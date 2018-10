María Rosa Márquez Sánchez: "CaixaBank se acerca al 40% de mujeres directivas, es una realidad tangible"

Más de dos décadas de experiencia en CaixaBank, donde ahora ostenta el cargo de directora de Instituciones de la Dirección Territorial de Murcia y Andalucía Oriental, avalan a María Rosa Márquez, que será una de las ponentes participantes en la tercera edición de eWoman, que organiza LA OPINIÓN el próximo miércoles, 17 de octubre, con el objetivo de mostrar los casos de éxitos de las mujeres que han destacado profesionalmente en el entorno laboral y tecnológico.

La trayectoria de la directora de Instituciones de la Dirección Territorial de Murcia y Andalucía Oriental en CaixaBank, María Rosa Márquez, le permite contemplar «con naturalidad» el hecho de que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad, pero admite ser «consciente de las dificultades que otras mujeres se han encontrado». «Todavía existe un trecho por recorrer», reconoce.

Se incorporó en 1992 a CaixaBank y desde entonces toda su trayectoria profesional se ha centrado en dicha entidad. ¿Cómo valoraría estos años?

Han sido años en los que he aprendido mucho y he tenido la oportunidad de poner en práctica muchos de mis conocimientos. En CaixaBank la cultura del esfuerzo es una máxima, y casa perfectamente con mi manera de entender lo que debe ser el desarrollo profesional de una persona. Quizá por eso llevo tantos años aquí, y espero seguir muchos más. Todos los que trabajamos en CaixaBank tenemos un sentimiento de pertenencia muy especial.

Directora de Instituciones de la Dirección Territorial de Andalucía Oriental y Murcia, ¿en qué consiste su labor diaria?

Las necesidades financieras del sector público, de las instituciones, son importantes y diversas. Es necesario tener un amplio conocimiento de las mismas, al mismo tiempo que se aportan soluciones nuevas para contribuir a que una administración pública, por ejemplo, despliegue todos los servicios que precisa el ciudadano. Mi día a día consiste en mantener unos canales de comunicación abiertos con todos nuestros clientes institucionales para que cualquier necesidad sea cubierta con celeridad, y también ampliar esa base de clientes en el territorio de mi competencia.

¿Es el sector de la banca un mundo igualitario o aún queda por hacer?

La diversidad de género está incluida en el Plan Estratégico de CaixaBank, y esa es una contribución de una importancia capital, un camino, que permite a cualquier mujer comprometida poder progresar en su carrera profesional. ¿Queda por hacer? Considero que sí, si hablamos en el conjunto del sector, pero en mi opinión el ejemplo de CaixaBank es una aportación muy importante para que más empresas se sumen a incluir en sus máximos objetivos estratégicos la perspectiva de género.

¿Y en los puestos directivos?

CaixaBank se acerca al 40% de mujeres directivas. Es una realidad tangible y también el resultado de lo que antes le comentaba: si elevas las acciones de diversidad de género a la categoría de estratégicas, la realidad se transforma de inmediato.

¿Ha sentido durante su trayectoria un trato diferente por ser mujer?

No. Pero soy consciente de las dificultades que otras mujeres se han encontrado. En mi caso, tengo la suerte de trabajar en un banco en el que siempre me he encontrado a mujeres en puestos de responsabilidad. Es algo que he visto con naturalidad. Pero, quiero dejarlo claro, eso no me impide reflexionar ni tener una mirada más amplia hacia otros sectores o incluso amigas que desarrollan su labor en otros ámbitos y darme cuenta de que existe todavía un trecho por recorrer.

¿Qué consejo le daría a aquella persona que quiere ascender a un puesto directivo en su carrera profesional? ¿Cuál es la clave?

La confianza en ti misma es tu mayor activo profesional. Puedes tener amplios conocimientos, grandes ideas, pero se quedarán contigo para siempre si no eres capaz de transmitirlas con la pasión y seguridad de quien sabe que acierta. Todas podemos equivocarnos, pero no podemos permitirnos no haberlo intentado. Y si me permite otro consejo más, diría que hay que tener una gran capacidad de escuchar. Una adquiere conocimientos de muchas maneras, pero escuchar es la que a mí me ha reportado más satisfacciones.

¿Sobre qué versará su ponencia en el encuentro eWoman?

Hemos hablado de ello durante estos minutos. Quiero transmitir la experiencia de trabajar en una empresa en la que el género nunca ha sido importante, y las carreras profesionales se rigen por la valía de las personas y su trabajo. Pero también espero poder aportar consejos que, con independencia del entorno, pueden ayudar a otras mujeres a lograr sus objetivos€ y también a los hombres.

¿Qué le parece este tipo de eventos en los que se cuenta con la experiencia de mujeres de diversos sectores?

Enriquecedores. Son una puesta en común de conocimientos, experiencias, vivencias€ ya sabe, me encanta escuchar, aunque esta vez me toque intervenir. Es un privilegio poder compartir tanto saber acumulado, y siempre te llevas una inyección de energía positiva que se refleja en tu trabajo y la vida personal.