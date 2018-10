García Egea: "Nuestro objetivo es aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE "

Teodoro García Egea asevera que jamás se imaginó que llegaría a ser el ´número dos´ del PP porque él «nunca se pone objetivos en función de los cargos» y reconoce que la Secretaría General del Partido Popular le ha cambiado la vida –«Un poco sí, la verdad», dice–, sobre todo en la perspectiva familiar.«Hemos tenido que reorganizarnos. No hay nada que no se pueda afrontar con una buena organización». Toda la familia ha empezado una nueva etapa en la capital de España. «Mi mujer siempre ha viajado conmigo, incluso cuando estuve en EE UU por cuestiones profesionales. Siempre hemos estado juntos y siempre hemos tomado las decisiones juntos. Y ahora con nuestra hija tomamos la decisión de venirnos a Madrid».Eso sí, Teodoro admite que está «madrugando un poco más» para retomar la rutina deportiva, porque en Madrid «no hay la misma facilidad que en la Región para salir al mediodía a subir El Relojero, la Cresta del Gallo o pasear por el río».

Su equipo, asegura, «mira al futuro» y quiere "contar con los mejores". Tiene claro que el objetivo es "echar a Pedro Sánchez de La Moncloa". Y considera que "el partido murcianista es el PP".

¿Cómo han sido estos meses en la Secretaría General?

Durante este tiempo hemos visitado las organizaciones territoriales y hemos reorganizado el partido. Hemos lanzado el mensaje de que ya no estamos en el congreso, sino que ahora hay un presidente y una corriente interna única que consiste en conseguir echar a Pedro Sánchez de La Moncloa y al PSOE y a Podemos del Gobierno. Nos hemos dedicado a mirar al futuro y a contar con los mejores. Queremos que cualquier afiliado sepa que puede tener hilo directo con Génova. Un equipo cohesionado está permanentemente escuchando y buscando talento en el PP para darle responsabilidades.

¿Es esa una diferencia con el PP de Rajoy: el contacto directo?

La política evoluciona al mismo ritmo que lo hace la sociedad. El nuevo PP no sólo va a modernizar su estructura sino también la forma de llegar al afiliado. El PP está ya empezando a implantar sistemas que permitan que cualquier afiliado se comunique de forma directa con el secretario o con el presidente. Ese fue el gran éxito de la campaña del presidente Pablo Casado: él supo ver que si éramos capaces de canalizar la fuerza que despertaba en toda España, iba a tener su reflejo en el resultado.

¿Y cómo piensa ganarse al resto de los votantes?

Aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE es la única opción para gobernar en España de forma estable. Mucha gente ve que la única opción que tenemos como país es impulsar un partido fuerte y cohesionado. Hay quien nos acusa de extremos, cuando lo único que ocurre es que el PP va a hablar claro. Yo llevo hablando claro mucho tiempo, pero quizá ahora tiene más resonancia. El viernes asistí a la cena de Red Madre en Murcia, a la que llevo muchos años asistiendo porque creo en la labor que hacen. Nuestro afiliado y nuestro electorado necesitan a un partido que hable claro y piden a unos dirigentes que no se escondan.

¿Qué opina cuando escucha que el PP se ha escorado más a la derecha?

El PP no está escorado a ningún sitio. Defendemos cuestiones que cualquier español medio puede defender: bajar impuestos, la familia como pilar básico de la sociedad... Queremos que el PP sea reconocible como fuimos en su momento, cuando conseguimos que 11 millones de personas confiaran en nosotros. Lamentablemente la crisis económica nos hizo tomar medidas que quizá desdibujaron un poco el mensaje, pero hoy tenemos un PP dispuesto a mirar al futuro y a hablar claro. A eso nos vamos a dedicar.

¿El PP quiere ilegalizar los partidos independentistas?

Creemos que no deberían recibir ni un euro público y no merecen ser llamados partidos políticos aquellos que alientan la violencia e intentan conseguir mediante la violencia callejera y la kale borroka lo que no son capaces de conseguir en las instituciones. Hemos propuesto que todo partido que aliente la violencia se inste a su ilegalización.

¿Sería partidario de impedir que los independentistas concurran a unas elecciones, como pide el PP murciano?

Hay que diferenciar. Yo no me opongo a que una persona defienda sus ideas aunque no esté de acuerdo con ellas. ERC tiene la posibilidad de cumplir sus objetivos por la vía constitucional. El problema es que ERC sabe que nunca, mientras el PP esté en las instituciones, superaría una votación en el Congreso que suponga cercenar la igualdad de oportunidades. Merecen ser apercibidos quienes intentan ganar mediante la violencia en la calle lo que no son capaces de ganar en las instituciones, conforme a la ley.

¿El calvario de Casado con la Justicia ha terminado o le preocupa que se pudiera reabrir el Caso Máster?

Tenía claro que el presidente Casado era una persona intachable humana y profesionalmente. Ahora, gracias a los últimos pronunciamientos de la Justicia, este convencimiento lo tiene toda España. Ese tema queda definitivamente zanjado y muchas personas que dudaron de su honorabilidad y su honestidad hoy tienen una oportunidad, no sé si para pedirle disculpas, pero por lo menos para ser un poquito más comedidos a la hora de acusar alegremente.

¿Pedro Sánchez debe convocar elecciones?

De forma inmediata. No porque le venga bien al PP: lo digo desde el convencimiento de que es lo mejor para los españoles. Cada minuto que pasa siendo Pedro Sánchez presidente es un minuto perdido para España y para la Región de Murcia.

¿Por qué no se ha llevado el Pacto Regional del Agua al Congreso?

Precisamente estamos terminando el pacto nacional, que es un reflejo del Pacto Regional del Agua. Es una posición consensuada entre todas las comunidades. En Génova se están dedicando muchas horas y próximamente será una realidad.

¿Por qué desde Madrid se sigue sin atender el problema de la financiación de la Región?

Vemos cómo el Gobierno huye de los problemas que tiene encima de la mesa. Huye del conflicto de los taxis y de las VTC, y huye del problema de la financiación autonómica, cuya pelota pasa a las comunidades. Al final, el Gobierno no toma decisiones, porque al señor Sánchez lo que le interesa es ser presidente del Gobierno, no gobernar. Que la Región esté mal financiada no es una cuestión de alta política, sino que afecta directamente a la ciudadanía. Es un sistema de financiación que pactó el Gobierno socialista y que hoy no lo quieren ni los propios presidentes socialistas. Por eso yo le pido al presidente que siente a las comunidades y les proponga un sistema de financiación que acabe con el castigo sistemático a la Región.

Pero este problema también estaba encima de la mesa del Gobierno de Mariano Rajoy y no hubo ninguna solución.

En cinco años tuvimos que rescatar el sistema financiero, si no lo hubiéramos hecho los jubilados no hubieran podido sacar su dinero del banco; tuvimos que atajar el déficit tarifario eléctrico: 24.000 millones que debíamos todos los consumidores. Teníamos una serie de cuestiones que abordar y que impedían tomar cartas en la financiación autonómica, sobre todo por la coyuntura. Hoy tenemos una economía saneada, es el momento de bajar impuestos y es el momento de abordar el sistema de financiación.

Durante muchos años el PP hizo bandera del ´Agua para todos' y después del ´AVE ya'. El AVE va a tener que esperar. ¿Se ha quedado el Gobierno regional sin un gran proyecto que ofrecer?

Ni mucho menos. La Región tiene un gran potencial de desarrollo con la conexión internacional a través del aeropuerto de Corvera. La Región tiene que desarrollar al máximo su potencial turístico. La Región debería tener hoy un AVE en pruebas circulando entre Madrid y Murcia. Lamentablemente hemos sido de nuevo ahogados por el Gobierno socialista. He escuchado a mucha gente de la oposición hablar en términos de horas de viaje a Madrid. Hablar del AVE sólo en función de las horas que se tarda de Murcia a Madrid es tener una mente obtusa: hay gente que piensa en pequeño y tiene responsabilidades que le quedan demasiadas granes, como el delegado del Gobierno y algunos dirigentes del PSOE. No están a la altura. La Alta Velocidad no son sólo las horas que tardamos en llegar a Madrid, que también, sino que supone que, cuando alguien se plantee hacer un gran evento, tenga a Murcia entre las opciones para celebrarlo. Esa es la gran diferencia entre tener Alta Velocidad o no tenerla; entre tener o no tener conexión aérea.

¿Ha probado el híbrido para venir a Murcia?

Como es de segunda mano, ya lo probé en un viaje a Galicia y también en Cantabria y Alicante. Lo ha probado la mitad de España. Si al PSOE le valen los trenes de segunda mano que otros no quieren... A mí no me han votado para aceptar un tren de segunda mano que no quieren en otras ciudades de España. Yo quiero un AVE que estrenen los murcianos y que nos ponga al mismo nivel que a otras regiones. Y no se trata sólo de Madrid, sino que el gran drama es que la Alta Velocidad no nos conecta hoy con el Corredor Mediterráneo. Sin embargo, el tren Alicante, Valencia y Barcelona sigue teniendo intactos sus proyectos con el Corredor Mediterráneo. Es una vergüenza que hoy no se esté invirtiendo en los tramos del Corredor Mediterráneo en Murcia.

¿Teme que haya un descalabro electoral del PP en la Región? La última encuesta del CEMOP les daba que perdían 9 diputados.

Ni mucho menos. El PP sigue siendo la opción mayoritaria de los murcianos. Nosotros siempre hemos mirado la encuesta importante, que es la del día de las urnas. Un apunte del CIS: es una pena que el PSOE haya hecho que la credibilidad del CIS esté hoy por los suelos. Si las encuestas fueran ciertas, Pedro Sánchez convocaría elecciones. Pero después de paralizar en su momento la variante de Camarillas, las obras de regeneración de la Bahía de Portmán y la llegada del AVE, el señor Sánchez sabe que él no puede convocar elecciones en la Región porque está candente en la memoria de los mucianos el castigo del PSOE a la Región.

¿No cree que pueda afectar la fragmentación de los votos del centro–derecha?

Cada uno tiene que decir claramente qué va a hacer con los votos de la gente. Hemos visto que en muchas ciudades de la Región los votos de Ciudadanos han servido para poner alcaldes de Podemos y del PSOE. Y eso lo van tener muy en cuenta los ciudadanos a la hora de votar a un partido. Saben que votando a Ciudadanos o a cualquier otro puede ocurrir cualquier cosa... Recordemos a Movimiento Ciudadano en Cartagena: hay gente que votó al señor Pepe López y acabó gobernando el PSOE. Hay que hacer un ejercicio de transparencia: todos tenemos que decir a quién vamos a apoyar antes de recoger el voto de la gente. De lo contrario sería engañar: el propio Pedro Sánchez es un ejemplo de lo que ha ocurrido, diciendo que no pactaría con Bildu, ERC, los separatistas y los populistas... Por tanto, lo único necesario para el PP es trabajar, mirar al futuro y aglutinar, que es nuestro objetivo, a todo lo que está en la Región de Murcia a la derecha del PSOE.

Y en ese ejercicio de transparencia, ¿a quién estaría dispuesto a apoyar el PP?

Nosotros pensamos en nuestras listas y en nuestro alcaldes, con un equipo reconocible. Tenemos al presidente López Miras y a otras personas que tienen la confianza mayoritaria de los ciudadanos y han ganado elecciones: Marcos Ortuño, Patricia Fernández, José Miguel Luengo, Joaquín Buendía; qué partido puede tener un equipo como este. Ninguno en la Región. Nosotros no vamos a comprar la mercancía averiada de la izquierda ni la del pasado; vamos a mirar al futuro para seguir trabajando con honestidad con un equipo que representa más que nunca los intereses del PP en la Región y los intereses de la Región en España. El partido que mejor defiende la Región es el PP: es el que mejor puede hacer llevar la voz de los murcianos a los lugares donde se toman las decisiones. El partido murcianista es el PP.

Se van conociendo candidatos del PP, ¿los tienen todos cerrados?

Trabajamos para tenerlos antes de la convención nacional, y estamos presentándolos poco a poco. Antes del día 1 de diciembre estarán todos los candidatos.

¿Sabe ya si José Ballesta va a repetir como candidato de Murcia?

Pues no lo sabemos. Yo siempre digo que lo más importante que a uno le pueden nombrar en la vida (es decir, la responsabilidad más importante que uno puede asumir), es la de ser pregonero de la Semana Santa o ser alcalde de la ciudad. Estoy muy agradecido al Cabildo Superior de Cofradías de que haya confiado en mí para el pregón; y en el caso de la Alcaldía, a José Ballesta le apasiona su ciudad, le apasiona su gente y ha hecho un trabajo extraordinario estos cuatro años. Está a años luz del resto de políticos. Los murcianos estarían muy contentos de tenerle como alcalde otros cuatro años. Y a mí no se me ocurre nadie mejor para que sea el candidato de Murcia.