María, de OT 2018: "Murcia es el mejor sitio del mundo"

La madrileña María, concursante de Operación Triunfo 2018 que recientemente ha estado involucrada en una polémica por querer cambiar la palabra 'mariconez' de una letra de Mecano, ha vuelto a declarar su amor por Murcia.



A los pocos días de empezar el programa la concursante ya demostró el cariño que le tiene a la Región, donde vive su novio, y su comentario sobre las marineras triunfó en redes sociales.



Esta vez ha ido más alla y ha manifestado que "Murcia es el mejor sitio del mundo".



"Se está tan bien allí, encima es preciosa. Y se come... Cómo come esa 'peña'", ha explicado a sus compañeros Famous y Miki durante una comida en la academia.



El comentario ha llegado cuando Miki, con el que María comparte canción esta semana, ha insinuado que tenían que visitar Murcia tras anterarse de que la pareja de la madrileña tiene piscina en su casa. La concursante no ha tardado en darle la razón: "Venid a Murcia".