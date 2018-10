La Región podría sufrir episodios de "fuertes tormentas" de jueves a sábado

Te explicamos qué hacer ante una inundación

La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana presentan riesgo de padecer episodios de "fuertes tormentas" entre el próximo jueves y sábado por la llegada de un frente atmosférico de inestabilidad, por lo que hay que estar "atentos" a las recomendaciones de las próximas 48 horas.

Así lo ha sostenido hoy el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), el catedrático Jorge Olcina, antes de participar en el foro/debate 'El agua en Alicante, retos de futuro', organizado en el Museo de la empresa Aguas de Alicante.

El experto ha explicado que entre esas fechas se producirá una situación de "intensa inestabilidad" en el cuadrante del sureste peninsular con la posibilidad de "tormentas importantes".

Por ello, ha instado a "estar atentos" a las recomendaciones que emita la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Protección Civil en las próximas 48 horas porque cree que "puede ser una situación complicada".

Ha continuado que es difícil precisar si estas lluvias afectarán a la provincia de Murcia, Alicante o Valencia, aunque en todo caso ha insistido en que el riesgo de estas lluvias es "elevado".

Olcina ha recordado que en la Comunidad Valenciana "más de dos millones de personas viven en zonas de riesgo de inundación", por lo que hay que extremar las precauciones.

Junto a este especialista, en la jornada ha participado el jefe de Calidad del Agua de Aguas Municipalizadas de Alicante, David Ribes, el catedrático de Urología de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Jesús Romero y la profesora de Márketing de la Universidad de Alicante Carla Rodríguez.

El debate se enmarca dentro de las actividades impulsadas por Aguas de Alicante para celebrar su 120 aniversario (1898-2018).

¿Qué hacer ante una inundación?

Actuaciones Preventivas

Infórmate del nivel de riesgo de tu municipio y si el lugar en que vives o trabajas está ubicado en una zona inundable.

Ten preparado un botiquín de primeros auxilios.

Para evitar las contaminaciones, coloca los productos tóxicos fuera del alcance del agua.

Resguarda los objetos de valor y los documentos personales.

Dispón de una linterna y de algún medio para recibir información teniendo en cuenta que se puede ir la corriente eléctrica (radio, teléfono).

Revisa la vivienda. Limpia las bajantes y canalizaciones.

Retira del exterior de la vivienda los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.



¿Qué hacer cuando se inicia la emergencia?

Cuando se notifique una preemergencia, procura estar informado de la evolución de la situación. Sintoniza las emisoras de radio y televisión que den noticias de ello.

Retira los vehículos de las zonas que puedan inundarse.

Aléjate de las riberas de los ríos y barrancos y no permanezcas en los puentes. Pueden desmoronarse y arrastrarte en la caída.

Localiza los puntos más altos de la zona donde te encuentras para dirigirte hacia ellos en caso de que se produzca la inundación.

Usa de manera razonable el teléfono. No colapses las líneas.

Prepárate para abandonar la vivienda si la situación lo requiere, haciendo caso de los consejos de las autoridades competentes.

En este caso desconecta la electricidad, el gas y el agua de la casa y cierra y asegura todas las puertas y accesos.

Nunca propagues rumores o noticias exageradas de daños.

Recomendaciones para los automovilistas

Usa el vehículo sólo si es absolutamente imprescindible.

Antes de viajar, consulta el Servicio de Información de Tráfico de la DGT. Solicita información sobre el estado de las carreteras que vayas a utilizar, así como posibles itinerarios alternativos.

Circula preferentemente por carreteras principales y autopistas, moderando la velocidad.

No intentes nunca cruzar un puente que ofrezca dudas sobre su resistencia.

Nunca cruces con tu vehículo vados que salvan barrancos u otros tramos de carretera si están inundados. La fuerza del agua puede arrastrarte.

Si tienes problemas de visibilidad a causa de la lluvia, detente en el arcén señalizando tu situación.

No estaciones en cauces secos ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o riada.

Si es necesario abandona el vehículo. Tu vida es mucho más valiosa.

Consulta los consejos para conducción con lluvia de la DGT.

Volviendo a la normalidad

Efectúa una revisión de la vivienda para comprobar que no hay daños.

Comprueba que funcionen correctamente los servicios básicos.

Sigue las normas sanitarias y de higiene que indiquen las autoridades competentes.

Seamos solidarios en las tareas de limpieza.

Las Tormentas

Los fenómenos tormentosos producen unos riesgos adicionales, como el aparato eléctrico, sobre los que conviene conocer algunos consejos:

Evita permanecer en lugares altos como cimas y colinas.

Evita permanecer en campo abierto. Si tienes que hacerlo, no te refugies bajo árboles, especialmente si están aislados y aléjate de rocas grandes.

No permanezcas en el agua nadando ni en embarcaciones pequeñas, atraen los rayos con facilidad.

Aléjate de alambradas, verjas y objetos metálicos. No uses la bicicleta ni tiendas la ropa.

Busca refugio en el interior de una edificación.

Si estás conduciendo, el coche cerrado es un buen lugar para permanecer. Disminuye la velocidad, extrema las precauciones y no te detengas en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

En casa cierra puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Éstas atraen los rayos.

Desconecta los aparatos eléctricos para evitar que sean dañados por subidas de tensión.