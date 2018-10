El PP acusa a Diego Conesa de ser "cómplice de Sánchez para acabar con el Trasvase"

La portavoz regional del PP, Nuria Fuentes, ha acusado este martes al delegado del Gobierno, Diego Conesa, de ser "cómplice de Pedro Sánchez para poner fin al Trasvase Tajo-Segura", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Fuentes ha contestado de esta forma a Conesa, quien ha afirmado que el compromiso del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de duplicar la capacidad de desaladoras en el año 2021 "nos ayudará para dar garantía y seguridad de suministro".

En este sentido, Fuentes ha asegurado que Conesa "no está en disposición de reclamar soluciones hídricas para la Región de Murcia a Sánchez, y solo puede agachar la cabeza intentando justificar lo que es del todo injustificable, porque está preso de las mentiras de un presidente sin proyecto".

Fuentes ha preguntado a los socialistas murcianos y al delegado de Sánchez en la Región de Murcia "a quien intenta justificar y a qué presidente de España quiere que creamos". En este punto ha hecho referencia a las distintas posturas que Pedro Sánchez ha adoptado en materia hídrica con según qué presidente autonómico se reuniera, "dedicándose a regalarles el oído".

Así, ha explicado que Sánchez le dijo al presidente de la comunidad valenciana, Ximo Puig, que "no va a poner fin al Trasvase, mientras que ayer vimos como a García Page, el presidente de los castellano manchegos "decía todo lo contrario, acabar con el Trasvase y apostar por el agua desalada".

En este punto ha subrayado que "el PSOE va a tener enfrente al PP porque no estamos en contra de la desalación pero nunca permitiremos que se sustituya por los recursos del Trasvase".

De igual modo, ha dicho Fuentes, el presidente Sánchez en la Región "no dice ni si, ni no, ni todo lo contrario" y todo "porque el Pacto Nacional del Agua no es su prioridad" a lo que ha añadido que "el Pacto Regional del Agua no lo conoce porque Conesa lo tiene guardado en un cajón".

La portavoz regional del partido considera que los socialistas murcianos están haciendo un "papelón" defendiendo las mentiras de un presidente porque a ambos les une un objetivo común: mantener el sillón de la Delegación del Gobierno y de Moncloa respectivamente".