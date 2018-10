Cristina Alcázar Cáceres: "Siempre he tenido dentro la idea de ser emprendedora"

Bee Social es una agencia de servicios de marketing online y comunicación que aboga por crear comunidades de personas en torno a una marca. Éste es el hilo conductor de una empresa liderada por Cristina Alcázar Cáceres, que será una de las ponentes participantes en la tercera edición de eWoman, que organiza LA OPINIÓN el próximo miércoles, 17 de octubre, con el objetivo de mostrar los casos de éxitos de las mujeres que han destacado profesionalmente en el entorno laboral y tecnológico.

La sangre emprendedora corre por las venas de Cristina Alcázar Cáceres, que a pesar de haber trabajado muchos años por cuenta ajena no ha dudado en aventurarse con su propio negocio, Bee Social, una agencia de servicios de marketing online y comunicación que en tiempo récord no solo se ha consolidado en la Región de Murcia sino también en el resto del Levante español.

Gracias a su empeño y esfuerzo vio la luz hace casi una década Bee Social, una empresa que, entre otras muchas funciones, se encarga de conectar a personas con marcas. ¿Cómo irrumpió esta idea en la cabeza de Cristina Alcázar?

He trabajado por cuenta ajena, pero siempre he tenido dentro la idea de ser emprendedora. Mi padre es emprendedor y es algo que miraba con buenos ojos, me atraía. En cuanto tuve la oportunidad decidí aventurarme con mi propio negocio, que aún siendo pequeño y abierto, creo que conduzco con éxito (dependiendo de lo que sea el éxito, claro).

Hablamos de una compañía que cuenta con una amplia oferta de servicios de consultoría dentro del sector del Marketing Online y que, en tiempo récord, no solo es referente en la Región de Murcia sino también líder en el Levante español. ¿Cómo explicaría qué es Bee Social a alguien que no la conozca?

Bee Social es una agencia de servicios de marketing online y comunicación, guiamos a nuestros clientes en su camino digital, tanto de nuestra mano como de partners de primer nivel que ayuden a las empresas a hacer posible su proyecto con éxito. Somos multitarea y en ocasiones hacemos cosas tan sencillas como ayudarles a comunicar, a poner en valor sus logros o actuaciones, y otras veces llevamos a cabo planes de marketing más complejos como la puesta en marcha de un ecommerce con todo lo que esto conlleva. Eso sí acompañados siempre de los mejores partners, tratamos de sacar lo mejor de cada experto.

En su página web, se refiere al equipo humano de la empresa como una «Colmena». ¿Por qué este paralelismo con las abejas?

Bee Social es un juego de palabras, «sé social» / «abeja social». Se me ocurrió buscando una creatividad para el nombre de la empresa, porque las abejas (y las hormigas) son los únicos animales que trabajan en comunidad. De eso va esto, de crear comunidades alrededor de una marca. Ése es el hilo conductor que tenemos para mostrarnos y mostrar nuestros servicios.

Usted es fundadora de la compañía. ¿Qué retos le ha supuesto y le supone desenvolverse en un puesto de tanta responsabilidad?

Pues un doble trabajo, el de ser consultora de marketing online, y el de ser empresaria con lo que esto conlleva, entender de contabilidad, de recursos humanos, de procesos de trabajo, de herramientas de colaboración y de ser conocedora de productos bancarios o seguros. Además de atender a los clientes como consultora, y mantener la empresa, tengo que vender también, así que es importante tener gente de confianza y las cosas muy claras gracias a la formación continua.

¿Considera que es más fácil para una mujer ascender en una empresa tecnológica que en una tradicional?

Considero que para una mujer no es fácil ascender en ninguna empresa si no tienes algunas características, habilidades, posiciones o suerte. Es complicado en muchos entornos exclusivamente masculinos como pueden ser los círculos de empresarios entrar si no tienes una edad y una corbata. Es complicado dejar de lado a tus hijos para trabajar más horas si no se puede conciliar o se tiene la fortuna de tener ayuda en casa. No considero fácil ascender en general.

eWoman Murcia pretende dar visibilidad a las mujeres en el sector digital y tecnológico. ¿Son las nuevas profesiones ligadas al sector una oportunidad para conseguirlo?

No lo creo, es un sector novedoso pero donde las fotos siempre están protagonizadas por hombres. Las nuevas generaciones ligadas a nuevos sectores es probable que vengan menos condicionadas y con más oportunidades de igualdad, nadie duda de esto ya, pero el sector digital y tecnológico está liderado por profesionales en mayor porcentaje masculinos.

¿Qué opinión le merece la puesta en marcha de eventos de este tipo?

Me encanta que se hagan posibles, y que se dé voz a tanta gente que tiene mucho que contar, pero me gustaría más que se hicieran eventos de gran nivel donde hubiera paridad.

¿Qué consejos daría a las mujeres que empiezan en puestos directivos o que se encuentran al frente de sus propias empresas?

Yo no tengo contrato de directiva, por lo que no me considero como tal. El consejo que doy es buscar a gente de confianza, delegar y formación continua en temáticas y habilidades que son tan necesarias en el día a día de la empresa. Otro consejo que doy es que aboguemos por la conciliación evitando horarios imposibles o el trabajo por horas y no por objetivos, dirijamos el esfuerzo y la energía en la dirección correcta.