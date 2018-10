La eurodiputada murciana Lola Sánchez deja la ejecutiva de Podemos

La eurodiputada murciana Lola Sánchez ha anunciado a través de una carta abierta en su cuenta de Twitter su dimisión como miembro de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia y su intención de no presentarse a las próximas elecciones europeas por el partido, por lo que no revalidará su escaño.

Lo hace, tal y como ella ha contado, debido a que quiere "retomar una vida que he aplazado para ser cargo público europeo". En la carta, en la que profundiza más en este y otros aspectos que le llevan a presentar su dimisión, también hace referencia al alto "coste a nivel físico, psicológico y familiar" asociado a su cargo.

"Pasar en muy poco tiempo de no ser nadie en la vida pública, política, mediática y académica, a ser eurodiputada de la formación política más escrutada y bajo intensos procesos de construcción, no ha sido un camino fácil", añade en la misiva, en la que reconoce que su intención nunca fue dedicarse a la política de forma tradicional, si no que dio "un paso al frente como candidata a las primarias porque ninguna mujer del círculo quería hacerlo".

Deja entrever también de forma velada al final del texto su descontento con la comunicación interna del partido al afirmar que la Dirección jamás le ha preguntado por sus expectativas.

Compañeros, militantes y simpatizantes del partido la han felicitado y mostrado su agradecimiento en Twitter por sus años en política y han lamentado, desde el respeto y la comprensión, tener que escuchar que se retira de la vida política.