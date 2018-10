La CNMV alerta de ocho 'chiringuitos financieros' en España, uno de ellos en Murcia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido una alerta en la que ha hecho pública la identidad de ocho firmas no registradas para prestar servicios de inversión, conocidas coloquialmente como 'chiringuitos financieros'; uno de ellos en Murcia.



Concretamente, el organismo supervisor presidido por Sebastián Albella ha advertido sobre Fxgim Global Investment Markets, con página web fxgim.com/es/, así como de Markets Cube Global, también prestando servicios como Trade 24 Global Ltd o Prisma Global Ltd (marketscube.com/es), como firmas no autorizadas para ofrecer asesoramiento en materia de inversión.



En la lista también aparece Sucaba Enterprise Ltd (centrobanc.com), rentabilidadenbitcoins.com, Joshua Consulting Ltd o Joshua Development Limited (axeinvest.com), White Square Trading Ltd (universe-markets.com o universemarkets.com) y NTMT Transformatic Markets Ou Northside Business Centres Bitcoin Revolution (kontofx.com).



Por último, la CNMV ha alertado sobre. A esta entidad le ha sido vinculado Manuel Foronda Puerta como administrador.La CNMV ha puesto de manifiesto que dichas sociedades, por lo que no están autorizadas para prestar servicios de inversión. Estas advertencias pueden ser consultadas en la página web del organismo supervisor.