas, no vas con tanta prisa a todo ni te enfadas por cosas que antes te enfadaban, bajas el ritmo», hace hincapié.

Y es que, a raíz de esta dolencia, sabe que «todo en el fondo es más sencillo». De esta manera, Pastor prefiere quedarse «totalmente con la parte positiva».

El cáncer, obviamente, «no es una cosa que recomendaría a nadie como tratamiento para descubrir la verdad, pero todo tiene su lado positivo», subraya. Parafraseando a Louis van Gaal, «siempre positivo, nunca negativo», comenta la joven.

En este sentido, Carmen Pastor pone el acento en la importancia de la mente, la cual «tienes que convertir en tu aliada, no en tu enemiga». A la hora de recibir el tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, «lo he afrontado de distinta manera» que aquella primera vez hace cuatro años, y «ya no me sienta tan mal como la primera vez». Además, apostilla, «los tratamientos ya no tienen la toxicidad que tenían antes».

A juicio de la paciente, «hay que perder un poco el miedo a la quimio», dado que «se ha avanzado muchísimo». «Hay que ver la quimio como una terapia, como algo que te va a curar. Lo afronto con otra actitud», dice.

A las personas que reciban un diagnóstico de cáncer, Carmen Pastor les diría que «es súper importante que vayan a los canales adecuados a buscar información», a lo que añade que «hay mucha basura en Internet».

«Hay asociaciones magníficas como Amiga, en Murcia, para dudas, para apoyo de todo tipo, tanto psicológico como a nivel social, a la hora de recibir ayudas y subvenciones», manifiesta.

Asimismo, remarca que es importante confiar en el oncólogo, «acudir a él». Porque «aquí el milagro lo hacen los oncólogos y las enfermeras. Y las familias y los amigos», subraya Pastor, que aconseja a todo el mundo «no confiar en terapias milagrosas» ni seudociencias, ya que «hay mucha información basura».Además, «el enfermo es el mayor protagonista del milagro», precisa.

Carmen Pastor sabe que, ante un diagnóstico de cáncer, «es fácil preguntarte por qué a mí». «Hay que ponerse manos a la obra y echarle ilusión, coraje y ganas», resalta. Le gustaría que todos los enfermos «lo vieran con mucha esperanza e ilusión», ante la evidencia de que «tenemos muy buenas perspectivas y muy buenos profesionales, tanto en España como en Murcia».

La cartagenera cree que «no hay que irse tan lejos como a Houston» para emprender un tratamiento eficaz contra el cáncer. Lo que ocurre, desde su punto de vista, es que los profesionales en España desempeñan «una labor silenciosa», sin darse publicidad.

También recuerda que siempre «hacen falta fondos» para la investigación, y dice a la gente que «cualquier ayuda siempre» es bien recibida, lo que cada uno pueda donar.