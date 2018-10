Guerra de banderas en la Región

La presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, ha ordenado este jueves la retirada de una bandera de España colgada por el PP en el exterior del parlamento autonómico.

Así lo ha hecho saber la propia Peñalver en un contacto con los medios de comunicación durante su asistencia a los actos de celebración de la Festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

En concreto, Peñalver ha dicho acudir con "alegría" a un acto institucional de estas características, que consiste en "mostrarse orgulloso" del país.

No obstante, ha reconocido que acudía con un "problema" que tiene que resolver en la Asamblea, donde ha tenido que dar instrucciones que no le "apetecía" dar, encaminadas a que quiten una bandera del exterior del parlamento autonómico.

"Sigo pensando que hay gente que no entiende que españoles somos todos, que españoles nos sentimos todos, aunque cada uno lo manifiesta como cree conveniente", ha indicado la presidenta de la cámara. No obstante, ha querido resaltar que se trata de un día de "alegría, de celebración y de unidad".

En este sentido, cree que "la unidad es otra cosa" diferente a "entrar a historias partidistas". "Esto es así, lo haremos lo mejor posible, pero sí que quiero lamentar que no se entienda que la bandera la queremos todos y la llevamos donde hay que llevarla: en el corazón", ha concluido.



PP: "Peñalver se equivoca si cree que vamos a quitar la bandera de España"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha lamentado que la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, haya decidido quitar una bandera de España colgada por el PP en el exterior del parlamento autonómico y asegura que "equivoca si cree que el PP va a quitar la bandera de España; tendrá que ser la propia presidenta o alguno de los operarios o personal de la Cámara al que ordene, el que retire la bandera".

"Parece ser que a la presidenta de la Asamblea y del PSOE no le gusta que colguemos la bandera de España desde nuestros balcones y exhibamos la bandera de todos, desde la Cámara donde, precisamente, se representa al 1,5 millón de murcianos" y ha ordenado retirarla "de manera infructuosa" porque "tendrá que esperar a que estemos allí para abrir el despacho y la podamos retirar".

Sin duda, ha continuado el portavoz popular, "nos sorprende, también la beligerancia con la que se nos ha notificado, máxime cuando en la Asamblea Regional se ha exhibido, y lo vemos bien y hemos apoyado, la bandera del día de Orgullo Gay, en favor de la fibrosis quística, la bandera en contra de la violencia de género o por el día de Europa".

"Pero resulta que a la presidenta de la Asamblea Regional le molesta que descolguemos la bandera de todos los españoles", ha apostillado Víctor Martínez en el acto de celebración de la Festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

"Nos parece sorprendente", ha apuntado el diputado 'popular' cuando, a su parecer, Rosa Peñalver "debería incitar a que todos los murcianos colguemos desde nuestras fachadas la bandera que nos representa a todos, que no suceda como en otras partes de España", la actitud de la presidenta "nos ha recordado lo que sucede en Cataluña, en donde en las instituciones prohíben que se exhiba la bandera de España".

Sorprendido, ha declarado que "reprobamos ese comportamiento y se equivoca si cree que algún miembro del PP va a retirar esa bandera" porque "desde el PP nos sentimos orgullosos de nuestra bandera" pues mañana, día de la Hispanidad, "es el día que más orgullosos nos tenemos que sentir, precisamente, en un contexto como el actual".

"Orgullosos de lo que hemos hecho, de exhibir nuestra bandera y no la vamos a retirar", ha insistido Víctor Martínez, para añadir que desconocen si existe o no una normativa que lo prohíba, "no entendemos por qué le molesta tanto, es que la propia fachada de la Asamblea Regional tiene la obligación de tener la bandera de España", ha hecho hincapié.

Según Martínez, la actuación de la presidenta de la Cámara "es desproporcionado y está fuera de lugar, y se equivoca si cree que el PP va a retirar la bandera de España de la fachada de la Asamblea, del 1,5 millón de murcianos". "En esta región nos sentimos orgullosos de ser españoles", ha concluido.