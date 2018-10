eWomanMurcia: "Si conseguimos dominar las tecnologías, conseguiremos la igualdad"

La tercera edición de eWoman Murcia se ha celebrado este miércoles en el Teatro Circo de Murcia con el objetivo de premiar a las mujeres de éxito en el entorno laboral y tecnológico.

Este evento, organizado por Prensa Ibérica y La Opinión y que cuenta con el patrocinio del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), CaixaBank, Talleres M. Gallego Concesionario Kia y ElPozo Bienstar, y la colaboración de DFM Rent a Car, también es un encuentro pensado para que todos los asistentes conozcan la trayectoria profesional de algunas de las mujeres que destacan en la actualidad en el mundo profesional.

En esta ocasión, la directora de retransmisiones de 7TV Región de Murcia, Encarna Talavera, ha sido la maestra de ceremonias del evento y ya adelantaba algunas claves de lo que eWoman Murcia iba a ofrecer a todos los asistentes: "Queremos que os llevéis las herramientas del éxito". Las encargadas de hacerlo posible, proseguía, han sido "las mejores ponentes": María José Bernal Torres, coordinadora de Crecimiento y Financiación Empresarial en el INFO; Cristina Alcázar, consultora de marketing online en Bee Social; María Rosa Márquez Sánchez, directora de Banca de Instituciones de CaixaBank en Murcia y Andalucía Oriental, y Amalia Pelegrín, directora digital Policy & Estudios de AMETIC, quienes han analizado el entorno digital desde su propia trayectoria personal y profesional.



Potenciar los perfiles 'STEAM'

Durante la primera ponencia, María José Bernal explicó cuáles son los instrumentos de apoyo del INFO a la digitalización empresarial. La coordinadora hizo especial hincapié en una realidad que afecta de lleno a las murcianas: "Las mujeres no se incorporan al sector tecnológico como lo hacen los hombres. Algo está pasando cuando el 54% de los universitarios somos mujeres".

Para cambiar esta tendencia, Bernal ha animado a "hacer un esfuerzo importante para que las niñas se interesen por la tecnología". Es necesario potenciar perfiles 'STEAM' (siglas en inglés de ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas) "desde las edades más tempranas". Además, ha recordado que desde el INFO acompañan a los estudiantes que quieren comenzar un proyecto empresarial "en todas las etapas": "Estamos dispuestos a ayudar a las eWoman".



La conciliación en el mundo digital

Cristina Alcázar se subió al escenario para hablar, a través de sus propias vivencias en la Región de Murcia, de emprendimiento digital y conciliación.

Dispuesta a tirar por tierra los estereotipos del sector, la consultora de marketing digital aseguró que se abrió una cuenta en Twitter, red social en la que es más relevante, y creó un blog cuando se quedó en paro: "Ahí empezó mi perfil punto cero".

Hasta hace no mucho, reconoció durante su ponencia, Murcia no era un lugar con el entorno adecuado "para crecer" con su empresa. "Hemos viajado para asistir a eventos y buscar una perspectiva global". Conciliar tampoco es fácil y no hay que esconderlo: "La maternidad no permite pasar 14 horas en la oficina. Es una pena que tuviera que ser madre para descubrirlo".

Pero si hay algo que subraya Alcázar en su trayectoria en la empresa BeeSocial es el trabajo "desinteresado" y la "colaboración" con otros 'partners'. Reconocer que no se puede con todo y trabajar en equipo.



La paridad de género genera más clientes

Si alguien sabe de liderazgo femenino en la empresa es María Rosa Márquez Sánchez, quien fue la encargada de la tercera ponencia del eWoman Murcia y trasladó a los asistentes cuáles deben ser los programas de diversidad de género en la empresa, según su propia experiencia en CaixaBank.

Antes de entrar en materia, Márquez ofreció la clave para que las mujeres tengan en un futuro cercano el hueco que merecen en el sector tecnológico: "Es importante que contemos nuestra experiencia para que nuestros hijos vean roles diferentes". La directiva se mostró orgullosa de trabajar en Caixabank, "la empresa con más compromiso social del país", porque ha podido "crecer como mujer y como profesional".

Para Márquez, las empresas deben integrar la diversidad en la estrategia e involucrar "a todos los niveles, no solo a la dirección". Además, resaltó la importancia de cuidar la diversidad generacional, cultural y funcional en cualquier institución privada. Segura de los pasos que se han dado en Caixabank, lanzó una proclama que sorprendió a todo el auditorio: "La paridad de género en la empresa genera más clientes. Está demostrado".

La directiva de banca desveló en eWoman Murcia una realidad personal que, aunque pueda parecer un problema, le ha ayudado a ser "mejor persona": "Mi hijo tiene autismo. Con él, el aprendizaje diario es continuo. Ha sido mi mejor universidad y se ha convertido en todo un ejemplo que intento trasladar a mi equipo en Caixabank".



El mundo digital es el futuro

La última ponente, Amalia Pelegrín, fue la encargada de la última ponencia del eWoman Murcia: "La tecnología es la gran oportunidad para la mujer". La directiva de AMETIC lo tiene claro: "Dominar la tecnología supone tener acceso a las oportunidades profesionales del mañana".

Es por esta realidad por la que empuja a todas las mujeres a no perder el tren de la formación en carreras tecnológicas, porque "si conseguimos dominar las tecnologías, conseguiremos la igualdad". Haciendo referencia a la ponencia anterior de María José Bernal, Pelegrín lamentó que muchas mujeres no se decidan a estudiar 'STEAM'. Y es que, explica, son muchos los motivos: falta de modelos, padres que no apoyan, falta de confianza en sí mismas... A pesar de eso, repite una máxima incontestable: "El mundo digital es el futuro".



Entrega de premios

Tras una pequeña pausa para el café y una sesión de coaching dirigida por Usoa Arregui, cofundadora de Cambyo, junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià, llegó la hora de entregar los premios eWoman Murcia 2018.

La semana pasada, una comisión de expertos compuesta por Belén Fernández Collados, coordinadora de Cátedras y Relaciones Institucionales de la Universidad de Murcia; Marga Jiménez-Fontes, directora de Comunicación y Relaciones Externas de DFM Rent a Car; Lola García Abellán, redactora jefe de LA OPINIÓN; Sara Abella González, directora del Centro de Empresas de CaixaBank en Murcia; Isabel Franco, directora del Observatorio para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la OMEP; María José Bernal, coordinadora de Departamentos de Crecimiento y Financiación Empresarial del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y Julio Soler, Director de Desarrollo de Negocio de LA OPINIÓN, fue la encargada de proponer candidaturas, deliberar y designar a las ganadoras de la tercera edición del evento en las categorías de Negocio online by CaixaBank, Arte digital y redes sociales y Trayectoria profesional. En el desayuno, realizado en las instalaciones del diario LA OPINIÓN, cada experto propuso tres candidatas y, en las tres categorías, el respaldo a la ganadora fue unánime.

Este miércoles se han dado a conocer los resultados: Helena Flores ha recibido el premio a la Trayectoria Profesional; Laura Muñoz, de Bodegas Casa Rojo, ha sido reconocida en la categoría Arte Digital y Redes Sociales, mientras que Paloma Jáudenes, de Pequeña Moma, ha recibido el premio eWoman al Negocio Online.

Clausura

El director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), Joaquín Gómez Gómez, fue el encargado de clausurar la tercera edición de eWoman Murcia, y lo hizo tendiendo la mano a todas aquellas futuras empresarias murcianas: "En la Región de Murcia tenemos las mejores ayudas a empresas tecnológicas a nivel nacional. Aprovechad todas las herramientas que os ofrecemos".

Desde el INFO tienen claro sus espíritu inconformista para seguir creciendo en igualdad: "El 15% de los sellos de empresa innovadora y tecnológica de toda España vienen de la Región de Murcia. Muchos de ellos están liderados por mujeres, pero tenemos que llegar al 50%".

No es una cuestión de cuotas, sino de la necesidad de "potenciar el talento femenino si queremos aprovechar todo el talento que hay en la Región", concluyó.