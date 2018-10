La pobreza se ceba en la Región con las familias monoparentales

Más de 95.000 personas deben sobrevivir con menos de 355 euros mensuales

La Región de Murcia cuenta con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 35 por ciento, y la cifra se elevaría al 66 por ciento en el caso de los hogares compuestos por 1 adulto y 1 o más hijos dependientes, según el 7º informe #MonoMarentalidad y Empleo de la Fundación Adecco, presentado con motivo de la conmemoración, hoy, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

A nivel nacional, los últimos datos del informe AROPE (at risk of poverty and exclusión) ponen de manifiesto un alarmante riesgo de pobreza en el caso de las familias monoparentales, del 53,3 por ciento a nivel nacional. Este porcentaje constituye casi el doble que el relativo al resto de hogares (27,9 por ciento), y sitúa a los hogares monoparentales a la cabeza en riesgo de pobreza y exclusión.

Cabe destacar que los hogares monoparentales en España ya representan el 10,3 por ciento del total y rozan los 2 millones: en 2017 se contabilizaban 1.842.800 familias compuestas por 1 adulto y 1 o más hijos dependientes, el 83 por ciento de ellas encabezadas por una mujer.

En general, el 34,7 % de la población residente en la Región de Murcia está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2017, lo que en términos absolutos se traduce en 510.869 personas. Eso la sitúa como la cuarta región española con mayor población en riesgo de pobreza o exclusión social, según el octavo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), realizado con datos del año pasado y presentado ayer en el Senado. La cifra de 2017 supone un descenso del 0,1%, respecto al año anterior, lo que, según el estudio, pone de relieve que la recuperación económica no acaba de llegar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y frena la tendencia experimentada en los últimos tres años, (en el año 2014 se llegó a alcanzar la cifra record del 44,9%) de más de 10 puntos.

Y otro dato aún más grave: la tasa de pobreza severa en la región se sitúa en el 6,5% de la población. En la Región, 95.000 personas deben sobrevivir con menos de 355? mensuales. «La cifra es muy elevada aunque hay que señalar que se ha producido una importante reducción de 1,6 puntos, aún no alcanzamos el porcentaje de años anteriores a la crisis», explican los autores del informe.

Otros datos destacados:

1. La privación material severa: El 6,2% de la población murciana, no puede hacer frente a, al menos, cuatro de los nueve conceptos o ítems de consumo básico. «Es importante señalar la reducción experimentada en los últimos años, situándonos en cifras próximas a la media estatal», añaden.

2. La baja intensidad de empleo en el periodo analizado: este indicador ha experimentado una reducción de 0,8 % respecto al año anterior, situándonos en el 12,6%, similar a la media nacional.

3. Por sexos, este último año la tasa se ha reducido un punto entre las mujeres y aumentado otro entre los hombres. Desde 2008, subió 12 puntos porcentuales entre los hombres, casi cinco veces el crecimiento de la tasa femenina, de 2,4 puntos en el mismo período.

4. El 81 % de las personas empobrecidas es español (el 81 %), el 61% es adulto, el 56 % tiene estudios medios, el 13,8 %, estudios superiores y el 33 % tiene trabajo, un perfil muy alejado de la creencia tan extendida en España de que la pobreza es cosa de inmigrantes y parados.