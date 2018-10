José María González Alarcón: "Estamos en contra de una oferta masiva de plazas si no hay garantías de estabilidad para los docentes interinos"

"Nuestro sindicato se ha caracterizado por la defensa de la escuela pública y somos el único de la Región que se dedica exclusivamente a la enseñanza pública", afirma el secretario general

Hoy se celebra la Mesa Sectorial de Educación, en la que se fijará el número de plazas de oposición docente para el próximo año. Uno de los sindicatos presentes es el SIDI, cuyo secretario general, José María González, muestra en esta entrevista su descontento con la oferta de empleo público del próximo año si no existen las garantías suficientes de estabilidad para los docentes interinos que trabajan.

¿Por qué se opone su sindicato a esta oferta masiva?

Desde el SIDI estamos en contra de una oferta masiva de plazas si antes no se ha acordado un sistema de estabilidad laboral de los docentes interinos que garantice su estabilidad laboral.

No olvidemos que el interino ha obtenido su destino en base a los principios de igualdad, méritos y capacidad, y que si no es funcionario de carrera es porque en el momento en que salió su oposición no se ofertaron las plazas realmente existentes. Y lo que no se puede exigir años después, es que un interino que trabaja, y en muchos casos tiene cargas familiares, oposite en condiciones de igualdad con un opositor recién titulado que dispone de las 24 horas del día para estudiar.

Los sindicatos CCOO, UGT Y CSIF firmaron un acuerdo con el gobierno estatal para que salieran a oposición la totalidad de plazas existentes sin acordar previamente un sistema de consolidación real de empleo de los interinos. Consolidar el empleo no es echar a unos para que entren otros sino conseguir que los que están no se vayan. Seria inimaginable que en la empresa privada se firmara un acuerdo para echar a los trabajadores temporales actuales para ser sustituidos por otros temporales. El sistema se gasta mucho dinero en formar a estos interinos para echarlos y cambiarlos cada dos años. Y en educación son tan importantes los conocimientos como la experiencia para saber trasmitirlos.

¿Pero eso puede perjudicar al opositor no interino?

En el sistema educativo hay plazas para todos, para los interinos actuales y para los buenos opositores. Reduciendo las ratios de las aulas, reduciendo la jornada lectiva de los docentes, aumentando los apoyos, es decir, adoptando mejoras de la calidad de la enseñanza habrá plazas para todos.

Usted habla de todas estas medidas pero, ¿son posibles?

Claro que lo son. De hecho, con los recortes se hizo justo lo contrario y ahora hay que revertir esos recortes. La lástima es que los sindicatos hayan empezado la reversión de esos recortes solicitando y consiguiendo el aumento del número de liberados sindicales por encima de lo que fija la ley. Para el SIDI es vergonzoso que mientras siguen sin cobrar el 100% del salario en las bajas por enfermedad, mientras seguimos con más alumnos por aula e impartiendo mas horas de docencia la primera reivindicación conseguida sea el aumento de liberados con los cientos de miles de euros que eso supone para las arcas públicas y eso se puede comprobar en el BORM de 13/05/2017.

Permítaseme otro ejemplo: UGT y CCOO firman con el gobierno, tras una cena en la Moncloa, el aumento de la edad de jubilación y que se aumente el periodo de cotizaciones para fijar la pensión de jubilación, es decir trabajar más años para cobrar menos. Y después de firmar eso, ahora dicen que quieren un aumento de las pensiones igual que el IPC. Es decir, primero rebajamos las pensiones por ejemplo a una persona un 15% y ahora queremos que suban un 2% cada año, es decir que necesitamos más 7 años para estar igual que antes.

¿Su sindicato se ha caracterizado siempre por la defensa del colectivo de interinos?

Nuestro sindicato se ha caracterizado por la defensa de la escuela pública, y de hecho somos el único de toda la Región que se dedica exclusivamente a la enseñanza pública. Y defendemos los interés de nuestros afiliados y de todo el colectivo docente, y por eso tenemos afiliados inspectores de Educación, directores, catedráticos, jefes de departamento y, por supuesto, interinos.

En breve habrá elecciones sindicales. Formule un deseo.

En las últimas elecciones sindicales fuimos el único sindicato de educación que aumentó el número de representantes elegidos y ese reconocimiento es nuestra gasolina para seguir trabajando con honradez. Nuestro deseo es seguir creciendo para que haya un sindicato profesional fuerte exclusivo de la enseñanza pública y que ese sindicato sea el SIDI, porque los colectivos con sindicatos profesionales fuertes son los que consiguen las cosas y ahí tiene el SEPLA con los pilotos o el CESM con los médicos, etc. Y quizás por eso, aunque un profesor es del mismo nivel a efectos administrativos que un médico puede ganar menos de la mitad que el médico. Y respeto y valoro mucho a los médicos pero sin profesores y maestros no habría médicos.